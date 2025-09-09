¿Cuándo se estrena 'Merlina' temporada 3? Todo lo que se sabe de la serie de Netflix

Tras el exitoso estreno del resto de los episodios de la segunda temporada el pasado 3 de septiembre, 'Merlina' volvió a posicionarse como uno de los contenidos más vistos en Netflix a nivel global. Con un cierre abierto lleno de revelaciones impactantes, la plataforma ya trabaja en lo que será la temporada 3 de 'Merlina', una de sus series más emblemáticas del catálogo juvenil.

Protagonizada por Jenna Ortega, la ficción basada en el universo de la Familia Addams se encamina a profundizar en los oscuros secretos del linaje Addams, mientras introduce nuevos personajes que podrían cambiar el rumbo de la historia. Entre ellos destaca la tía Ophelia, figura central de los últimos episodios y cuyo futuro despierta una gran expectativa.

¿Cuándo sale la tercera temporada de 'Merlina'?

A pesar de que Netflix confirmó oficialmente que 'Merlina' tendrá tercera temporada, todavía no hay una fecha de estreno anunciada ni tampoco información sobre el inicio del rodaje. La producción se encuentra en etapa de desarrollo, lo que significa que podrían pasar varios meses hasta que se revele una ventana tentativa de lanzamiento.

Con base en el calendario de producciones recientes de Netflix y considerando que la segunda temporada se estrenó en septiembre de 2025, la 'Merlina' temporada 3 podría llegar entre fines de 2026 e inicios de 2027, aunque esto dependerá de múltiples factores, incluidos los tiempos de rodaje y posproducción.

Mientras tanto, todos los episodios de la segunda entrega están disponibles en la plataforma y su éxito es clave para que el servicio de streaming mantenga su apuesta por extender la historia de Wednesday Addams hasta que finalice sus estudios en la Academia Nunca Más, como lo han confirmado los showrunners en distintas entrevistas.

La llegada de la tía Ophelia: ¿quién es y por qué será clave en la historia?

Uno de los mayores giros del final de la segunda temporada fue la revelación del paradero de Ophelia, la hermana perdida de Morticia Addams. Hasta ese momento, se creía que había desaparecido sin dejar rastro, pero en los últimos minutos del cierre, Merlina descubre —gracias a una visión— que su tía está viva y prisionera en una de las criptas ocultas de la mansión de la abuela Hester Frump.

Según los recuerdos de Morticia, Ophelia compartía la habilidad de la clarividencia y, al igual que ella, sufría consecuencias físicas, como el sangrado ocular. Esta inestabilidad la habría llevado a desconectarse de su entorno familiar hasta que, finalmente, se perdió todo contacto con ella.

El rostro de Ophelia no fue revelado, pero en la última escena en la que aparece, se le ve escribiendo una ominosa frase: “Merlina debe morir”. Esto abre la puerta a múltiples teorías entre los fanáticos y refuerza su papel como potencial antagonista en los nuevos episodios.

Reparto, rumores y lo que se sabe del futuro de la serie

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado quién interpretará a Ophelia. Sin embargo, se espera que su personaje sea encarnado por una actriz de renombre en Hollywood. En ese sentido, muchos fans especulan con la posible participación de Winona Ryder, quien ya ha trabajado junto a Jenna Ortega en 'Beetlejuice 2', aunque no hay confirmación oficial de este rumor.

En una entrevista con GamesRadar, Ortega expresó su entusiasmo por volver a compartir escena con Ryder: “Hombre, eso estaría genial, pero esa chica está muy ocupada. Realmente no tiene tiempo”, comentó la actriz. Aunque no afirmó nada concreto, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro en pantalla.

Por otro lado, los últimos episodios dejaron más preguntas que respuestas: Enid (Emma Myers) se transforma en loba alfa y escapa al bosque, mientras que Merlina, junto a Tío Lucas y Dedos, inicia un viaje hacia la frontera canadiense para salvarla. Además, el personaje de Tyler Galpin fue trasladado fuera de Jericó por la profesora Isadora Capri, con la intención de que se rehabilite junto a otros jóvenes con habilidades especiales.