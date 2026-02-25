'El engaño' en Amazon Prime: ¿quién es quién en la pelicula liderada por Karl Urban, estrella de 'The Boys'?
Priyanka Chopra y Karl Urban encabezan 'El engaño' en Amazon Prime. Conoce el reparto, quién interpreta a cada personaje y los datos clave del thriller de acción disponible desde el 25 de febrero de 2026.
Ercell Bodden intenta dejar atrás un pasado marcado por la violencia para construir una vida familiar junto a T.H. Bodden. Sin embargo, un enemigo de antaño reaparece decidido a recuperar lo que considera suyo y a cobrarse una traición. En la película esa amenaza obliga a la protagonista a volver a lo aprendido en alta mar para enfrentar a hombres peligrosos y proteger a los suyos.
El thriller de acción y aventuras fue dirigido por Frank E. Flowers, quien también firma el guion con Joe Ballarini. La filmación principal comenzó en junio de 2024 en Australia y concluyó a inicios de agosto de 2024. La producción ya se puede ver en Amazon Prime desde el 25 de febrero de 2026.
Reparto de 'El engaño', película de Amazon Prime
El elenco de 'El engaño' reúne a figuras conocidas del cine y la televisión. Priyanka Chopra, Karl Urban, Ismael Cruz Córdova, Safia Oakley-Green y Temuera Morrison lideran esta historia de persecución, cuentas pendientes y supervivencia.
Priyanka Chopra como Ercell Bodden
Chopra interpreta a Ercell Bodden, una ex pirata que debe proteger a su hijo y a su cuñada cuando su pasado vuelve para exigir venganza.
Karl Urban como el capitán Connor
Reconocido por dar vida a Billy Butcher en 'The Boys' (Amazon Prime Video), Urban encarna a un capitán pirata sanguinario, dispuesto a recuperar su oro y ajustar cuentas por una traición.
Ismael Cruz Córdova como T.H. Bodden
El actor asume el rol del capitán T.H. Bodden, esposo de Ercell.
Safia Oakley-Green como Elizabeth Bodden
Oakley-Green, presente en películas como Requiem, The Colour Room, interpreta a Elizabeth Bodden, hermana de Theodore H. y cuñada de Ercell.
Más actores y personajes de 'El engaño'
Además del reparto principal, 'El engaño' amplía su historia con personajes secundarios que apuntalan la tensión y el peligro alrededor de la familia Bodden. Estos son los nombres mencionados dentro del El engaño película reparto:
- Vedanten Naidoo como Isaac
- Zack Morris como Weston
- Gary Beadle como Drayton
- Mark Lemon como Elder Glendon
- Ronnie James Hughes como Sniper
- David Field
- Pacharo Mzembe
- Gideon Mzembe
- Max McVeigh
- Harry Reid
- Liam Bunting
- Jordan Mooney
- Indy Urban
- James Morrison
- Vienna Baucke