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Película ‘Michael’ supera los US$/500 millones en taquilla mundial y se convierte en el biopic musical más exitoso de Estados unidos

La película inspirada en la vida de Michael Jackson es la cuarta más taquillera del 2026, detrás de ‘Super Mario Galaxy’, ‘Proyecto fin del mundo’ y ‘Pegasus 3’.

'Michael' es la película inspirada en la vida del rey del pop, Michael Jackson. Foto: Instagram.
'Michael' es la película inspirada en la vida del rey del pop, Michael Jackson. Foto: Instagram.
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La película 'Michael' continúa dominando la taquilla mundial tras superar los US$500 millones en todo el mundo, con lo que se consolidó como el biopic musical más exitoso en la historia de este género.

El filme, protagonizado por Jaafar Jackson, tuvo un sólido arranque desde su estreno, el 24 de abril del 2026, en Estados Unidos, donde alcanzó los US$240,4 millones, cifra que lo posiciona como la película biográfica musical de mayor recaudación en ese mercado.

La producción recorre la vida de Michael Jackson, desde sus inicios en The Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial.

PUEDES VER: ¿Película ‘Michael’ tendrá segunda parte? Esto es lo que sabe el presidente de Lionsgate films, Adam Fogelson

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Michael se convierte en el biopic musical más taquillero en EE. UU.

Con una recaudación de US$240,4 millones en Estados Unidos, la película 'Michael' se impuso frente a otros destacados biopics musicales que marcaron el género en los últimos años.

El filme dejó atrás títulos como 'Bohemian Rhapsody' (US$216,3 millones), 'Straight Outta Compton' (US$161,1 millones), 'Elvis' (US$151,4 millones), 'Walk the Line' (US$119,5 millones) y 'Rocketman' (US$96,3 millones), y así se consolidó como el biopic musical más visto en el mercado estadounidense.

A nivel internacional, el rendimiento también ha sido sólido. Según Box Office Mojo, la producción ya suma US$336,8 millones en taquilla fuera de Norteamérica y alcanza una recaudación global de US$577,3 millones.

Con estas cifras, 'Michael' se ubica actualmente como la cuarta película más taquillera del 2026, solo por detrás de 'Super Mario Galaxy', 'Proyecto fin del mundo' y 'Pegasus 3'.

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