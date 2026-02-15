El nuevo capítulo de la precuela de 'Juego de tronos' nos muestra el pasado de Dunk Foto: Composición LR | Difusión

El episodio 5 de 'El caballero de los siete reinos', precuela del universo de 'Juego de tronos', lleva por título 'En el nombre de la madre' y marca un punto de quiebre definitivo en la historia de Ser Duncan El Alto. El capítulo está centrado en el esperado Juicio de Siete, un combate brutal que no solo define el destino de Dunk, sino que cambia para siempre el rumbo de la dinastía Targaryen. Advertencia: esta nota contiene spoiler del penúltimo episodio de la serie de HBO Max.

El inicio del Juicio de Siete y el discurso de Baelor Targaryen

El episodio abre con el príncipe heredero Baelor Targaryen, quien forma parte de los otros seis caballeros que lucharán junto a Ser Duncan El Alto. Antes de entrar en combate, el hijo primogénito del rey Daeron II Targaryen les pide a los caballeros que no entren en pánico y les recuerda que los hombres de Aerion Targaryen desean verlos muertos, por lo que pelearán sin piedad.

Para tranquilizarlos, menciona que el juramento de la Guardia Real prohíbe dañar a un príncipe, aunque algunos cuestionan si eso realmente es honorable en medio de una lucha a muerte. Antes de avanzar, Baelor declara: "Pongan atención, no mueran".

Los recuerdos de Dunk en el Juicio de Siete

Antes de partir al combate, Dunk le advierte a Egg que espera verlo a su regreso. Los caballeros de Aerion atacan ferozmente y, de manera abrupta, la narración nos traslada a los recuerdos de un Dunk de niño y rodeado de nobles muertos en un campo de batalla, entre ellos un pelirrojo con caballo blanco al que intenta “ayudar” a morir, aunque ya es tarde. Esa parte también nos revela que, aunque su madre ha fallecido, Dunk espera que algún día regrese por él.

Asimismo, vemos como, junto a su amiga Rafe, es acorralado en un callejón tras haber robado a Goldcloak. Rafe es apuñalada y muere producto del ataque. En ese momento aparece Ser Arlan del Árbol de la Moneda, quien salva al pequeño Dunk de un destino similar.

Más adelante vuelve a ver a Ser Arlan, borracho, y decide seguirlo. Cuando lo encuentra dormido, toma su espada, acaricia su caballo y su casco, y espera a que despierte. A pesar del frío, el hambre y la sed, no deja de seguirlo durante días, hasta que finalmente el caballero errante le ordena levantarse. Es así como Dunk se convierte en el escudero de Ser Arlan, aunque no nos muestra esta parte exacta en la pantalla.

El combate brutal contra Aerion "Llamabrillante"

El episodio regresa al Juicio de Siete. Dunk, ahora en el presente, está siendo brutalmente lastimado. Egg observa angustiado. En un momento logra tomar una espada y defenderse, aunque ya presenta heridas severas, incluida una en la pierna provocada por Aerion Targaryen. Cuando se quita el casco, su rostro aparece magullado y ensangrentado.

Tras lograr derribar a Aerion, el príncipe Maekar Targaryen intenta intervenir para defender a su hijo, pero los caballeros que apoyan a Dunk se lo impiden. Aerion le grita varias veces que se rinda. Dunk, exhausto, se desploma.

Egg suplica: "Arriba, Ser Dunkan. Arriba". Entonces aparece la imagen fantasmal de Ser Arlan, exigiéndole que se levante. Contra todo pronóstico, Dunk abre los ojos. Egg grita que no lo declaren muerto y los pueblerinos comienzan a corear su nombre.

Dunk se levanta, toma su espada y obliga a Aerion a volver a colocarse el casco. Lo golpea salvajemente con el escudo y los puños, pero se detiene antes de matarlo. En lugar de asesinarlo, arrastra de un pie a 'Llamabrillante' y le exige que retire su acusación. Finalmente, el segundo hijo de Maekar I accede.

El trágico desenlace de Baelor Targaryen

Ya fuera del campo, gravemente herido y sin ánimo de celebrar, Dunk pregunta quién murió en el Juicio de Siete. Beesbury y Hardyng fueron las bajas, responde Ser Raymun Fossoway.

Entonces entra en escena el príncipe heredero Baelor Targaryen, quien pide ayuda para que le retiren el casco. Al quitárselo, se revela una impactante herida: un hueco en la cabeza producto de un golpe recibido durante el combate. A los pocos segundos, Baelor cae desmayado.

El príncipe fue golpeado accidentalmente por su propio hermano, Maekar Targaryen.Dunk, destrozado, le suplica al cuerpo del príncipe heredero: “Majestad, levántese. Lo siento”. Sin embargo, Baelor ya ha dejado de respirar. Aunque Ser Duncan El Alto sale victorioso del Juicio de Siete, el triunfo no sabe a gloria, sino a culpa.