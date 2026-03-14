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'La oficina' reparto: guía completa de actores y personajes de la versión mexicana de 'The Office' en Prime Video

¿Quién es Michael Scott en la versión mexicana de la exitosa serie 'The Office'? La adaptación de Prime Video incluye en su reparto a destacadas figuras de la comedia.

'La oficina' se estrenó el viernes 13 de marzo de 2026.
'La oficina' se estrenó el viernes 13 de marzo de 2026. | . Foto: composición LR/Prime Video

La adaptación mexicana de 'The Office' ya está disponible en Amazon Prime Video bajo el título 'La oficina'. Dirigida por Gaz Alazraki y Marcos Bucay, la serie traslada el humor absurdo del formato original al contexto laboral mexicano, con un estilo de falso documental que retrata las dinámicas de una empresa familiar dedicada a la producción de jabones.

Más que un remake, los creadores la definen como un "cover": una reinterpretación de la serie británica creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant en 2001, pero inspirada también en el éxito de la versión estadounidense. La historia transcurre en Aguascalientes y sigue a los empleados de Jabones Olimpo, donde cada cubículo, computadora y correo electrónico fue diseñado para reforzar la autenticidad del ambiente de oficina.

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'La oficina' (México) ya está disponible en Prime Video

La producción apostó por recrear un entorno laboral realista. Los actores contaban con computadoras funcionales, cajones llenos de objetos personales y hasta correos electrónicos corporativos para dar vida a sus personajes. Según Alazraki, este trabajo previo permitió que el elenco desarrollara vínculos y tensiones como si realmente trabajaran juntos.

El anuncio inicial generó críticas por la comparación inevitable con las versiones de Ricky Gervais y Steve Carell. Sin embargo, tras los primeros avances, el público se mostró más receptivo. "Yo creo que el estado de la comedia en México está por tener una explosión", señaló Alazraki, convencido de que el talento local puede sostener un proyecto de esta magnitud.

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Reparto de 'La oficina' México: ¿quién es quién?

'La oficina' México reúne a un elenco amplio y diverso, con figuras de la televisión, el cine y la comedia en vivo. La producción se inspira en personajes icónicos de las versiones británica y estadounidense, pero los adapta a la cultura laboral mexicana.

El objetivo es replicar el impacto de 'The Office' en un nuevo contexto, explorando temas como el nepotismo, la burocracia y las jerarquías familiares, elementos que forman parte de la realidad de muchas empresas en el país.

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III

Bonilla, actor de 41 años con experiencia en 'Perdidos en la noche' y 'El norte sobre el vacío', interpreta al gerente regional de Jabones Olimpo. Su personaje es el equivalente de Michael Scott y David Brent: un jefe excéntrico que busca agradar, pero termina incomodando a todos.

Reparto de 'La oficina'

Reparto de 'La oficina'. Foto: Prime Video Amazon

Fabrizio Santini como Memo Guerrero

Santini, de 31 años, conocido por 'Cómo sobrevivir soltero' y 'Fondeados', encarna al ejecutivo sarcástico y desencantado de la oficina. Es el equivalente mexicano de Jim Halpert, con un humor que equilibra las tensiones del grupo.

Reparto de 'La oficina'

Reparto de 'La oficina'. Foto: Prime Video Amazon

Alejandra Ley como Abi Delgado

La actriz de 42 años, reconocida por 'Cuatro lunas' y 'Locas por el cambio', interpreta a la jefa de ventas y encargada de la “tiendita” interna. Su personaje aporta firmeza y un toque de ironía dentro del caos laboral.

Edgar Villa 'Villita' como Aniv Rubio

Villita, comediante de stand-up, da vida al empleado obsesivo y adulador, inspirado en Dwight Schrute. Su estilo basado en la observación cotidiana se refleja en un personaje que busca escalar a toda costa.

Reparto de 'La oficina'

Reparto de 'La oficina'. Foto: Prime Video Amazon

Elena del Río como Sofi Campos

La actriz mexicana interpreta a la paciente y sarcástica recepcionista Sofi Campos, equivalente a Pam Beesly. Su personaje observa el desastre de la oficina mientras sueña con una vida distinta.

Reparto de 'La oficina'

Reparto de 'La oficina'. Foto: Prime Video Amazon

Alexa Zuart como Mine Romero

Zuart, conocida por su trabajo el stand-up, encarna a la especialista en marketing y comunicación interna, aportando frescura y modernidad al elenco.

Otros personajes

La serie también cuenta con Erika de la Rosa como Juana Alpízar, Arelí González como Ángeles Leyva, Juan Carlos Medellín como Lucio Galván, Armando Espitia como Qwerty, Paola Flores como Betty Benítez, Guillermo Quintanilla como Don Abel, Quetzalli Cortés como Mondra, Arturo Vinales como Cañedo, Gustavo Hernández De Anda como Rubén, además de participaciones de Humberto Zurita y Agustín Ocegueda.

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