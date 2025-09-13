Entre lágrimas, Phillip Chu Joy reacciona al tráiler de ‘Super Mario Galaxy’: "Es la nostalgia"

La película ‘Super Mario Bros 2′ llegará a los cines el 3 de abril del 2026 y ya lanzó su primer tráiler. Al respecto, el influencer Phillip Chu Joy no pudo contener su emoción con el primer adelanto de la cinta, que será un homenaje a las cuatro décadas del popular videojuego.

Phillip Chu Joy muestra su emoción por 'Super Mario Galaxy'

El creador de contenido, Phillip Chu Joy, visiblemente conmovido, reaccionó al teaser y comentó que especialmente el fondo musical le generó una fuerte nostalgia. Cabe resaltar, que esta producción audiovisual será lanzada por Nintendo e Illumination.

"La música me ha golpeado mucho. No dura ni un minuto, son 52 segundos, pero es por la nostalgia. Esa música de Mario… yo empecé jugando videojuegos con 'Super Mario World' y esa fue la canción inicial que inició todo esto", se sinceró entre lágrimas.

¿De qué tratará 'Super Mario Bros 2'?

La nueva cinta llegará a los cines el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos, inspirada en el popular juego de Wii lanzado en 2007, uno de los más aclamados por fans y críticas.

El tráiler muestra a Mario dormido bajo un árbol mientras el Reino Champiñón cobraba vida alrededor: Toads corriendo en los jardines, Cheep Cheeps nadando en un arroyo y un Monty Mole saliendo de la tierra. La emoción se disparó cuando la cámara se elevó hacia el espacio, revelando que esta vez la aventura trascenderá mundos, llevando al icónico fontanero a explorar galaxias con la ayuda de los lumas.