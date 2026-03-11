Noah Centineo se transforma en el nuevo John Rambo en precuela bajo la producción de Sylvester Stallone

La franquicia de 'Rambo' abre un nuevo capítulo con una precuela que promete mostrar los orígenes del legendario soldado. En esta ocasión, Sylvester Stallone cede el protagonismo a Noah Centineo, quien asumirá el reto de encarnar a un joven John Rambo en una historia ambientada en la Guerra de Vietnam.

El anuncio ha generado expectativa entre los seguidores del cine de acción, pues se trata de la primera vez que Stallone no interpretará al personaje en pantalla. Sin embargo, su participación como productor ejecutivo asegura que el proyecto mantenga la esencia que convirtió a Rambo en un ícono cultural.

Sylvester Stallone confirma la llegada de precuela de Rambo

Sylvester Stallone confirmó que la precuela busca regresar a las raíces del personaje. “Rambo ha sido parte de mi vida y mi carrera, pero hay más en la historia. Aquí está la precuela, el principio, y eso es lo que viene en camino”, declaró el actor al anunciar la película.

En esa línea, el artista confirmó que decidió dar un paso atrás en la actuación y concentrarse en supervisar el proyecto desde la producción ejecutiva. “Serviré como productor ejecutivo en esta historia de origen, no podría estar más emocionado y la acción viene hacia ustedes. Gracias. Nos vemos en el cine”, sentenció. Su respaldo creativo garantiza que la cinta no se aleje del espíritu original, aunque se presente con un nuevo rostro.

Noah Centineo como el nuevo Rambo

El elegido para encarnar al joven John Rambo es Noah Centineo, conocido por su trabajo en producciones juveniles y en la serie 'El novato', la película de 'Street Fighter' y la saga que lo lanzó al estrella mundial, 'A todos los chicos de los que me enamoré'. Su incorporación marca un giro generacional en la saga, con la intención de atraer a nuevas audiencias sin perder la intensidad que caracteriza al personaje.

La producción, dirigida por el cineasta finlandés Jalmari Helander ('Sisu'), ya comenzó su rodaje en Bangkok y contará con un elenco internacional. El guion, a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, se centrará en los años formativos del soldado en Vietnam, mostrando su entrenamiento, las heridas de la guerra y el nacimiento del mito que décadas después se convirtió en un ícono del cine bélico.

La precuela lleva por título provisional 'John Rambo' y será distribuida por Lionsgate. Entre los actores confirmados figuran Jason Tobin, Quincy Isaiah y Jefferson White, quienes darán vida a personajes clave en la historia del escuadrón militar. La trama promete un tono más crudo y realista, enfocado en la supervivencia y el trauma de guerra.