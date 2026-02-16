‘56 días’ en Prime Video: ¿de qué trata y cuándo se estrena la serie de misterio y thriller?

La serie ‘56 días’ se suma al catálogo de Amazon Prime con una propuesta que combina romance, encierro y un crimen que desata una investigación policial. Protagonizada por Dove Cameron y Avan Jogia, la producción adapta la novela homónima publicada en 2021 por la escritora irlandesa Catherine Ryan Howard.

Con ocho episodios en su primera temporada, la ficción es desarrollada por Lisa Zwerling y Karyn Usher para Amazon MGM Studios y Atomic Monster, la compañía del cineasta James Wan. La trama apuesta por una narrativa fragmentada que alterna entre la pasión inicial de sus protagonistas y el hallazgo de un cadáver en un apartamento, 56 días después de conocerse.

¿De qué trata ‘56 días’, la nueva serie de Prime Video?

En ‘56 días’, todo comienza con un encuentro aparentemente casual en un supermercado. Ciara Wyse (Dove Cameron) y Oliver Kennedy (Avan Jogia) cruzan miradas y, en cuestión de días, inician una relación que avanza con una intensidad poco común. El departamento de él se convierte en el epicentro de un romance acelerado que, en apenas ocho semanas, evoluciona de la atracción física a la convivencia casi total.

Sin embargo, el idilio se transforma en pesadilla cuando la policía irrumpe en el inmueble y descubre un cuerpo en avanzado estado de descomposición. A partir de ese momento, la serie despliega dos líneas temporales: el presente, marcado por la investigación policial, y el pasado reciente, que reconstruye los 56 días de pasión, secretos y tensiones entre Ciara y Oliver.

El elenco principal está conformado por:

Dove Cameron como Ciara Wyse

Avan Jogia como Oliver Kennedy

Karla Souza

Dorian Missick

Megan Peta Hill

¿Cuándo se estrena ‘56 días?

‘56 días’ se estrena el miércoles 18 de febrero de 2026 en Amazon Prime, con los ocho episodios disponibles desde el primer día. La plataforma pondrá la serie a disposición en más de 240 países y territorios donde opera el servicio de streaming.

Para ver la ficción, es necesario contar con una suscripción activa a Amazon Prime. El lanzamiento simultáneo de la temporada completa permitirá a los usuarios consumir la historia de forma continua, siguiendo el rompecabezas narrativo hasta descubrir qué ocurrió durante esos 56 días que terminaron en tragedia.