Una película que promete enganchar a la audiencia con dosis de acción al estilo de del cine de catástrofe en aviones. / Composición LR. / YouTube

Una película que promete enganchar a la audiencia con dosis de acción al estilo de del cine de catástrofe en aviones. / Composición LR. / YouTube

Uno de los principales atractivos de 'Terror en el vuelo' es su propuesta visual, que busca recrear con detalle los escenarios aéreos, lo que permitirá a los espectadores sentir las violentas turbulencias y el vértigo de la caída. Ello, acompañado de una narrativa que promete enganchar con dosis de acción al estilo del cine de catástrofe en aviones de los años setenta y giros de tuerca

La película nos cuenta la historia de un vuelo comercial que es interceptado por un comando terrorista, que exige los planos de un sistema de información y amenaza con destruir el avión si sus demandas no son cumplidas. Sin embargo, entre los pasajeros se encuentra un exinstructor de fuerzas especiales, quien hará todo lo posible para proteger a su esposa, hijo y los pasajeros del avión.

Pero la situación se sale de control cuando la aeronave comienza a caer en picada mientras una bomba continúa activada. En medio del caos, el protagonista deberá poner a prueba toda su experiencia y habilidades tácticas para enfrentarse a los responsables del ataque y evitar una tragedia.

¿Cuándo se estrena 'Terror en el vuelo'?

'Terror en el vuelo' se estrena en salas nacionales el jueves 1 de octubre, con respaldo de 'Mundo Films Perú', distribuidora encargada de traernos taquillazos coreanos en cuanto al cine de terror, acción y suspenso, como: 'Megaciclon', 'Terremoto magnitud 9.0' y 'Catástrofe en Corea'.

El público peruano ha sido uno de los mayores consumidores en cuanto a cine de catástrofe asiático se refiere, lo que ha permitido la llegada de diversas producciones orientales, avaladas por su rentabilidad en el país, y esta película promete no ser la excepción.