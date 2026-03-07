HOYSuscripcion LR Focus

Nominados al Oscar 2026: lista completa de candidatos por categorías a los premios de la Academia

Conoce la lista completa de nominados al Oscar 2026. Revisa todos los candidatos por categorías a los Premios Oscar y descubre qué películas, actores y directores competirán por la estatuilla.

Michael B. Jordan es uno de los favoritos a llevarse el Oscar a mejor actor este 2026.
Michael B. Jordan es uno de los favoritos a llevarse el Oscar a mejor actor este 2026. | Foto: composición LR/EFE

La Academia de Hollywood reveló la esperada lista de nominados a los Premios Oscar 2026, uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica mundial. Como cada año, las nominaciones abarcan categorías que reconocen la excelencia del cine, desde mejor película y dirección hasta actuación, guion, música y efectos visuales.

A continuación, revisa la lista completa de nominados por categoría y prepárate para la gran noche del cine, que se celebrará este domingo 15 de marzo.

Lista completa de nominados al Oscar 2026 por categorías

Nominados a mejor película en los Oscar 2026

La categoría principal de los Oscar 2026 llega con diez nominadas. Entre ellas destaca ‘Una batalla tras otra’, considerada la gran favorita de la temporada en esta competencia tras obtener reconocimientos como el Globo de Oro a mejor comedia/musical y el BAFTA a mejor película. También figuran títulos como ‘Hamnet’ y ‘Sinners’, la cinta dirigida por Ryan Coogler que batió el récord histórico de nominaciones en los premios de la Academia, con 16 en total.

  • 'Bugonia'
  • 'F1'
  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'El agente secreto'
  • 'Valor sentimental'
  • 'Pecadores'
  • 'Train Dreams'.

Nominados a mejor actor, actriz y actuaciones de reparto

En la división de interpretación, Jessie Buckley tendría asegurado la estatuilla a mejor actriz por su trabajo en ‘Hamnet’ tras arrasar de manera rotunda en los eventos previos, aunque los votantes de la Academia podrían sorprender.

Por otro lado, Timothée Chalamet, con ‘Marty Supreme’, era considerado el gran favorito para consagrarse como el mejor actor y llevarse el primer Oscar de su carrera. Sin embargo, más allá de las declaraciones recientes de Chalamet que lo han puesto en el centro de la controversia, la balanza estaría inclinándose a favor de Michael B. Jordan tras su triunfo en esta categoría en The Actor Awards 2026 (antes SAG) por su doble papel de los gemelos Smoke y Stack en la película de terror ‘Sinners’ (‘Pecadores’).

Mejor actriz

  • Jessie Buckley por 'Hamnet'
  • Rosie Byrne por 'Si tuviera piernas te patearía'
  • Kate Hudson por 'Song Sung Blue'
  • Renate Reinsve por 'Valor sentimental'
  • Emma Stone por 'Bugonia'

Mejor actor

  • Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'
  • Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'
  • Ethan Hawke por 'Blue Moon'
  • Michael B. Jordan por 'Pecadores'
  • Wagner Moura por 'El agente secreto'

Mejor actriz de reparto

  • Elle Fanning por 'Valor sentimental'
  • Inga Ibsdotter Lilleass por 'Valor sentimental'
  • Amy Madigan por 'Weapons'
  • Wunmi Mosalu por 'Pecadores'
  • Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'.

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'
  • Jacob Elordi por 'Frankenstein'
  • Delroy Lindo por 'Pecadores'
  • Sean Penn por 'Una batalla tras otra'
  • Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'.

Nominaciones a mejor director, guion y categorías técnicas

La lista de nominados a los Oscar 2026 se completa con categorías que van desde mejor dirección hasta mejor vestuario y maquillaje. Se incluye también la competencia de mejor casting, un premio que será entregado por primera vez en toda la historia de la premiación.

Mejor dirección

  • Chloé Zhao por 'Hamnet'
  • Josh Safdie por 'Marty Supreme'
  • Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'
  • Joachim Trier por 'Valor sentimental'
  • Ryan Coogler por 'Pecadores'

Mejor película internacional

  • Brasil, 'El agente secreto'
  • Francia, 'Fue solo un accidente'
  • Noruega, 'Valor sentimental'
  • España, 'Sirât'
  • Túnez, 'The Voice of Hind Rajab'

Mejor película animada

  • 'Arco'
  • 'Elio'
  • 'Las guerreras K-pop'
  • 'La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia'
  • 'Zootopia 2'

Mejor largometraje documental

  • 'The Alabama Solution'
  • 'Come See Me in the Good Light'
  • 'Cutting through Rocks'
  • 'Mr. Nobody against Putin'
  • 'The Perfect Neighbor'

Mejor cortometraje documental

  • 'All the Empty Rooms'
  • ‘Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'
  • 'Children No More: “Were and Are Gone'
  • 'The Devil Is Busy'
  • 'Perfectly a Strangeness'

Mejor cortometraje animado

  • 'Butterfly'
  • 'The Girl Who Cried Pearls'
  • 'Forevergreen'
  • 'Retirement Plan'
  • 'The Three Sisters'

Mejor cortometraje de acción real

  • 'Butcher’s Stain'
  • 'A Friend of Dorothy'
  • 'Jane Austen’s Period Drama'
  • 'The Singers'
  • 'Two People Exchanging Saliva'

Mejor canción original

  • 'Dear Me' de 'Diane Warren: Relentless'
  • 'Golden' de 'Las guerreras K-pop'
  • 'I Lied to You' de 'Pecadores'
  • 'Sweet Dreams of Joy' de '¡Viva Verdi!'
  • 'Train Dreams' de 'Trains Dreams'

Mejor cinematografía

  • 'Frankenstein'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Pecadores'
  • 'Trains Dreams'

Mejores efectos visuales

  • 'F1'
  • 'Avatar: Fire and Ash'
  • 'Jurassic World Rebirth'
  • 'The Lost Bus'
  • 'Pecadores'

Mejor sonido

  • 'F1'
  • 'Frankenstein'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Pecadores'
  • 'Sirât'

Mejor montaje

  • 'F1'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Valor sentimental'
  • 'Pecadores'

Mejor diseño de producción

  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Pecadores'

Mejor diseño vestuario

  • 'Avatar: Fire and Ash'
  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Pecadores'

Mejor casting

  • 'Hamnet'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'El agente secreto'
  • 'Pecadores'

Mejor guion original

  • 'Blue moon'
  • 'Fue solo un accidente'
  • 'Marty Supreme'
  • 'Valor sentimental'
  • 'Pecadores'

Mejor guion adaptado

  • 'Bugonia'
  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Train Dreams'

Mejor música original

  • 'Bugonia'
  • 'Frankenstein'
  • 'Hamnet'
  • 'Una batalla tras otra'
  • 'Pecadores'

Mejor maquillaje y peinado

  • 'Frankenstein'
  • 'Kokuho'
  • 'Pecadores'
  • 'The Smashing Machine'
  • 'La hermanastra fea'.
