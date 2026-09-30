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Artes marciales, ninjas, Robert Duvall y James Caan: “Asesinos de élite” de Sam Peckinpah

El gran director estadounidense hizo una película de acción, que es una parodia y, a la vez, un homenaje a las temáticas que, a finales de los setenta, empezaron a estar en boga en el cine comercial.

"Asesinos de élite" (1975). Imagen: Difusión.
"Asesinos de élite" (1975). Imagen: Difusión.
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No creo que no exista cinéfilo al que no le guste el cine del director estadounidense Sam Peckinpah (1925-1984). Y creo que muchos se hicieron cinéfilos a razón de sus películas, como La pandilla salvaje, Perros de paja, Tráiganme la cabeza de Alfredo García, La huida y Duelo en la alta sierra. Su cine es violento, tanto en su representación como en la configuración interna de sus personajes. Entiéndase la violencia como una exploración del ser humano en momentos en los que tiene que decidir su futuro inmediato.

Para 1975, Peckinpah era un director reconocido a nivel mundial, referente para cientos de directores en ciernes y con un público que lo idolatraba. Pero su independencia había hecho que no se llevara bien con las grandes productoras del circuito. Sin embargo, quería hacer un proyecto distinto sin traicionar las bases de su poética, como la densidad lírica en la narración, a saber. En este año, el director estrenó una película que sigue el cauce de la violencia como marca de su trabajo, pero a la que dotó de acción, irreverencia en los diálogos y un sentido del movimiento actoral que resultaba toda una parodia para el cine de acción de la época. Esa película se llama The Killer Elite (Asesinos de élite) y estuvo protagonizada por Robert Duvall y James Caan.

Mike Locken (James Caan) y George Hansen (Robert Duvall) son dos veteranos asesinos a sueldo que trabajan para una organización secreta paramilitar vinculada a la CIA llamada Com-Teg. Durante una misión, Hansen traiciona a Locken por una oferta económica superior de otra organización; le dispara y le deja el codo y el hombro destrozados. Está convencido de que lo ha matado. Pero Locken se recupera y vuelve a trabajar en la agencia paramilitar. Locken acepta una nueva misión que consiste en proteger a un importante líder político asiático (Yuen Chung), descubriendo pronto que el grupo encargado de asesinarlo es la organización rival liderada por su antiguo compañero, George Hansen. En el curso de la narración, vemos artes marciales y ninjas (las escenas de lucha en un barco de guerra, por ejemplo), y personajes díscolos como el francotirador Jerome Miller (Bo Hopkins), los cuales le dan un toque peculiar que dialoga con el cine de animación debido a la dinámica exagerada en la interacción de los personajes y el despliegue de las artes marciales acrobáticas.

Asesinos de élite no es una obra maestra. Pero es una película que tiene encanto porque se percibe el gusto de Peckinpah por presentarnos historias cerradas. Digna de un gigante.

 

 

Datos

 

Amistad. Desde El Padrino (1972) de Coppola, Duvall y Caan se habían vuelto amigos inseparables.

Disponibilidad. 'The Killer Elite' se encuentra en la parrilla de Primeo Video.

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