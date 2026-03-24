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Cultural

Marzo y abril: celebrando a Mario Vargas Llosa

Actividades y publicaciones dan cuenta del legado e influencia de Vargas Llosa. Marzo y abril estarán pautados, en lo cultural, por la discusión sobre su literatura y pensamiento.

Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa. Foto: Difusión.
Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa. Foto: Difusión.

A finales de marzo y en abril, la agenda cultural está marcada principalmente por los homenajes que se le rendirán a Mario Vargas Llosa. Su vida y su obra literaria e intelectual incentivan no pocas manifestaciones culturales. A saber, el pasado domingo 21, en entrevista con La República, el director Luis Llosa nos habló del concierto Mario, entre las palabras y la música, el cual repasará la vida de Vargas Llosa, mediante la música que le gustaba, como la música criolla. Vargas Llosa, para sentirse cerca de Perú, escuchaba música peruana en sus largas horas de trabajo. Este concierto se llevará a cabo este martes 31 de marzo en el Teatro Municipal de Lima.

Pero eso no es todo, también ese mismo martes 31, en el Centro Cultural Inca Garcilaso, se celebrará su vida y obra con una jornada, organizada por la Cátedra Vargas Llosa, que empezará a las 9.00 a. m. y que durará hasta las 2.00 p. m. Entre los ponentes, tenemos a Ricardo Sumalavia, María José Caro, Alberto Sevat, Enrique Planas, Mávila Huertas, Morgana Vargas Llosa, Gerardo Bongiovani, Eva Arias, Ricardo Vega Llona, Enrique Ghersi, Daniel Córdoba, Victoria Bazaga, Jesús Cimarro, Javier Valdés y Norma Martínez.

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El viernes 17 de abril, en el teatro Auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú (sede San Borja), se estrenará la obra Vargas Llosa en escena. Esta obra, dirigida por Percy Encinas, también se presentará los días sábado 18 y domingo 19. Son pocas funciones y, de acuerdo con mis fuentes, la obra está muy buena.

En cuestiones específicamente literarias, salió publicada hace unas semanas la novela Madame Vargas Llosa de Gustavo Faverón. Esta novela la comentaremos en los próximos días. Del mismo modo, consignemos la aparición de la tercera edición (actualizada) de Vargas Llosa tal cual de Herbert Morote. Esta publicación está enfocada en el libro de memorias El pez en el agua.

 

La resonancia

En lo personal, considero que aún no salimos del todo de la partida de Vargas Llosa. Sabíamos que estaba mal de salud, pero lo que no pensábamos, y lo digo sin exagerar, era que fuera a morir tan pronto. De acuerdo con lo declarado por Luis Llosa, Mario Vargas Llosa dejó este mundo acompañado de su familia y escuchando música en sus últimas horas. Literariamente, se despidió de la ficción con una novela de muy buena factura en el 2023: Le dedico mi silencio. Esta es una novela que no ha sido leída con la frialdad que merece. Uno de los errores de la crítica (en general) a la hora de ingresar a la obra última de Vargas Llosa era la comparación que se hacía con los libros de su época de oro (es decir: La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo). Bajo ese criterio, se exigió de sus últimas novelas cosas que no debían. Buscaban en ellas aspectos que Vargas Llosa no había tenido en cuenta al escribirlas. Ello obedece a una razón: la lectura ideológica a la que fue sometida su obra. Y Le dedico mi silencio no escapó a esa mirada.

Se vienen días en los que escucharemos y leeremos, más de lo habitual, sobre Vargas Llosa. Como dijimos en su momento en La República, Mario Vargas Llosa es un peruano irrepetible. Releamos sus libros como lo que son: literatura.

 

Dato:

 

Logro mayor. Mario Vargas Llosa se convirtió en el primer escritor de habla hispana en ingresar a la Academia Francesa. Lo hizo formalmente en el 2023. Este reconocimiento, visto con objetividad, es mayor que el Nobel de Literatura que recibió en el año 2010.

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