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Invencible, temporada 4: ¿dónde ver todos los episodios de la exitosa serie animada?

El episodio final de las aventuras de Mark Grayson, en la serie 'Invencible' se estrenará este miércoles 22 de abril. Conoce dónde verlo de manera sencilla, al igual que los demás capítulos.

'Invencible' es una de las series animadas más exitosas del streaming. Foto: Amazon Prime
'Invencible' es una de las series animadas más exitosas del streaming. Foto: Amazon Prime

El miércoles 15 de abril se emitió el penúltimo episodio de la cuarta temporada de 'Invencible', mientras que el desenlace final de esta aclamada serie se estrenará el 22 de abril. La producción, que consta de ocho entregas, ha recibido elogios por parte de la crítica. Sin embargo, muchos seguidores se cuestionan dónde pueden ver todos los capítulos de esta animación.

Además, los fanáticos esperan que el protagonista, Mark Grayson, logre salir triunfante en su lucha por salvar a la humanidad. Por otro lado, la incertidumbre persiste respecto a la posibilidad de una quinta temporada, lo que mantiene en expectativa a miles de usuarios.

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¿Dónde ver 'Invencible', temporada 4?

Los siete primeros episodios de la cuarta temporada de 'Invencible' ya se encuentran disponibles en Amazon Prime Video, junto con las temporadas anteriores. Para acceder a cada capítulo, solo es necesario contar con una suscripción a esta plataforma de streaming.

La entrega final de esta temporada se podrá disfrutar el miércoles 22 de abril, por lo que es recomendable ponerse al día con los episodios previos para estar preparado para un desenlace que promete muchas sorpresas.

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¿Quiénes conforman las voces de 'Invencible', temporada 4?

  • Steven Yeun le da voz a Mark Grayson
  • Sandra Oh le da voz a Deborah 'Debbie' Grayson
  • JK Simmons le da voz a Nowl-Ahn / Nolan Grayson / Omni-Man
  • Andrew Rannells le da voz a William Francis Clockwell
  • Seth Rogen le da voz a Allen el alienígena
  • Gillian Jacobs le da voz a Átomo Eva
  • Aaron Paul le da voz Powerplex
  • John DiMaggio le da voz a The Elephant
  • Christian Convery le da voz a Oliver Grayson
  • Kate Mara le da voz a Becky Duvall
  • Tzi Ma le da voz a Mr. Liu
  • Simu Liu le da voz a Multi-Paul
  • Xolo Maridueña le da voz a Fightmaster y Dropkick
  • Walton Goggins le da voz a Cecil
  • Zazie Beetz le da voz a Amber
  • Zachary Quinto le da voz a Robot
  • Chris Diamantopoulos le da voz a Donald

¿De qué trata 'Invincible' temporada 4?

Según la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, la cuarta temporada de 'Invencible' presenta a un Mark transformado que lidia con la culpa tras la catástrofe global ocurrida en la entrega anterior. En su lucha por salvaguardar su hogar y a sus seres queridos, se enfrenta a una nueva y formidable amenaza que podría cambiar el destino de la humanidad de manera irreversible.

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