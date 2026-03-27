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El primer rol protagónico del mítico Martin Sheen

El admirado cineasta Terrence Malick debutó en 1973 con Badlands, película de culto que tuvo en su rol protagónico a Martin Sheen, quien no desaprovechó la oportunidad que venía buscando.

 

"Badlands". Imagen: Difusión.
"Badlands". Imagen: Difusión.

Días atrás revisaba algunos catálogos de cine independiente y escuché al vuelo la conversación de una pareja de jóvenes, no sé si eran enamorados; lo que difícilmente olvidaré de esa ocasión es la voz entusiasmada de la señorita, que le pedía a la vendedora todas las películas que tuviera de Martin Sheen.

Martin Sheen no es mi actor predilecto, aunque ha actuado en un par de películas que me gustan mucho. Ambas son obras maestras: Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola y The Departed/Los infiltrados (2006) de Martin Scorsese.

A la pareja se le alcanzó todas las películas en las que aparecía el reconocido actor norteamericano. Estoy seguro de que obtuvieron más de lo que esperaban. Al llegar a casa, seguramente motivado por la curiosidad, comencé a buscar una película con Martin Sheen, la cual ya tiene sus años. No es la primera película suya que vi, pero tiene una peculiaridad: con ella, Sheen tuvo su primer rol protagónico y es asimismo el trabajo inicial de su director, el no menos enigmático y admirado Terrence Malick.

De Terrence Malick me gustan todas sus películas, pero es precisamente en 'Badlands/Tierras malas' (1973) en donde están los temas que desarrollaría en trabajos posteriores. En ella nos topamos con una suerte de James Dean, llamado Kit Carruthers (Martin Sheen) y Holly Sargis, adolescente a la que da vida Sissy Spacek. Holly queda cautivada por el atractivo de Carruthers; obnubilada por su lado salvaje y por el descubrimiento de su dimensión pasional que este le despierta. Holly se enamora y en ese estado idealiza al joven, al punto que no duda en fugarse con él, sin importarle que este haya asesinado a su padre, con quien ella se llevaba tremendamente mal. La pareja emprende la fuga por los desiertos y bosques cobrizos de Dakota. En este tránsito, Malick juega con el tedio de los jóvenes y en esa intención hace uso de los espacios en los que a las justas hay sombra y no poca sed.

Para quienes han seguido la filmografía de Terrence Malick (La delgada línea roja de 1998 es su obra más conocida), detectamos en su primera película una cualidad que caracteriza a toda su poética: la postura moral del personaje ante el entorno. Ellos siempre tienen la potestad de decidir: la autodestrucción o la posibilidad de cambiar su destino inmediato. Kit Carruthers y Holly Sargis, ya calmados de la pasión y la huida, empiezan a cuestionarse existencialmente sobre lo que harán después.

La historia está narrada por Holly, pero es sostenida por la actuación de Martin Sheen. Antes de esta película, ya había destacado en el teatro y en algunas películas (como Trampa 22 (1970) de Mike Nichols) en calidad de actor de reparto. En 1973 tenía 33 años. Ya no era joven, pero el rol de Kit Carruthers le calzó como anillo al dedo. La razón: siempre admiró a James Dean. Vale la pena buscar Badlands.

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