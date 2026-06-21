‘Toy Story 5’ se convierte en el estreno más taquillero del año y supera a sus anteriores películas en recaudación

'Toy Story 5' se convirtió en la favorita del público en todo el mundo. Foto: Deadline.

'Toy Story 5' se convirtió en la favorita del público en todo el mundo. Foto: Deadline.

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Toy Story 5 aterrizó en las salas de cine y rápidamente se consolidó como uno de los grandes fenómenos de taquilla para Disney, firmando el mejor arranque en la historia de la franquicia protagonizada por Woody, Buzz Lightyear y Jessie.

La nueva entrega registró una recaudación de US$160 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, y se posicionó también como el estreno más potente del año hasta el momento. Con esa cifra, superó a 'Super Mario Galaxy: la película', que había debutado con US$131,7 millones en la taquilla norteamericana.

'Toy Story 5' supera a sus antecesoras

El impacto de Toy Story 5 en taquilla también se refleja al comparar su desempeño con el de sus propias antecesoras. La cinta dirigida por Andrew Stanton logró superar el récord de 'Toy Story 4' (2019), que había debutado con US$120 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos.

Con ello, la nueva entrega se posiciona como el segundo mejor estreno animado de la historia, solo por detrás de 'Los Increíbles 2' (2018), que alcanzó los US$182,7 millones en su lanzamiento.

El buen rendimiento no se limitó al mercado norteamericano. A nivel internacional, la película sumó US$152 millones adicionales, elevando su estreno global a US$312 millones y ubicándose entre los lanzamientos más exitosos de la taquilla mundial de 2026 hasta la fecha.

El proyecto contó con un presupuesto estimado de US$250 millones, sin considerar los gastos de promoción y marketing, una inversión que refuerza la apuesta de Disney por mantener vigente una de sus franquicias más exitosas.

¿De qué trata Toy Story 5?

La nueva entrega de Pixar vuelve a reunir a los icónicos Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) y al resto de juguetes que marcaron a distintas generaciones de espectadores.

En esta ocasión, la historia plantea un cambio de época dentro del propio universo de la saga. Bonnie, la actual dueña de los juguetes, empieza a volcar su atención en Lilypad, una tableta inteligente que irrumpe en su vida cotidiana y pone en cuestión el lugar que ocupan sus antiguos compañeros de juego.