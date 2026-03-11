HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Acuña pierde ministerios y Vladimir Cerrón libre | Arde Troya con Juliana Oxenford

Cine y series

Noah Centineo se transforma en el nuevo John Rambo en precuela bajo la producción de Sylvester Stallone

La franquicia 'Rambo' se expande con una nueva precuela que explorará los orígenes del icónico soldado, ahora interpretado por Noah Centineo. Sylvester Stallone pasa a un rol de productor ejecutivo.

La precuela de 'Rambo' ya inició su rodaje en Bangkok.
La precuela de 'Rambo' ya inició su rodaje en Bangkok. | Foto: composición LR/Sylvester Stallone/IG

La franquicia de 'Rambo' abre un nuevo capítulo con una precuela que promete mostrar los orígenes del legendario soldado. En esta ocasión, Sylvester Stallone cede el protagonismo a Noah Centineo, quien asumirá el reto de encarnar a un joven John Rambo en una historia ambientada en la Guerra de Vietnam.

El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores del cine de acción, pues se trata de la primera vez que Stallone no interpretará al personaje en pantalla. Sin embargo, su participación como productor ejecutivo asegura que el proyecto mantenga la esencia que convirtió a Rambo en un ícono cultural.

PUEDES VER: Nominados al Oscar 2026: lista completa de candidatos por categorías a los premios de la Academia

lr.pe

Sylvester Stallone confirma la llegada de precuela de Rambo

Sylvester Stallone confirmó que la precuela busca regresar a las raíces del personaje. “Rambo ha sido parte de mi vida y mi carrera, pero hay más en la historia. Aquí está la precuela, el principio, y eso es lo que viene en camino”, declaró el actor al anunciar la película.

En esa línea, el artista confirmó que decidió dar un paso atrás en la actuación y concentrarse en supervisar el proyecto desde la producción ejecutiva. “Serviré como productor ejecutivo en esta historia de origen, no podría estar más emocionado y la acción viene hacia ustedes. Gracias. Nos vemos en el cine”, sentenció. Su respaldo creativo garantiza que la cinta no se aleje del espíritu original, aunque se presente con un nuevo rostro.

PUEDES VER: La razón por la que un Oscar solo puede venderse por 1 dólar

lr.pe

Noah Centineo como el nuevo Rambo

El elegido para encarnar al joven John Rambo es Noah Centineo, conocido por su trabajo en producciones juveniles y en la serie 'El novato', la película de 'Street Fighter' y la saga que lo lanzó al estrella mundial, 'A todos los chicos de los que me enamoré'. Su incorporación marca un giro generacional en la saga, con la intención de atraer a nuevas audiencias sin perder la intensidad que caracteriza al personaje.

La producción, dirigida por el cineasta finlandés Jalmari Helander ('Sisu'), ya comenzó su rodaje en Bangkok y contará con un elenco internacional. El guion, a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, se centrará en los años formativos del soldado en Vietnam, mostrando su entrenamiento, las heridas de la guerra y el nacimiento del mito que décadas después se convirtió en un ícono del cine bélico.

La precuela lleva por título provisional 'John Rambo' y será distribuida por Lionsgate. Entre los actores confirmados figuran Jason Tobin, Quincy Isaiah y Jefferson White, quienes darán vida a personajes clave en la historia del escuadrón militar. La trama promete un tono más crudo y realista, enfocado en la supervivencia y el trauma de guerra.

Notas relacionadas
Intenso drama sobre el racismo: “Detroit” de Kathryn Bigelow

Intenso drama sobre el racismo: “Detroit” de Kathryn Bigelow

LEER MÁS
La razón por la que un Oscar solo puede venderse por 1 dólar

La razón por la que un Oscar solo puede venderse por 1 dólar

LEER MÁS
El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿'La heredera multimillonaria divorciada' llegará a Netflix?: descubre cómo VER los episodios de la serie viral

¿'La heredera multimillonaria divorciada' llegará a Netflix?: descubre cómo VER los episodios de la serie viral

LEER MÁS
One Piece live action temporada 2 en Netflix: fecha de estreno, reparto y todo lo que se sabe

One Piece live action temporada 2 en Netflix: fecha de estreno, reparto y todo lo que se sabe

LEER MÁS
El poder del perro: Sam Elliott critica la película por ”alusiones“ homosexuales

El poder del perro: Sam Elliott critica la película por ”alusiones“ homosexuales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Noah Centineo se transforma en el nuevo John Rambo en precuela bajo la producción de Sylvester Stallone

Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de marzo, según Jhan Sandoval

Cine y series

Intenso drama sobre el racismo: “Detroit” de Kathryn Bigelow

One Piece live action temporada 2 en Netflix: fecha de estreno, reparto y todo lo que se sabe

Inició la preventa de ‘Súper Mario Galaxy: La película’: tráiler final y dónde comprar entradas para ver la esperada comedia animada

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Tomás Gálvez se reunió con José María Balcázar en Palacio de Gobierno: encuentro duró más de una hora

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025