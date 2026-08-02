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‘Spider-Man: un nuevo día’ alcanza US$168 millones en taquilla y supera a ‘Avengers: Endgame’ como el mejor estreno en EE. UU.

'Spider-Man: un nuevo día' sorprendió con su arrasador debut en los cines y consiguió destronar un importante récord en taquilla que pertenecía a 'Avengers: Endgame'.

'Spider-Man: un nuevo día’ se estrenó el 29 de julio en Latinoamérica. Foto: Instagram.
'Spider-Man: un nuevo día’ se estrenó el 29 de julio en Latinoamérica. Foto: Instagram.
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'Spider-Man: un nuevo día' volvió a poner al universo arácnido en lo más alto de la taquilla tras conseguir una impresionante recaudación durante sus primeras horas en los cines de Estados Unidos y Canadá. La nueva película protagonizada por Tom Holland y Zendaya logró superar una de las marcas que hasta ahora pertenecían a 'Avengers: Endgame', una de las producciones más exitosas de Marvel.

El resultado confirma la enorme expectativa que existe alrededor del regreso de Holland como Peter Parker. La cinta no solo consiguió una cifra millonaria en su primer día, sino que también registró una fuerte asistencia en sus funciones de preestreno y consiguió posicionarse como uno de los lanzamientos más importantes de la franquicia.

PUEDES VER: Tom Holland y Zendaya envían emotivo saludo a los peruanos antes del estreno de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: “¡¿Qué tal, Perú?!”

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Spider-Man: Un nuevo día supera a Avengers como el mejor estreno en USA

'Spider-Man: un nuevo día' recaudó US$168 millones durante su primer día en Estados Unidos y Canadá, cifra que le permitió superar los US$157 millones obtenidos por 'Avengers: Endgame' en el mismo periodo. De esta manera, la nueva película del Hombre Araña consiguió quedarse con el récord de mayor recaudación en su primer día en ese mercado.

La producción también consiguió una importante marca durante sus funciones de preestreno. La película obtuvo alrededor de US$72 millones, superando los US$60 millones que 'Avengers: Endgame' había registrado durante sus presentaciones previas a su estreno oficial.

Pese a este resultado, 'Avengers: Endgame' todavía mantiene el récord del mejor fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá. La cinta de Marvel consiguió US$357 millones durante sus primeros tres días en cartelera, por lo que el récord de 'Spider-Man: un nuevo día' corresponde específicamente a la recaudación de su primer día y no al acumulado del fin de semana.

El éxito también se trasladó a Perú. 'Spider-Man: un nuevo día' convocó a aproximadamente 365 mil espectadores durante su primer día, superando los 257 mil que consiguió 'Spider-Man: Sin camino a casa' en 2021. Con este resultado, la nueva entrega protagonizada por Tom Holland se convirtió en el mejor estreno de la franquicia del Hombre Araña en territorio peruano.

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