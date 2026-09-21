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'Monstruo: la historia de Lizzie Borden': reparto oficial de la nueva entrega de la saga 'Monstruo', serie furor de Netflix

La cuarta entrega de la antología de Ryan Murphy e Ian Brennan lleva a Netflix el caso de Lizzie Borden, acusada de asesinar a su padre y a su madrastra en 1892. Conoce a su reparto.

Lizzie Borden completa la trilogía de la saga 'Monstruo' en Netflix. Foto: YouTube
Lizzie Borden completa la trilogía de la saga 'Monstruo' en Netflix. Foto: YouTube
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La historia de Lizzie Borden vuelve a cobrar protagonismo con 'Monstruo: la historia de Lizzie Borden', la nueva producción de Netflix que amplía la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. La serie toma como punto de partida uno de los casos criminales más conocidos de Estados Unidos y presenta a los personajes relacionados con los acontecimientos ocurridos en Fall River, Massachusetts, en 1892.

Después de abordar los casos de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la saga 'Monstruo' pone el foco en una mujer cuya historia quedó marcada por una acusación de asesinato. El reparto está encabezado por Ella Beatty como el personaje principal y cuenta también con nombres como Charlie Hunnam, Rebecca Hall, Vicky Krieps, Billie Lourd y Jessica Barden, entre otros intérpretes.

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'Monstruo: la historia de Lizzie Borden': reparto de la nueva serie de Netflix

Ella Beatty interpreta a Lizzie Borden, protagonista de la producción y mujer acusada de los asesinatos de Andrew y Abby Borden. La actriz, hija de Warren Beatty y Annette Bening, encabeza una historia que sigue a Lizzie desde el momento de los crímenes y recorre diferentes etapas de su vida.

Charlie Hunnam interpreta a Andrew Borden, padre de Lizzie y Emma y empresario de Fall River. Rebecca Hall, por su parte, da vida a Abby Borden, segunda esposa de Andrew y madrastra de las dos hermanas. Ambos personajes ocupan un lugar central en el caso que desencadena la historia de la serie.

El reparto también incluye a Vicky Krieps como Bridget 'Maggie' Sullivan, la empleada doméstica que vivía con la familia Borden y cuya presencia tuvo relevancia durante la investigación. Billie Lourd interpreta a Emma Borden, la hermana mayor de Lizzie.

Entre los personajes vinculados con una etapa posterior de la vida de Lizzie aparece Nance O’Neil, una actriz de teatro interpretada por Jessica Barden. Según la información disponible, el personaje se convierte en una amiga cercana de Lizzie alrededor de 1904. Joey Pollari interpreta a John Vinnicum Morse, tío de Lizzie.

Uno de los nombres más llamativos del elenco es Sarah Paulson, quien interpreta a Aileen Wuornos, asesina en serie estadounidense que también existió en la vida real.

Su aparición establece otra conexión con el tratamiento de figuras criminales reales que caracteriza a la antología de Murphy y Brennan.

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Más actores y personajes de la nueva entrega de la saga 'Monstruo'

Además de sus protagonistas, 'Monstruo: la historia de Lizzie Borden' cuenta con un elenco secundario que completa el entorno de la protagonista y de los acontecimientos narrados en la producción. Entre ellos figura Ember Ambrose, quien interpreta a Emma Borden de niña.

La lista continúa con Chad Coe como Francis Wixon, Aimee McGuire como Margaret, Joseph Schwartz como el oficial George Allen y Lauri Hendler como la señora Enid Wheatley. También participan Elizabeth Scopel como Callie y Greg Barnett como William Moody.

El elenco se completa con Ari Graynor, Linda Reiter en el papel de Bertha Manchester y Caterina Grosoli como Doryotta. De esta manera, la nueva serie de Netflix reúne a personajes directamente relacionados con la familia Borden y a otras figuras que forman parte del relato sobre Lizzie y las distintas etapas de su vida.

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