¿'Euphoria' tendrá temporada 4 en HBO Max?

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La espera de los fans de Euphoria ha llegado a su fin. El último domingo 31 de mayo de 2026, HBO Max emitió el capítulo final de la tercera temporada, con un desenlace definitivo para la producción. Horas después, el creador Sam Levinson y la plataforma de streaming confirmaron que no habrá más entregas, con lo que cerraron una historia que, desde su estreno en 2019, acumuló una audiencia apasionada y dividida.

Desde su debut, la serie se ha destacado por su intensidad emocional y su estética provocadora. La tercera temporada introdujo un salto temporal de cinco años, con Rue en un entorno marcado por el crimen organizado y situaciones límite que intensifican la oscuridad de la trama.

¿Euphoria temporada 4 será realidad?

Tras meses de especulación, las esperanzas sobre la temporada 4 de Euphoria se han disipado. Sam Levinson explicó en el podcast Popcast del New York Times que la historia que se propuso contar sobre la adicción y sus consecuencias ha llegado a su conclusión. Poco después, HBO Max corroboró esta decisión en declaraciones a Variety y aseguró que la serie no continuará más allá de los 26 episodios distribuidos en tres temporadas.

Incluso antes del estreno de la tercera entrega, Levinson se mostraba cauteloso ante cualquier afirmación sobre el futuro de la producción y señalaba que siempre escribe cada temporada "como si fuera la última". La claridad ahora es absoluta: Euphoria ha cerrado su ciclo y deja a los espectadores con un final pensado para ser definitivo, sin espacio para nuevos capítulos.

¿Por qué Euphoria no tendrá cuarta temporada?

El cierre de Euphoria responde a una combinación de motivos narrativos y logísticos. Entre las razones más destacadas figuran:

Cierre narrativo intencional: La historia fue concebida con una estructura concluyente que no requería prolongaciones.

La historia fue concebida con una estructura concluyente que no requería prolongaciones. Compromisos del reparto: Protagonistas como Zendaya han asumido proyectos internacionales que dificultan continuar la producción en HBO Max.

Protagonistas como Zendaya han asumido proyectos internacionales que dificultan continuar la producción en HBO Max. Visión del creador: Sam Levinson ha querido evitar extender la serie innecesariamente, priorizando la coherencia y la integridad de la trama.

Zendaya había anticipado este desenlace en abril de 2026 durante una entrevista en 'The Drew Barrymore Show', al afirmar: "El final se acerca", con lo que confirmó que el cierre de la tercera temporada sería definitivo. Con estos factores, Euphoria temporada 4 queda descartada y se consolida así un final planeado para la serie.