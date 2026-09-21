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‘La bola negra’: el drama queer español que conquistó Cannes llega a Netflix

La película que ganó el premio a Mejor Dirección en Cannes se estrena este 25 de septiembre en Netflix, antes de consolidar su paso por los Premios Oscar. 

'Los Javis' suman un nuevo áxito a su trayectoria con 'La bola negra'. / Composición LR/ Instagram
'Los Javis' suman un nuevo áxito a su trayectoria con 'La bola negra'. / Composición LR/ Instagram
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'La bola negra' es un largometraje de corte dramático dirigido por el popular dúo de 'Los Javis', conformado por los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi. Tras su paso por Cannes, donde ganó el premio a Mejor Dirección, la película triunfó en el Festival de Cine de Toronto con el Premio del Público, galardón tomado en cuenta por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas para participar en los Premios Oscar. 

Esta película promete darnos un drama queer ambientado en tres épocas distintas, donde explora las historias de un grupo de hombres homosexuales entre los que está un joven que es rechazado en un club exclusivo por su homosexualidad en 1932, el nacimiento del romance entre dos soldados enemigos durante la Guerra Civil española y la búsqueda de la verdad de un historiador en 2017.

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El reparto del film está compuesto por Glenn Close, conocida por su participación en la película 'Atracción Fatal', así como por Miguel Bernardeau, actor conocido por participar en la serie española 'Elite', además de los actores Álvaro Lafuente Calvo, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas y Penélope Cruz. Al tener un reparto de lujo, como también un paso sólido por festivales, Netflix adquirió los derechos de distribución del largometraje y lo estrenará este 25 de septiembre en su plataforma. 

'Los Javis' respaldan la calidad de la película con su trayectoria 

Los directores apodados como 'Los Javis' tienen como garantía las producciones en las que han trabajado juntos, las cuales se han convertido en éxitos internacionales como 'Paquita Salas', serie que se encuentra en el catálogo de Netflix o también 'La Mesías', estrenada en HBO Max. 

Su última película no es la excepción pues recibió una ovación de dieciséis minutos, durante su presentación en el Festival de Cine de Cannes y ha sido seleccionada como film representante de España en la selección de la categoría Mejor Película Internacional de los Oscar. 

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