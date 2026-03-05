HOYSuscripcion LR Focus

Cienciano vs Melgar EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026     
Cine y series

'Sinners', 'Una batalla tras otra', 'Bugonia' y más películas nominadas al Oscar 2026 vuelven a los cines a solo días de la premiación

Si no pudiste ver estas películas nominadas al Oscar 2026 durante su estreno en cines, esta es tu oportunidad. Los títulos más destacados regresan a la cartelera peruana por tiempo limitado.

Los Oscar 2026 se realizarán este domingo 15 de marzo.
Los Oscar 2026 se realizarán este domingo 15 de marzo. | Foto: composición LR/Warner Bros.

A pocos días de la gran noche del cine, varias de las películas nominadas al Oscar 2026 regresan a la cartelera peruana por tiempo limitado. Entre los reestrenos destaca 'Sinners', dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan en un doble papel, que hizo historia al convertirse en la cinta más nominada de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, con 16 menciones.

Otro título que vuelve a la pantalla grande es 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, la segunda producción con más nominaciones en la 98.ª edición de los premios. Los reestrenos estarán disponibles en cines selectos de Perú, lo que ofrecerá al público la oportunidad de revivir estas historias antes de conocer a los ganadores el domingo 15 de marzo.

PUEDES VER: 'Pecadores' rompe récord en los Oscar 2026 y se corona como la película más nominada de todos los tiempos: supera a 'Titanic' y 'La La Land'

lr.pe

Películas nominadas al Oscar 2026 en Cineplanet

Una de las opciones para disfrutar de las películas nominadas al Oscar 2026 es Cineplanet. Desde este jueves 5 de marzo, la cadena vuelve a ofrecer en su cartelera a 'Sinners', 'Una batalla tras otra' y 'F1', estas dos últimas protagonizadas por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, respectivamente.

Además, la cartelera de esta marca aún mantiene en su programación a la brasileña 'El agente secreto' y a 'Hamnet'. Esta última producción, según pronósticos, podría darle a la irlandesa Jessie Buckley su primer Oscar, tras arrasar en la categoría de mejor actriz durante toda la temporada de premios. Para conocer las salas y horarios disponibles, se recomienda revisar la página web oficial de Cineplanet, su aplicativo o acudir directamente a la boletería presencial.

PUEDES VER: 'El agente secreto' de Brasil hace historia y logra 4 nominaciones a los Oscar 2026, incluyendo a mejor película y actor

lr.pe

Ciclo del Oscar 2026 en Cinemark

Para quienes prefieran Cinemark, la cadena acaba de reestrenar cinco películas nominadas al Oscar 2026: 'Sinners', 'Una batalla tras otra', 'F1', 'Bugonia' y 'Marty Supreme'. Las dos últimas están protagonizadas por Emma Stone y Timothée Chalamet, respectivamente. Chalamet, en particular, era considerado favorito para llevarse la estatuilla de mejor actor, hasta que Michael B. Jordan dio la sorpresa al consagrarse en The Actor Awards 2026 (antes conocida como SAG), la última gala previa a los premios de la Academia.

En Cinemark también continúan en cartelera 'Hamnet' y 'El agente secreto'. Al igual que en el caso de Cineplanet, se recomienda consultar la programación física o digital de la cadena para no perderse estos títulos antes de la gran noche del cine, este domingo 15 de marzo.

