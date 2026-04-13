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'Perfil falso' temporada 3: ¿cuándo se estrena la exitosa serie colombiana de Netflix que causa furor?

La tercera y última entrega de la serie colombiana que triunfa en Netflix ya tiene fecha confirmada. ‘Perfil falso’ regresa con más tensión, misterio y giros inesperados.

'Perfil falso' logró posicionarse en el top 10 de Latinoamérica con sus dos primeras temporadas. Foto: Captura YouTube
'Perfil falso' logró posicionarse en el top 10 de Latinoamérica con sus dos primeras temporadas. Foto: Captura YouTube

El fenómeno de 'Perfil falso' se prepara para su desenlace definitivo con una apuesta narrativa que promete elevar la tensión al máximo. Netflix confirmó que la temporada 3 marcará el cierre de esta historia, consolidada como una de las producciones latinoamericanas más vistas de los últimos años dentro del servicio.

Desde su estreno, la serie colombiana logró posicionarse en el Top 10 en múltiples países, destacando por su combinación de romance, intriga y crimen. Ahora, con 'Perfil falso' temporada 3, la producción busca repetir ese impacto con una trama más intensa, personajes al límite y un desarrollo cargado de giros inesperados que mantendrán al espectador en constante suspenso.

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¿Cuándo se estrena 'Perfil falso' temporada 3?

La esperada fecha de estreno de 'Perfil falso' temporada 3 ya está definida: el lanzamiento será el 15 de abril, fecha en la que los episodios finales estarán disponibles a nivel global en Netflix, permitiendo a los seguidores conocer el desenlace de la historia sin retrasos por región.

La serie, creada por Pablo Illanes, llega a su etapa final con una dirección compartida entre Klych López y Camilo Vega, mientras que la producción ejecutiva se mantiene bajo la supervisión de Silvia Durán. Este equipo creativo apuesta por un cierre sólido que conserve la esencia que convirtió a la ficción en un fenómeno del streaming latinoamericano.

Cabe destacar que el anuncio de la fecha refuerza la estrategia de Netflix de impulsar contenidos regionales con alcance global, posicionando a esta serie colombiana como uno de sus títulos más representativos en habla hispana.

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'Perfil falso' temporada 3 llega cargada de nuevas aventuras, misterios y drama

En esta última entrega, la historia retoma la relación entre Camila y Miguel, interpretados por Carolina Miranda y Rodolfo Salas, quienes atraviesan una aparente luna de miel que rápidamente se convierte en un entorno hostil marcado por secretos, engaños y amenazas constantes.

La narrativa profundiza en conflictos que incrementan la tensión y redefinen el rumbo de los personajes:

  • Una ola de asesinatos que desestabiliza el entorno y eleva el suspenso
  • La persistente sed de venganza de Ángela, interpretada por Manuela González
  • La aparición de una enigmática pareja millonaria que oculta intenciones peligrosas
  • Revelaciones que podrían cambiar el destino de los protagonistas

El reparto principal regresa acompañado de figuras como Lincoln Palomeque, Emmanuel Esparza, Alejandra Borrero, Marcela Carvajal y David Palacio, quienes aportan continuidad a la historia. A su vez, nuevas incorporaciones como Penélope Guerrero, Laura Osma, Eduardo Pérez y Asia Ortega introducen subtramas que enriquecen la narrativa y amplían el universo de la serie.

Con una propuesta que combina suspenso, drama emocional y una marcada carga erótica, 'Perfil falso' temporada 3 apuesta por mantener los elementos que impulsaron su popularidad desde el inicio. La serie colombiana encara su desenlace con el desafío de sostener la atención de una audiencia global que ha seguido cada giro de la historia, consolidando su lugar dentro del catálogo más visto de Netflix.

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