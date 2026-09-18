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Secuela de ‘Guerra mundial Z’ es una realidad confirma Paramount: Brad Pitt será el protagonista otra vez

Paramount confirmó la esperada secuela de 'Guerra Mundial Z', que volverá a tener a Brad Pitt como Gerry Lane. La película contará con un nuevo equipo creativo, aunque todavía se mantienen en reserva los detalles de la trama.

'Guerra mundial Z' es considerada una de las películas zombie más populares de los últimos tiempos. Foto: Instagram.
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La historia de 'Guerra Mundial Z' continuará en una nueva película que ya fue confirmada oficialmente por Paramount. La secuela volverá a contar con Brad Pitt como protagonista, más de una década después del estreno de la primera entrega, que llegó a los cines en 2013 y se convirtió en una de las producciones de zombis más conocidas de los últimos años.

El regreso de la franquicia llega después de varios años en los que el proyecto de una segunda película permaneció en desarrollo. Aunque Paramount confirmó la realización de la secuela, todavía se mantienen en reserva detalles importantes de la historia y no se ha revelado cuándo llegará a los cines.

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Brad Pitt volverá como Gerry Lane en 'Guerra Mundial Z'

Brad Pitt volverá a interpretar a Gerry Lane, el personaje que protagonizó la primera película. En aquella cinta, el actor dio vida a un exinvestigador de las Naciones Unidas que se vio obligado a regresar a la acción para buscar una forma de detener una pandemia que había convertido a gran parte de la población mundial en zombis.

Además de retomar su papel, el famoso actor participará nuevamente en el proyecto como productor. Pitt estará acompañado en la cinta por Dede Gardner y Jeremy Kleiner, quienes trabajarán a través de Plan B, la compañía fundada por él y vinculada a varias producciones cinematográficas.

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Edward Berger dirigirá la secuela y Dennis Kelly estará a cargo del guion

La nueva entrega tendrá a Edward Berger como director. El cineasta alemán ganó el Óscar a mejor película internacional por 'Sin novedad en el frente' y asumirá el reto de continuar la historia que en 2013 estuvo dirigida por Marc Forster.

El guion estará a cargo de Dennis Kelly, conocido por su trabajo en ‘Matilda: The Musical’. Por el momento, Paramount mantiene bajo reserva los detalles de la trama, por lo que todavía no se conoce qué nueva amenaza enfrentará Gerry Lane ni cómo continuará la historia presentada en la primera película.

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