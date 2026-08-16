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‘Spider-Man: Un nuevo día’ supera los US$2 mil millones en taquilla y hace historia en solo tres semanas

La nueva película de Tom Holland y Zendaya, 'Spider-Man: Un nuevo día' continúa arrasando en los cines y acaba de alcanzar una impresionante cifra mundial que la coloca entre las producciones más taquilleras de la historia.

'Spiderman, un nuevo día' fue una de las películas más esperadas. Foto: Instagram.
'Spiderman, un nuevo día' fue una de las películas más esperadas. Foto: Instagram.
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'Spider-Man: Un nuevo día' continúa demostrando su enorme poder de convocatoria en las salas de cine. La película protagonizada por Tom Holland y Zendaya acaba de superar los US$2.000 millones en taquilla mundial, una cifra que alcanzó en apenas tres semanas desde su estreno.

Con este resultado, la nueva entrega del héroe arácnido se convirtió en una de las producciones más exitosas de la historia del cine. La cinta logró ingresar a un selecto grupo de películas que han conseguido superar la impresionante barrera de los US$2.000 millones a nivel mundial.

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'Spider-Man: Un nuevo día' entra al selecto club de las películas más taquilleras

La película de Marvel alcanzó los US$2.000 millones de recaudación mundial en solo tres semanas y se consolidó como uno de los grandes fenómenos cinematográficos de 2026. El resultado toma aún mayor relevancia debido a la rapidez con la que consiguió llegar a esta histórica cifra.

Con esta marca, 'Spider-Man: Un nuevo día' se suma a la exclusiva lista de ocho películas que han logrado superar los US$2.000 millones en taquilla mundial. La producción protagonizada por Tom Holland y Zendaya continúa así su impresionante recorrido comercial en los cines.

PUEDES VER: ‘Spider-Man: un nuevo día’ alcanza US$168 millones en taquilla y supera a ‘Avengers: Endgame’ como el mejor estreno en EE. UU.

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Las películas que superaron los US$2.000 millones en taquilla mundial

Con el ingreso de Spider-Man: Un nuevo día, ya son ocho las películas que han superado la barrera de los US$2.000 millones en taquilla mundial. La lista está encabezada por:

  • Avatar, con cerca de US$2.900 millones
  • Avengers: Endgame, con US$2.799 millones
  • Avatar: El camino del agua (US$2.320 millones).

El grupo también incluye a Ne Zha 2, Titanic, Avengers: Infinity War y Star Wars: El despertar de la Fuerza. Con sus US$2.022 millones, la nueva película de Tom Holland y Zendaya no solo ingresó a este selecto listado, sino que también superó los US$1.952 millones recaudados por Spider-Man: Sin camino a casa en 2021, convirtiéndose en la cinta más taquillera de la franquicia del Hombre Araña.

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