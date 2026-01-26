El domingo 25 de enero de 2026 se lanzó un nuevo tráiler oficial de 'Super Mario Galaxy: La Película' ('The Super Mario Galaxy Movie'), adelantando su estreno en Estados Unidos al 1 de abril, dos días antes de la fecha originalmente programada. Este adelanto respondió a la pregunta más esperada por los seguidores desde la escena post-créditos de la primera cinta: la ubicación de Yoshi.

El video transporta al público al Reino de las Arenas, escenario que debutó en Super Mario Odyssey, donde Mario y Luigi exploran las ruinas de una pirámide invertida. Tras superar diversos obstáculos, los hermanos logran liberar una tubería y se encuentran finalmente con Yoshi, quien sorprende al hablar y asumir un rol protagonista dentro de la historia.

Tráiler: aventuras galácticas y nuevos personajes en ‘Super Mario Galaxy: La Película’

Previamente, se había confirmado que Mario, Luigi y la Princesa Peach emprenderán un viaje por los confines del espacio y distintos sistemas estelares. La nueva cinta promete desafíos inéditos, con la inclusión de power-ups como el traje de rana de Luigi para rescatar a Toad de un Chop Chop gigante.

El adelanto también introduce a Birdo, Lakitu y las versiones bebé de Mario y Luigi, ampliando el universo de la franquicia. Estas incorporaciones refuerzan la promesa de una historia rica en referencias a los juegos clásicos y guiños para los fans más antiguos.

Estreno adelantado y expectativa mundial de ‘Super Mario Galaxy: La Película’

Junto con la revelación de Yoshi, los estudios decidieron adelantar la fecha de lanzamiento al 1 de abril en Estados Unidos y al 2 de abril en Venezuela. Esta estrategia busca replicar el fenómeno de Super Mario Bros. La Película en 2023, que recaudó 204.6 millones de dólares en sus primeros cinco días en suelo estadounidense.

La primera entrega alcanzó 1.360 millones de dólares a nivel global, convirtiéndose en la quinta película animada más taquillera de la historia, mientras que en Venezuela atrajo a más de 1.2 millones de espectadores. Esta secuela promete superar las expectativas y consolidar la saga como un referente del cine animado.

Reparto estelar y voces confirmadas en ‘Super Mario Galaxy: La Película’

El adelanto del tráiler confirmó la participación de Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi y Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach. Jack Black regresará como Bowser, Seth Rogen como Donkey Kong y Keegan-Michael Key como Toad. Además, Benny Safdie interpretará a Bowser Jr., mientras que Brie Larson dará vida a Rosalina.

La elección de Yoshi como protagonista del tráiler confirma los rumores surgidos desde el teaser musical de septiembre de 2025, aumentando la expectativa sobre su papel central en la trama y su interacción con los personajes principales.

Las revelaciones del nuevo tráiler de 'Super Mario Galaxy: La Película'

1. Yoshi regresa y habla

Mario y Luigi viajan en motocicletas por el desierto del Reino de Arenas hasta la Pirámide Invertida de Tostarena, donde encuentran a un tímido Yoshi bloqueando una tubería. A diferencia de los videojuegos, en la película el dinosaurio puede hablar y, además, porta la Super Scope, un guiño a Yoshi’s Safari de 1993.

2. Baby Mario y Baby Luigi

El tráiler también muestra a los hermanos en su versión bebé mientras Yoshi los protege de un enorme T-Rex. Esta escena recuerda a Yoshi’s Island, donde el dinosaurio tiene el papel de cuidador y protector de Baby Mario.

3. Nuevos personajes: Birdo, Mouser y Lakitu

El adelanto confirma el regreso de personajes clásicos: