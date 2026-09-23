'Terror en el vuelo' llega a los cines peruanos: tráiler, trama, reparto y todo sobre la película de suspenso basada en hechos reales
La esencia de las películas de catástrofes setenteras regresa con 'Terror en el vuelo', un thriller que promete enganchar a todos con sus escenas de acción y sus efectos visuales de última generación.
Uno de los principales atractivos de 'Terror en el vuelo' es su propuesta visual, que busca recrear con detalle los escenarios aéreos, lo que permitirá a los espectadores sentir las violentas turbulencias y el vértigo de la caída. Ello, acompañado de una narrativa que promete enganchar con dosis de acción al estilo del cine de catástrofe en aviones de los años setenta y giros de tuerca
La película nos cuenta la historia de un vuelo comercial que es interceptado por un comando terrorista, que exige los planos de un sistema de información y amenaza con destruir el avión si sus demandas no son cumplidas. Sin embargo, entre los pasajeros se encuentra un exinstructor de fuerzas especiales, quien hará todo lo posible para proteger a su esposa, hijo y los pasajeros del avión.
Pero la situación se sale de control cuando la aeronave comienza a caer en picada mientras una bomba continúa activada. En medio del caos, el protagonista deberá poner a prueba toda su experiencia y habilidades tácticas para enfrentarse a los responsables del ataque y evitar una tragedia.
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¿Cuándo se estrena 'Terror en el vuelo'?
'Terror en el vuelo' se estrena en salas nacionales el jueves 1 de octubre, con respaldo de 'Mundo Films Perú', distribuidora encargada de traernos taquillazos coreanos en cuanto al cine de terror, acción y suspenso, como: 'Megaciclon', 'Terremoto magnitud 9.0' y 'Catástrofe en Corea'.
El público peruano ha sido uno de los mayores consumidores en cuanto a cine de catástrofe asiático se refiere, lo que ha permitido la llegada de diversas producciones orientales, avaladas por su rentabilidad en el país, y esta película promete no ser la excepción.