Reparto completo de 'El escándalo', el polémico k-drama de Netflix con Son Ye Jin y Ji Chang Wook

‘El escándalo’ ya está disponible en Netflix tras una paciente espera por sus fans. El k-drama de corte histórico, que desde el anuncio de su producción ha generado un intenso debate en Corea del Sur y fuera de ella, reúne a un elenco de primer nivel encabezado por Son Ye Jin y Ji Chang Wook, quienes asumen unos desafiantes papeles en esta provocadora historia sobre pasión, fantasías y peligrosas apuestas.

La polémica no solo se debe a la trama, que está inspirada en la reconocida obra francesa ‘Las amistades peligrosas’, sino también a las escenas subidas de tono que rompen con la tradición de los dramas históricos coreanos. Además, el proyecto marca el esperado regreso de Son Ye Jin a la pantalla tras su matrimonio con el actor Hyun Bin y el nacimiento de su primer hijo, lo que añade aún más expectativa a su participación.

¿De qué trata la serie coreana ‘El escándalo’?

Ambientada en la dinastía Joseon, ‘El escándalo’ narra la historia de Madam Jo, una mujer de la nobleza que desafía las normas sociales de la época y propone un peligroso juego de seducción a Jo Won, un aristócrata libertino. En paralelo, aparece Hee Yeon, una joven viuda que promete mantenerse casta, convirtiéndose en el centro de una apuesta que amenaza su futuro.

La serie cuenta con 8 episodios y se estrenó completa el 18 de septiembre de 2026 en Netflix. Su combinación de manipulación, deseo y poder con escenas de alto voltaje a cargo de actores de primer nivel la diferencia de otros k-dramas históricos y la coloca como una de las producciones más arriesgadas del año.

Reparto de ‘El escándalo’, la nueva serie coreana de Netflix

Son Ye Jin como Madam Jo

Son Ye Jin, celebre actriz de 44 años que tiene en su portafolio títulos como ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’, ‘Amor bajo la lluvia’ y ‘Treinta y nueve’, interpreta a Madam Jo, la dama de la nobleza que reta las normas sociales de su época y se convierte en el eje de la trama. Su regreso a la actuación tras casarse con el galán Hyun Bin y convertirse en madre ha sido uno de los aspectos más celebrados del estreno.

Son Ye Jin en 'El escándalo'. Foto: Netflix

Ji Chang Wook como Jo Won

Ji Chang Wook, otra estrella renombrada en Corea del Sur, da vida a Jo Won, un aristócrata libertino que se involucra en el juego de Madam Jo. Su personaje encarna el riesgo y la seducción en una sociedad que castiga la transgresión. El actor de 39 años ha protagonizado series como ‘Backstreet Rookie’ y ‘Bienvenido a Samdalri’.

Ji Chang Wook en 'El escándalo'. Foto: Netflix

Nana como Hee Yeon

La actriz y exidol de k-pop Nana, estrella de series y películas como ‘Mask Girl’ y ‘Omniscient Reader: The Prophecy’, interpreta a Hee Yeon, la joven viuda que promete mantenerse casta. Su papel la convierte en el blanco de una apuesta que pone en peligro su reputación y seguridad.

Nana en 'El escándalo'. Foto: Netflix

Chani como Kwon In Ho

Chani, integrante del grupo SF9 y recordado por ‘The Queen’s Classroom’ y ‘Bajo el paraguas de la reina’, encarna a Kwon In Ho, un personaje clave que aporta tensión y nuevas perspectivas al juego de poder.

Otros actores de ‘El escándalo’

El elenco de ‘El escándalo’ se completa con Shin Youn Ha como Lee So Ok y Han Sun Hwa, exintegrante de la girl band SECRET, quienes refuerzan la intriga y el drama con personajes secundarios que sostienen el conflicto central.