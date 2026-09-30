'Avengers: Doomsday': conoce las teorías que más circulan entre los fans

'Avengers: Doomsday' se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del universo cinematográfico de Marvel. Tras la llegada de su primer tráiler, las teorías de los fans no han dejado de crecer, sumadas también a las nuevas escenas de 'Endgame Encore'.

Aunque Marvel Studios mantiene en secreto buena parte de la trama, las imágenes de Doctor Doom, Steve Rogers, los X-Men y los Cuatro Fantásticos han abierto la puerta a numerosas especulaciones sobre lo que podría ocurrir en la película.

Doctor Doom es una variante de Tony Stark

Una de las teorías que más fuerza ha tomado apunta a que Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., podría estar relacionado con Tony Stark. Algunos seguidores plantean que el villano sería una variante de Iron Man perteneciente a otro universo, lo que explicaría la elección del actor y añadiría un componente emocional al enfrentamiento.

Esta hipótesis toma fuerza tras el estreno de 'Avengers: Endgame Encore', donde en la última escena añadida durante la secuencia de despedida a Iron Man se establece un montaje paralelo con Doctor Doom fabricando su traje, en la que se alude al ruido de los martillazos del villano, con el sonido de Tony Stark construyendo su armadura en la primera película.

Steve Rogers es el causante del caos multiversal

Los fans recuerdan que al final de 'Avengers: Endgame', Steve decidió quedarse en el pasado junto a Peggy Carter. Una de las teorías sostiene que esa decisión habría generado una línea temporal alternativa que terminó provocando nuevas incursiones entre universos.

La teoría toma relevancia con el reestreno del último crossover de 'Los Vengadores', donde en la primera escena añadida vemos que el final de la película tiene una continuación, en la que el momento entre el Capitán América y Peggy Carter es interrumpido por Loki. Este último tras la conclusión de su serie con el mismo nombre es nombrado como el guardián del multiverso. El primer antagonista de los 'Avengers', ahora podría ayudar al comandante Rogers a enmendar su error.

Dr. Doom ganará y dará paso a 'Secret Wars'

Existe una especulación especialmente relacionada con Doctor Doom y 'Secret Wars'. Los héroes podrían ser derrotados al final de 'Avengers: Doomsday', dejando al villano en una posición de poder antes de la siguiente película.

En los cómics, Doom tiene un papel fundamental en la creación de Battleworld, un mundo formado a partir de diferentes realidades. Por ello, algunos fans creen que 'Doomsday' podría funcionar como el gran punto de quiebre que prepare ese escenario.