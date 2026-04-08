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¿Dónde y cuándo ver 'The boys' temporada 5 capítulo 1 y todos los demás episodios online y en español latino?

La temporada final de 'The boys' ya tiene calendario oficial. Revisa aquí cuándo se estrena el capítulo 1, a qué hora llega a Latinoamérica y cómo seguir todos los episodios en streaming.

'The boys' temporada 5 se estrenó con gran alcance en Amazon Prime Video. Foto: Captura YouTube
'The boys' temporada 5 se estrenó con gran alcance en Amazon Prime Video. Foto: Captura YouTube

La esperada 'The Boys' temporada 5 marca el cierre de una de las producciones más influyentes de los últimos años en plataformas digitales. La serie, protagonizada por Karl Urban y Antony Starr, retoma el conflicto entre Billy Butcher y Homelander en un escenario donde el poder de los superhéroes alcanza su punto más crítico.

En esta última entrega, el relato se sitúa en un mundo dominado por Homelander, mientras Annie January, interpretada por Erin Moriarty, lidera una resistencia fragmentada. Con este contexto, los seguidores buscan detalles clave sobre fechas, horarios y, sobre todo, dónde ver 'The Boys' temporada 5 capítulo 1 desde su estreno.

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¿Cuándo ver 'The Boys' temporada 5 capítulo 1?

El estreno de 'The Boys' temporada 5 capítulo 1 está programado para el miércoles 8 de abril de 2026, fecha en la que también se lanza el segundo episodio. Este doble estreno marca el inicio de la recta final de la serie.

Los horarios de lanzamiento responden al esquema global de Amazon Prime Video, por lo que en Latinoamérica los episodios estarán disponibles en la madrugada:

  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 2.00 a. m.
  • México y Centroamérica: 1.00 a. m.
  • Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: 4.00 a. m.
  • Estados Unidos: 12.00 a. m. (PT) / 3.00 a. m. (ET)
  • España: 9.00 a. m.

Este cronograma semanal permite a los usuarios planificar el seguimiento de la historia desde su primer episodio, uno de los más esperados por la tensión acumulada entre los personajes principales.

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Guía completo para ver los demás episodios de la quinta temporada de 'The Boys'

La temporada final consta de 8 capítulos, que se estrenarán de forma semanal cada miércoles hasta mayo de 2026. El calendario oficial es el siguiente:

  • Episodio 1: 8 de abril de 2026
  • Episodio 2: 8 de abril de 2026
  • Episodio 3: 15 de abril de 2026
  • Episodio 4: 22 de abril de 2026
  • Episodio 5: 29 de abril de 2026
  • Episodio 6: 6 de mayo de 2026
  • Episodio 7: 13 de mayo de 2026
  • Episodio 8 (final): 20 de mayo de 2026

Cada episodio se liberará siguiendo el mismo horario internacional, consolidando una estrategia de lanzamiento semanal tras el estreno doble inicial. Este formato mantiene el interés de la audiencia y genera conversación constante en redes.

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¿Dónde ver 'The Boys' temporada 5 capítulo 1 online?

Para quienes buscan dónde ver 'The Boys' temporada 5 capítulo 1, la serie está disponible exclusivamente en Amazon Prime Video. Esto significa que es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma para acceder a todos los episodios.

El contenido puede visualizarse en español latino, así como en versión original con subtítulos, lo que facilita su consumo en distintos mercados. Además, la plataforma permite ver los capítulos en múltiples dispositivos, desde televisores inteligentes hasta teléfonos móviles.

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