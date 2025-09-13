HOYSuscripcion LR Focus

Entre lágrimas, Phillip Chu Joy reacciona al tráiler de ‘Super Mario Galaxy’: "Es la nostalgia"

Influencer Phillip Chu Joy no pudo contener la emoción al ver el primer adelanto de la esperada segunda película de Nintendo, que llegará en 2026.

Esperada película de Nintendo está conmoviendo a fans.
Esperada película de Nintendo está conmoviendo a fans. | Foto: composición LR/ @pchujoy/TikTok

La película ‘Super Mario Bros 2′ llegará a los cines el 3 de abril del 2026 y ya lanzó su primer tráiler. Al respecto, el influencer Phillip Chu Joy no pudo contener su emoción con el primer adelanto de la cinta, que será un homenaje a las cuatro décadas del popular videojuego.

Phillip Chu Joy muestra su emoción por 'Super Mario Galaxy'

El creador de contenido, Phillip Chu Joy, visiblemente conmovido, reaccionó al teaser y comentó que especialmente el fondo musical le generó una fuerte nostalgia. Cabe resaltar, que esta producción audiovisual será lanzada por Nintendo e Illumination.

PUEDES VER: Phillip Chu Joy sorprende al revelar que prefiere caminar a tener auto: "Es un gasto innecesario"

lr.pe

"La música me ha golpeado mucho. No dura ni un minuto, son 52 segundos, pero es por la nostalgia. Esa música de Mario… yo empecé jugando videojuegos con 'Super Mario World' y esa fue la canción inicial que inició todo esto", se sinceró entre lágrimas.

¿De qué tratará 'Super Mario Bros 2'?

La nueva cinta llegará a los cines el 3 de abril de 2026 en Estados Unidos, inspirada en el popular juego de Wii lanzado en 2007, uno de los más aclamados por fans y críticas.

PUEDES VER: ¿Cuándo se estrena 'Super Marios Bros. 2' en Perú y qué sorpresas traerá?

lr.pe
El tráiler muestra a Mario dormido bajo un árbol mientras el Reino Champiñón cobraba vida alrededor: Toads corriendo en los jardines, Cheep Cheeps nadando en un arroyo y un Monty Mole saliendo de la tierra. La emoción se disparó cuando la cámara se elevó hacia el espacio, revelando que esta vez la aventura trascenderá mundos, llevando al icónico fontanero a explorar galaxias con la ayuda de los lumas.

