¡Superó a Breaking Bad y GOT! Attack on Titan 3x17 consigue 10/10 en IMDb

¡Un éxito total! El último episodio de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin), titulado "Hero" obtuvo el puntaje máximo que puede recibir una película o serie en IMDb (Internet Movie Database) plataforma dedicada a almacenar información sobre el séptimo arte.

Lo curioso es que el capítulo 3x17 superó a dos series consideradas las mejores en la historia. ¿De cuál estamos hablando? Breaking Bad y Game of Thrones. Sí, así como lo lee. Attack on Titan rompió un récord que parecía imposible.

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) 3x17 muestra la dura decisión de Armin, quien se enfrenta al Titán Colosal para que Eren aparezca por detrás y lo derrote. Al final, este termina calcinado por el calor que irradiaba el titán.

Por otro lado, también vimos una brutal pelea entre el capitán Levi y el Titán Bestia, a quien termina derrotando en cuestión de segundos. Sin embargo, logra escapar. Por otro lado, Reiner también es vencido en cuestión de segundos. Una victoria para la humanidad.

Sin duda alguna, el episodio gustó tanto a los televidentes que no dudaron en ponerle 10/10 en IMDb, de esta manera, logra convertirse en el primer episodio en lograr esta calificación perfecta.

Atrás quedaron grandes series como Game of Thrones, la cual tiene capítulos que lograron el 9/10 como por ejemplo "The Winds of Winter", "Battle of Bastard" y "Hardome". Breaking Bad, por otro lado, también tiene episodios que rozan el 9/10.

¿Creías que sería otra serie la que vencería a ambos gigantes? Pues no. Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) lo hizo, sorprendiendo a miles y extraños.