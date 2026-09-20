Cinco décadas de la historieta japonesa 'Candy Candy'

Aunque empezó en 1975 como un manga (historieta) en las páginas de la revista japonesa Nakayoshi, el éxito mundial de Candy Candy llegó cuando el gigante de la animación Toei la llevó a la televisión entre 1976 y 1979.

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La historia es conocida por generaciones y cuenta con fans alrededor del mundo. Para celebrar el aniversario de su creación y de paso entender el fuerte impacto que tuvo en Occidente, los editores de la revista Sugoi, próxima a cumplir 30 años, han lanzado un libro especial de colección. “Impactará sin duda en las fibras más íntimas de los seguidores de esta historia”, comentan.

Se trata de un libro de 200 páginas en las que se exploran los personajes, los episodios, las autoras y las razones que explican cómo la niña del Hogar de Pony logró convertirse en un referente de vida para muchos que crecieron siguiendo su vida en la pantalla chica.

El pasado domingo tuvo lugar en Barranco una presentación del libro en sociedad, para lo cual se convocó a clubes de fans, cosplayers y coleccionistas que compartieron una tarde con sus preciados tesoros y anécdotas que nunca olvidarán.

Iván Antezana Quiroz, editor general de Sugoi, se reunió con los coleccionistas. “Esta edición dedicada a Candy Candy atravesó diversas dificultades a lo largo de cuatro años. Finalmente está lista, en una edición limitada que puede agotarse muy pronto”.