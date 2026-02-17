HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

'La casa de los espíritus': Prime video revela la fecha de estreno se la serie basada en la exitosa novela de Isabel Allende

La serie de 'La casa de los espíritus' se suma a una reciente apuesta de las plataformas de streaming por adaptar clásicos literarios latinoamericanos. 

La serie será protagonizada por Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Dolores Fonzi Foto: Composición LR
La serie será protagonizada por Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Dolores Fonzi Foto: Composición LR | Prime Video

'La casa de los espíritus', la primera adaptación televisiva en español de la novela homónima de la escritora chilena Isabel Allende, publicada en 1982, anunció su fecha de estreno a nivel global. El drama de época, producida por FilmNation y Fábula para Prime Video, llegará al streaming el 29 de abril de 2026, con lanzamiento en simultáneo en un total de 240 países. Así se anunció durante la 76 edición de la Berlinale

El drama cuenta con los papeles protagónicos de Alonso Herrera, Nicole Wallace y Dolores Fonzi, La propia Isabelle Allende participó como productora ejecutiva, junto a Eva Longoria. Además, fue rodada íntegramente en Chile, respetando el ambiente original de la novela, que sigue los movimientos sociales y políticos del período post virreinal del país de América del Sur. 

lr.pe

¿Cuándo se estrena 'La casa de los espíritus'?

La serie, basada en la obra cumbre de Isabel Allende y traducida a más de 30 idiomas, se estrenará el miércoles 29 de abril exclusivamente a través de la plataforma de streaming Prime Video. 

¿Con cuántos episodios contará 'La casa de los espíritus'?

La serie estelarizada por el mexicano Alonso Herrera, Nicole Wallace y Dolores Fonzi contará con un total de ocho episodios de aproximadamente 45 minutos, en los que que se desarrollará una historia familiar que se extienden por 50 años en un país conservador de América del Sur, un territorio marcado por la lucha de clases, la agitación política y el realismo mágico.

lr.pe

Sinopsis de 'La casa de los espíritus'

Ambientada en el siglo XX hasta los años 70, la historia relata la vida de Esteban Trueba, un hombre determinado a consolidar su poder económico y político, y Clara del Valle, una joven con dones sobrenaturales. A través de los años, sus descendientes enfrentan tensiones familiares, conflictos sociales y transformaciones profundas que marcan el rumbo de sus vidas. En el libro se describe que las habilidades sobrenaturales de Clara son predecir el futuro, hablar con los muertos y la telequinesis. 

'La casa de los espíritus' y la ola de adaptaciones de clásicos literarios 

HBO Max convirtió en serie 'Como agua para chocolate', basada en la exitosa novela mexicana de Laura Esquivel. Además, Netflix estrenó la cinta 'Pedro Páramo', adaptación de la novela de Juan Rulfo, también realizó una serie basada en el cómic ' El eternauta', del argentino Héctor Germán Oesterheld, y en agosto estrenará la segunda temporada de 'Cien años de soledad', uno de las novelas latinoamericanas más leída, escrita por el colombiano Gabriel García Márquez.

Reparto de 'La casa de los espíritus'

  • Alonso Herrera como Estaban Trueba
  • Nicole Wallace como Clara del Valle (joven)
  • Dolores Fonzo como Clara del Valle (adulta)
  • Fernanda Castillo como Férula Trueba
  • Juan Pablo Raba como Tío Marcos
  • Aline Kuppenheim como Nívea del Valle
  • Eduard Fernández como Severo del Valle
  • Fernanda Urrejola como Blanca Tudela (adulta)
  • Maribel Verdú como Tránsito Soto
  • Pablo Macaya como Pedro Tercero García (adulto)
  • Nicolás Francella como Miguel 
  • Catalina Saavedra como Nora Mora
  • Amparo Noguera como Marta Mora
  • Nicolás Contreras como Pedro Tercero García (joven)
  • Sara Becker como Blanca Trueba (joven)
  • Emilio Edwards como Jean de Satigny
  • Rocío Hernández como Alba Satigny
  • Chiara Parravicini como Rosa
  • Pedro Fontaine como Jaime Trueba
  • Noeli Coñuenao como Pancha García
  • Néstor Cantillana como Pedro Segundo
  • Luis Dubó como Pedro 'El viejo' 
