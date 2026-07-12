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‘Michael’, biopic de Michael Jackson, rompe récord histórico al superar los US$1.000 millones en taquilla

Protagonizada por Jaafar Jackson, la película 'Michael' rompió récords, superó a grandes producciones y consolidó al Rey del Pop como un nuevo gigante de la pantalla grande.

'Michael' también es un fenómeno de taquilla en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
'Michael' también es un fenómeno de taquilla en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
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'Michael' continúa haciendo historia en los cines de todo el mundo. La cinta inspirada en la vida del Rey del Pop logró superar la barrera de los US$1.000 millones en taquilla, una cifra que ninguna película biográfica o biopic había alcanzado antes, y se posicionó como uno de los grandes éxitos cinematográficos de 2026.

El filme, dirigido por Antoine Fuqua, llegó a las salas en abril de 2026 y rápidamente se convirtió en un fenómeno de recaudación. La producción tiene como protagonista a Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, quien debuta en la actuación y da vida al legendario artista en una historia que recorre sus inicios junto a los Jackson 5 hasta su consagración como una de las mayores estrellas de la música mundial.

PUEDES VER: Película 'Michael' rompe récords en Perú: supera el millón de espectadores y lidera la taquilla en cines nacionales

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'Michael' supera los US$1.000 millones y rompe récord para una biopic

La película 'Michael' alcanzó una recaudación mundial de US$1.001 millones, con lo que se convirtió en la primera producción biográfica en rebasar esa cifra histórica. De acuerdo con Variety, el filme logró US$371,8 millones en Estados Unidos y Canadá, mientras que los mercados internacionales aportaron US$629,8 millones.

Aunque la cinta recibió opiniones divididas por parte de la crítica especializada, con 38% de aprobación en Rotten Tomatoes y una puntuación de 39 sobre 100 en Metacritic, la reacción de los espectadores fue mucho más positiva. La producción consiguió una calificación A- en CinemaScore y un 90% de aprobación en PostTrak, factores que impulsaron su gran desempeño y prolongaron su permanencia en los cines.

PUEDES VER: ‘Michael 2’ es una realidad: Lionsgate confirma que la secuela del biopic de Michael Jackson ya está en marcha

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¿Qué más récords ha roto la película 'Michael'?

El éxito de 'Michael' no solo se mide por la millonaria cifra alcanzada en taquilla, sino también por los récords que consiguió romper. Con sus más de US$1.000 millones de recaudación, la película sobre la vida de Michael Jackson dejó atrás a 'Bohemian Rhapsody' (2018), que hasta ahora mantenía el título de la biopic musical más taquillera de la historia con US$911 millones.

Además, la cinta logró mejores resultados que 'Oppenheimer' (2023) y se convirtió en la película basada en una persona real con mayor recaudación a nivel mundial. Este logro también marcó un antes y un después para Lionsgate, al convertirse en el primer estreno del estudio en ingresar al exclusivo grupo de producciones que superan los mil millones de dólares.

En 2026, 'Michael' se suma a un reducido grupo de películas que han cruzado esa barrera. Hasta el momento, solo 'Super Mario Galaxy: La película' había conseguido superar la cifra, con una recaudación de US$1.009 millones. Por su parte, 'Toy Story 5' continúa acercándose al objetivo tras acumular US$879,1 millones en taquilla.

 

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