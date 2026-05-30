Estrenos de películas y series de Junio 2026 en Netflix, Prime Video, Apple TV y otras plataformas de streaming

Las plataformas de streaming se renuevan con nuevas propuestas este junio 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Las plataformas de streaming se renuevan con nuevas propuestas este junio 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

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Junio de 2026 llega con una intensa competencia entre las principales plataformas de streaming. Netflix, Prime Video, HBO Max y Apple TV han preparado una programación repleta de novedades que incluye el regreso de algunas de las series más exitosas de los últimos años, así como películas originales y producciones internacionales que buscan captar la atención de millones de espectadores.

Dentro de los estrenos más destacados del mes aparecen nuevas temporadas de franquicias consolidadas, documentales basados en historias reales, dramas románticos, thrillers, animación y grandes apuestas de fantasía. La oferta también incorpora títulos dirigidos a diferentes públicos, lo que consolida el sexto mes del año como uno de los más activos del calendario de estrenos.

Netflix prepara grandes estrenos de series y películas para junio 2026

Entre los estrenos de Netflix para junio 2026 sobresalen varias producciones que ya generan altas expectativas entre los suscriptores. La plataforma apuesta nuevamente por adaptaciones de gran alcance y por el fortalecimiento de sus contenidos originales en distintos idiomas.

Destaca el regreso de 'Avatar: La leyenda de Aang', cuya segunda temporada llegará el 25 de junio. La serie continuará explorando el viaje de Aang junto a Katara y Sokka tras los acontecimientos desarrollados en la primera parte de la historia.

En el apartado de series, Netflix incorporará además:

'The Witness' (4 de junio), miniserie británica inspirada en el asesinato de Rachel Nickell.

'Teach You a Lesson' (5 de junio), drama surcoreano centrado en la violencia escolar.

'Rosario Tijeras' temporada 5 (10 de junio).

(10 de junio). 'Sweet Magnolias' temporada 5 (11 de junio).

'Te encontraré' (18 de junio), thriller protagonizado por un padre que intenta descubrir si su hijo sigue vivo.

'Oasis' (19 de junio), producción española ambientada en un exclusivo complejo turístico.

Entre las películas, uno de los lanzamientos más destacados será 'Office Romance', programada para el 5 de junio. La comedia romántica reúne a Jennifer Lopez y Brett Goldstein en una historia ambientada dentro del mundo corporativo.

Ese mismo día llegará 'México 86', protagonizada por Diego Luna, una propuesta que mezcla política, deporte y humor en el contexto del Mundial celebrado en México durante la década de los ochenta.

El catálogo cinematográfico también sumará títulos como:

'Milky Subway: The Galactic Limited Express' (1 de junio).

'El asesinato de Rachel Nickell' (4 de junio).

'Poldi' (4 de junio).

'¡Ay, mamá!' (4 de junio).

'La desconocida' (5 de junio).

'Instinto maternal' (12 de junio).

'Soy Frankelda' (16 de junio).

'Voicemails for Isabelle' (19 de junio).

'Hermanito' (26 de junio).

¿Qué películas y series se estrenan en Prime Video este junio 2026?

Los estrenos de Prime Video estarán marcados por nuevas temporadas, historias románticas y producciones internacionales que reforzarán el catálogo de Amazon durante uno de los meses más competitivos para la industria del streaming.

La principal apuesta será la quinta temporada de 'Clarkson’s Farm', que debutará el 3 de junio. La serie protagonizada por Jeremy Clarkson continuará mostrando los desafíos económicos, climáticos y operativos que enfrenta la granja Diddly Squat, una fórmula que ha convertido a la producción en uno de los mayores éxitos.

Otro estreno relevante será 'Todos nuestros años', disponible desde el 10 de junio. La ficción sigue a dos amigos que, tras años de separación y cambios en sus vidas, vuelven a cuestionarse si siempre existió una historia de amor entre ellos.

Entre las películas sobresale 'La casa de la playa', que llegará el 6 de junio. El drama turco dirigido por Erdem Tepegoz explora recuerdos, pérdidas y decisiones que resurgen durante un verano marcado por acontecimientos del pasado.

Asimismo, Prime Video incorporará 'Culpa tuya: Londres' el 17 de junio. Esta nueva entrega inspirada en el universo de la saga Culpables volverá a poner el foco en Noah y Nick, quienes deberán enfrentar nuevos desafíos sentimentales y familiares.

Principales estrenos de Prime Video:

Series:

'Clarkson’s Farm' temporada 5 (3 de junio).

'Todos nuestros años' (10 de junio).

Películas:

'La casa de la playa' (6 de junio).

'Culpa tuya: Londres' (17 de junio).

Series y películas destacadas en HBO en junio 2026

HBO Max no se queda atrás con su nuevo contenido, liderado por el universo de 'Game of Thrones' y por nuevas entregas de algunas de las producciones más exitosas de la plataforma.

El gran atractivo del mes será la tercera temporada de 'House of the Dragon'. La serie regresará el 21 de junio en América y el 22 de junio a nivel internacional, retomando la guerra civil de los Targaryen después de los acontecimientos vistos durante la segunda temporada.

Otro lanzamiento destacado será 'My Adventures with Superman' temporada 3, prevista para el 14 de junio. La serie animada continuará desarrollando una versión más joven de Clark Kent junto a Lois Lane y Jimmy Olsen, incorporando nuevos desafíos inspirados en el arco narrativo 'Reign of the Supermen'.

La programación de junio también incluirá episodios semanales de 'And Just Like That...', continuación de 'Sex and the City', así como nuevos capítulos de 'Hacks', la premiada comedia protagonizada por Jean Smart.

Series destacadas en HBO Max:

'Bring Me the Beauties: A Model Cult' (1 de junio).

'My Adventures with Superman' temporada 3 (14 de junio).

'House of the Dragon' temporada 3 (21 de junio).

Nuevos episodios de 'And Just Like That...'

Nuevos episodios de 'Hacks'.

En cuanto al cine, HBO Max continuará incorporando películas procedentes del catálogo de Warner Bros., además de acompañar el lanzamiento cinematográfico de 'Supergirl', protagonizada por Milly Alcock dentro del nuevo universo de DC Studios.

Estrenos imperdibles en junio 2026 de Apple TV

Apple TV también tendrá un mes relevante en estrenos de series y películas, apoyándose principalmente en producciones originales protagonizadas por reconocidas figuras de Hollywood.

La principal novedad será 'Cape Fear', disponible desde el 5 de junio. La serie cuenta con Javier Bardem, Amy Adams y Patrick Wilson, y se inspira en la historia de 'El cabo del miedo', una de las franquicias de suspenso más reconocidas del cine estadounidense.

Posteriormente llegará la segunda temporada de 'Sugar', protagonizada por Colin Farrell en el papel del detective privado John Sugar. Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 19 de junio.

Para el público familiar, Apple TV estrenará el 26 de junio la segunda temporada de 'Campamento Snoopy', ampliando la oferta infantil de la plataforma.