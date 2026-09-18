Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOPerú vs Paraguay EN VIVO, serie del grupo Mundial I de la Copa Davis
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Cultura Asiática

Reparto completo de 'El escándalo', el polémico k-drama de Netflix con Son Ye Jin y Ji Chang Wook

El provocador k-drama 'El escándalo' marca el gran regreso de Son Ye Jin tras su boda con Hyun Bin. En el elenco principal también brilla Ji Chang Wook, uno de los galanes coreanos más queridos.

El drama coreano 'El escándalo' tiene 8 capítulos en Netflix.
El drama coreano 'El escándalo' tiene 8 capítulos en Netflix.Foto: Netflix
google iconLa República en Google

‘El escándalo’ ya está disponible en Netflix tras una paciente espera por sus fans. El k-drama de corte histórico, que desde el anuncio de su producción ha generado un intenso debate en Corea del Sur y fuera de ella, reúne a un elenco de primer nivel encabezado por Son Ye Jin y Ji Chang Wook, quienes asumen unos desafiantes papeles en esta provocadora historia sobre pasión, fantasías y peligrosas apuestas.

La polémica no solo se debe a la trama, que está inspirada en la reconocida obra francesa ‘Las amistades peligrosas’, sino también a las escenas subidas de tono que rompen con la tradición de los dramas históricos coreanos. Además, el proyecto marca el esperado regreso de Son Ye Jin a la pantalla tras su matrimonio con el actor Hyun Bin y el nacimiento de su primer hijo, lo que añade aún más expectativa a su participación.

Puedes ver

'Cuatro manos, dos sonatas': reparto completo del nuevo k-drama de Song Kang en Netflix

lr.pe

¿De qué trata la serie coreana ‘El escándalo’?

Ambientada en la dinastía Joseon, ‘El escándalo’ narra la historia de Madam Jo, una mujer de la nobleza que desafía las normas sociales de la época y propone un peligroso juego de seducción a Jo Won, un aristócrata libertino. En paralelo, aparece Hee Yeon, una joven viuda que promete mantenerse casta, convirtiéndose en el centro de una apuesta que amenaza su futuro.

La serie cuenta con 8 episodios y se estrenó completa el 18 de septiembre de 2026 en Netflix. Su combinación de manipulación, deseo y poder con escenas de alto voltaje a cargo de actores de primer nivel la diferencia de otros k-dramas históricos y la coloca como una de las producciones más arriesgadas del año.

Puedes ver

¿Cuándo salen los nuevos capítulos de 'Cuatro manos, dos sonatas'? Fechas y guía completa del nuevo k-drama de Netflix

lr.pe

Reparto de ‘El escándalo’, la nueva serie coreana de Netflix

Son Ye Jin como Madam Jo

Son Ye Jin, celebre actriz de 44 años que tiene en su portafolio títulos como ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’, ‘Amor bajo la lluvia’ y ‘Treinta y nueve’, interpreta a Madam Jo, la dama de la nobleza que reta las normas sociales de su época y se convierte en el eje de la trama. Su regreso a la actuación tras casarse con el galán Hyun Bin y convertirse en madre ha sido uno de los aspectos más celebrados del estreno.

Ji Chang Wook en 'El escándalo'. Foto: Netflix

Son Ye Jin en 'El escándalo'. Foto: Netflix

Ji Chang Wook como Jo Won

Ji Chang Wook, otra estrella renombrada en Corea del Sur, da vida a Jo Won, un aristócrata libertino que se involucra en el juego de Madam Jo. Su personaje encarna el riesgo y la seducción en una sociedad que castiga la transgresión. El actor de 39 años ha protagonizado series como ‘Backstreet Rookie’ y ‘Bienvenido a Samdalri’.

Ji Chang Wook en 'El escándalo'. Foto: Netflix

Ji Chang Wook en 'El escándalo'. Foto: Netflix

Nana como Hee Yeon

La actriz y exidol de k-pop Nana, estrella de series y películas como ‘Mask Girl’ y ‘Omniscient Reader: The Prophecy’, interpreta a Hee Yeon, la joven viuda que promete mantenerse casta. Su papel la convierte en el blanco de una apuesta que pone en peligro su reputación y seguridad.

Nana en 'El escándalo'. Foto: Netflix

Nana en 'El escándalo'. Foto: Netflix

Chani como Kwon In Ho

Chani, integrante del grupo SF9 y recordado por ‘The Queen’s Classroom’ y ‘Bajo el paraguas de la reina’, encarna a Kwon In Ho, un personaje clave que aporta tensión y nuevas perspectivas al juego de poder.

Otros actores de ‘El escándalo’

El elenco de ‘El escándalo’ se completa con Shin Youn Ha como Lee So Ok y Han Sun Hwa, exintegrante de la girl band SECRET, quienes refuerzan la intriga y el drama con personajes secundarios que sostienen el conflicto central.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trump afirma que EE. UU. obtiene el “control permanente” de la seguridad de Groenlandia tras un acuerdo con Dinamarca

Vóley Alianza Lima vs Gerdau Minas EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la semifinal de la Brasil Cup 2026

BCRP reduce crecimiento de Perú a 3,2% en 2026 por mayor golpe de El Niño

Cultura Asiática

aespa en Perú 2026: horario, setlist y todo sobre su concierto en Costa 21

BTS en Perú 2026: cómo transferir tus entradas de Ticketmaster a Quentro paso a paso

'Cuatro manos, dos sonatas': reparto completo del nuevo k-drama de Song Kang en Netflix

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Junta Nacional de Justicia destituye al juez Richard Concepción Carhuancho

Desaprueban gestión de Keiko Fujimori: 49% de ciudadanos la rechazan a casi dos meses de Gobierno

Perú se abstiene en votación para que Palestina participe de la Asamblea General de Naciones