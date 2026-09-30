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‘Merlina 3’ presenta su primer avance y anuncia al nuevo elenco que se suma a la serie de Netflix

Netflix sorprendió a los fans de 'Merlina' con novedades de la tercera temporada, cuyo rodaje acaba de finalizar. La plataforma también presentó una nueva imagen de Jenna Ortega como Wednesday y confirmó a los actores que se incorporarán al elenco.

Merlina es una de las series más exitosas en la historia del streaming. Foto: Netflix.
Merlina es una de las series más exitosas en la historia del streaming. Foto: Netflix.
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'Merlina' continúa avanzando con su tercera temporada y Netflix ya compartió novedades sobre la producción. El rodaje llegó a su fin el 30 de septiembre, una fecha que la plataforma aprovechó para publicar una nueva imagen de Jenna Ortega caracterizada como Wednesday Addams.

Además del nuevo adelanto, la serie confirmó la incorporación de varios actores al reparto. Entre ellos destacan Lena Headey, Andrew McCarthy y James Lance, quienes se sumarán a un elenco que también tendrá a Eva Green como la tía Ophelia, hermana de Morticia Addams.

Las grabaciones de Merlina 3 acabaron y solo se espera la fecha de estreno en Netflix. Foto: X

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La tercera temporada de 'Merlina' contará con nuevos rostros en su reparto. Lena Headey ('Juego de tronos'), Andrew McCarthy ('St. Elmo's Fire') y James Lance ('Ted Lasso') fueron anunciados como parte de la nueva entrega, sumándose a otros intérpretes confirmados previamente para los próximos episodios.

Entre las incorporaciones también destaca Eva Green, quien interpretará a Ophelia, la hermana de Morticia Addams y, por lo tanto, tía de Wednesday. Hasta el momento, Netflix no ha confirmado la fecha de estreno de la tercera temporada ni ha revelado todos los detalles sobre los personajes que tendrán los nuevos integrantes del elenco. Además, aún es una incógnita cuál será su trama.

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La nueva entrega volverá a contar con escenas filmadas en Irlanda, específicamente en los alrededores de Dublín. Aunque anteriormente se difundió información que apuntaba a un posible viaje de Wednesday a París, no se confirmó.

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