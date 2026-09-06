Dirigido por Geraldine Zuasnabar, el filme presenta su legado de identidad y resistencia a través de música, imágenes de archivo y testimonios. Se estrena el 10 de septiembre en cines. Foto: difusión.

Dirigido por Geraldine Zuasnabar, el filme presenta su legado de identidad y resistencia a través de música, imágenes de archivo y testimonios. Se estrena el 10 de septiembre en cines. Foto: difusión.

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Mucho antes de convertirse en una figura emblemática de la música andina, Flor Pucarina fue una niña huancaína que llegó a Lima junto a su familia en busca de nuevas oportunidades. En una sociedad que muchas veces relegaba a las mujeres andinas, ella logró abrirse camino y hacer escuchar una voz que desafió las normas de su tiempo. Esa historia es el eje de 'Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos', película que recupera la vida de una mujer cuya presencia artística trascendió los escenarios para convertirse en parte de la memoria de todo un pueblo.

Bajo la dirección de Geraldine Zuasnabar Ravelo, el filme rinde homenaje a Leonor Chávez Rojas, nombre real de la artista que adoptó el seudónimo de Flor Pucarina y llegó a consolidarse como una de las grandes representantes de la música andina peruana. Su trayectoria la convirtió, además, en un referente para muchas mujeres migrantes que rompieron barreras y se atrevieron a construir su propio camino. Mediante imágenes de archivo, música y testimonios de personas que compartieron parte de su vida, la cinta presenta a una artista transgresora y visionaria que cuestionó los prejuicios de su época y contribuyó a visibilizar a comunidades que durante años permanecieron al margen.

¿De qué trata 'Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos'?

El documental va más allá de contar la trayectoria de una cantante. Es también una mirada a las luchas que enfrentó una mujer que hizo de su voz una herramienta de identidad y resistencia. Su rebeldía terminó convirtiéndose en un legado que representa la fortaleza de numerosas mujeres andinas que mantuvieron vivas las historias y tradiciones de sus pueblos pese a la discriminación y la exclusión. Por su impacto entre el público, Flor Pucarina recibió el emblemático apelativo de la 'Faraona del Cantar Huanca'.

Para Geraldine Zuasnabar Ravelo, la historia de la cantante forma parte de su propia experiencia desde mucho antes de pensar en llevarla al cine. La cineasta quechua huancaína, gestora cultural y artivista comunitaria, explica que creció rodeada de huaynos, mulizas, santiagos y huaylarsh, mientras acompañaba a su madre, dedicada al canto.

"Mi infancia transcurrió entre escenarios, fiestas patronales y comunidades donde la música andina no era únicamente una expresión artística, sino una forma de recordar, de encontrarnos y de habitar el mundo", relata la directora.

Elenco y estreno de 'Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos'

'Flor Pucarina, rebelde hasta los huesos' llegará a las salas de cine este jueves 10 de septiembre y se perfila como uno de los estrenos peruanos más importantes de la temporada, al recuperar la historia y el legado de una artista que convirtió su identidad, su voz y su rebeldía en una poderosa forma de expresión.

El documental reúne los testimonios y participaciones de Nilda Mucha, Guillermo Joo, Paulino Torres, Antonio Monge, Ruby Palomino, Ana Espejo, Aníbal Alanya, Juvenal Romero, Aníbal Ríos 'Mensajero Chupaquino' y Flor de la Oroya, entre otros.

La producción está a cargo de Chola Contravisual, productora audiovisual comunitaria con sede en Huancayo. El proyecto obtuvo el premio de producción otorgado por el Ministerio de Cultura. Dentro de la trayectoria de Zuasnabar figuran trabajos como 'Tunanteras' (2019), 'Llaqtamchikpa Kallpan' (2023), además de las series web 'Voces Hechiceras' (2020) y 'Mejor Chola que Mal Acompañada' (2021).

La película ya ha tenido presencia en importantes espacios cinematográficos, entre ellos el Festival de Cine de Lima, así como encuentros internacionales realizados en Austria y Estados Unidos.



