‘Euphoria’ temporada 3: fecha y hora de estreno de cada episodio de la serie furor de HBO Max

'Euphoria' temporada 3 se da luego de varios años de las aventuras de Rue y los demás. Foto: HBO

'Euphoria' temporada 3 se da luego de varios años de las aventuras de Rue y los demás. Foto: HBO

La expectativa por el regreso de ‘Euphoria’ se mantiene en lo más alto. Tras una larga espera, la aclamada producción de HBO retoma la historia de Rue y su entorno con una nueva etapa marcada por el paso del tiempo y desafíos más complejos en la vida adulta. La serie, protagonizada por Zendaya, vuelve a posicionarse como uno de los estrenos más relevantes del 2026.

La fecha de estreno de ‘Euphoria’ temporada 3 ya está confirmada, así como su formato de lanzamiento semanal. En esta nueva entrega, los personajes enfrentan las consecuencias de sus decisiones cinco años después de su graduación, lo que promete un giro narrativo más maduro en comparación con temporadas anteriores.

¿Cuándo se estrena ‘Euphoria’ temporada 3?

‘Euphoria’ temporada 3 se estrenará el domingo 12 de abril de 2026 a través de HBO y su plataforma de streaming HBO Max. A partir de esa fecha, la serie lanzará un episodio por semana hasta completar su nueva entrega.

Esta tercera temporada contará con un total de ocho capítulos, igualando la extensión de la segunda parte. El lanzamiento semanal permitirá a los seguidores mantener el interés episodio a episodio, una estrategia habitual en producciones de alto impacto.

Para ver la serie, los usuarios deberán contar con una suscripción activa a HBO Max, donde estará disponible en simultáneo con su emisión televisiva.

Guía completo de la fecha de estreno de cada capítulo de ‘Euphoria’ temporada 3

El calendario de episodios de la ‘Euphoria’ temporada 3 ya ha sido definido. Cada capítulo se estrenará los domingos, manteniendo un ritmo constante durante casi dos meses.

Episodio 1: 12 de abril de 2026

Episodio 2: 19 de abril de 2026

Episodio 3: 26 de abril de 2026

Episodio 4: 3 de mayo de 2026

Episodio 5: 10 de mayo de 2026

Episodio 6: 17 de mayo de 2026

Episodio 7: 24 de mayo de 2026

Episodio 8: 31 de mayo de 2026

Con este cronograma, el final de temporada está previsto para finales de mayo, consolidando una programación continua que busca mantener la conversación en redes sociales y plataformas digitales.

Horario para ver el estreno de ‘Euphoria’ temporada 3

El estreno de cada episodio de ‘Euphoria’ temporada 3 tendrá horarios diferenciados según la región. A continuación, los principales horarios de lanzamiento:

Estados Unidos: 5.00 p. m. (PT) / 8.00 p. m. (ET)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 7.00 p. m.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 8.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9.00 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. del día siguiente

Este esquema permite que la audiencia en Latinoamérica acceda al contenido prácticamente en simultáneo con Estados Unidos, reforzando el alcance global de la serie.