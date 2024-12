Carlos Torres, reconocido por su papel de Enrique Morejón en la popular narcoserie de Telemundo, ‘El señor de los cielos’, reveló que atraviesa una difícil situación económica tras haber superado un cáncer de próstata diagnosticado en agosto de 2023.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el actor se sinceró sobre su estado de salud desde el momento en que le fue detectada la enfermedad. Asimismo, mencionó que en enero de este año se sometió a una cirugía y que ha seguido una dieta rigurosa como parte de su proceso de recuperación.

Actor Carlos Torres confiesa no tener dinero tras batallar contra el cáncer

Carlos Torres, quien participó en diversas telenovelas como ‘La hija del jardinero’, ‘Amor en custodia’, ‘Montecristo’ y ‘La loba’, se pronunció recientemente sobre su situación económica. El actor expresó su descontento y preocupación por las dificultades que enfrenta en la actualidad. “Hola, soy un sobreviviente del cáncer. Hace año y medio me diagnosticaron cáncer de próstata y desde entonces mi vida se está transformando. En enero me operaron, el doctor dijo que sacó de mi cuerpo un monstruo enorme, el más agresivo. Luego me pusieron una dieta muy estricta en la que me quitaron prácticamente todo lo que me gusta”, contó.

Además, reveló lo siguiente: “Mi situación económica se fue a la bancarrota, mis afectos se escondieron, muchos me dieron la espalda cuando estuve más vulnerable y hoy sé que mi condición emocional depende de mí”, expresó.

Actor Carlos Torres. Foto: Instagram.

Carlos Torres, de ‘El señor de los cielos’ hizo dolorosa confesión

El actor Carlos Torres expresó también su profundo sentimiento de soledad y abandono, dirigiendo críticas hacia el mundo y a sus seres queridos por la falta de apoyo en momentos difíciles. “La desesperación me empezó a ganar, cometí muchos errores, quise culpar al mundo y que los demás se hicieran cargo de mí como si fuera un niño desvalido, exigí compañía, cuidados, visitas, muestras de amor, pareciera que el mundo se puso de acuerdo para olvidarse de mí (…) La frustración se apoderó de mi vida, el odio estaba creciendo, ha sido muy difícil entender esto”, señaló

La figura televisiva abordó el tema de la muerte con una sorprendente tranquilidad. Sin mostrar temor, expresó que la noción de perder la vida ya no le perturba. “El primer día fue cuando el doctor me confirmó el diagnóstico. Al escucharlo me asusté y no paré de llorar en varios días. A partir de ahí, ahora, cada vez que pienso en la muerte, lo hago en paz. Casi puedo decir que con una sonrisa que proviene del alma”, sentenció.