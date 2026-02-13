'Love me Love me' reparto: ¿quién es quién en la película italiana de Amazon Prime Video?
Mia Jenkins, Pepe Barroso y Luca Melucci lideran el reparto de ‘Love me Love me’, la cinta romántica basada en la exitosa saga de Wattpad que llegó a Amazon Prime el 13 de febrero de 2026.
El estreno de ‘Love me Love me’ en Amazon Prime el viernes 13 de febrero de 2026 marcó la llegada de una nueva apuesta juvenil al catálogo internacional de la plataforma. La película, inspirada en la primera novela de la saga homónima escrita por Stefania S., acumula más de 23 millones de lecturas en Wattpad, una cifra que explica la expectativa generada en torno a su adaptación cinematográfica.
Dirigida por Roger Kumble, reconocido por 'Cruel Intentions', la producción italoestadounidense combina romance, drama y tensión juvenil. La historia sigue a June, una joven que intenta reconstruir su vida en Milán tras la muerte de su hermano, pero termina envuelta en un triángulo amoroso que altera su estabilidad emocional.
Reparto de 'Love Me Love Me' en Amazon Prime
El núcleo de la historia descansa en cuatro intérpretes que conducen el conflicto romántico y emocional de la trama:
Mia Jenkins como June
La actriz británica, recordada por sus papeles en 'The Lodge', 'Soy Luna', 'Hanna', 'Mood' y 'Domina', interpreta a June, una joven que se matricula en una escuela internacional de élite en Milán con la intención de empezar de nuevo. Su personaje enfrenta el duelo y la presión de elegir entre la estabilidad y una atracción intensa que desafía sus planes.
Mia Jenkins como June
Pepe Barroso como James
Con experiencia en producciones como '45 Revoluciones', 'Alta mar', 'Patria', 'Gran Turismo' y 'Those About to Die', el actor español asume el rol de James. Carismático y conflictivo, oculta una faceta peligrosa vinculada a peleas clandestinas de MMA. Su cercanía con June detona una rivalidad que se transforma en deseo.
Pepe Barroso como James
Luca Melucci como Will
El intérprete italiano, encarna a Will, el estudiante ejemplar que ofrece a June una relación aparentemente segura. Su perfil académico y su carácter sereno contrastan con la personalidad impulsiva de su mejor amigo.
Andrea Guo como Amelia
Con apariciones en 'Somos una ola', 'Hausen', 'El quinto día' y “Maxton Hall - Die Welt zwischen uns”, Andrea Guo interpreta a Amelia, la nueva amiga de June dentro del exclusivo colegio.
Más personas de la película italiana
El reparto de ‘Love me Love me’ se amplía con un conjunto de actores que fortalecen el universo juvenil y académico en el que se desarrolla la historia:
- Madior Fall como Jackson
- Vanessa Donghi como Ari
- Elizabeth Kinnear como April
- Tommaso Caporali como Austin
- Bruno Cabrerizo como el profesor Beckett
- Edoardo De Marte como Jasper
- Ángel de Miguel como Jordan
- Jim Bannister como August
- Alessio Di Chirico como Luigi
- Marco Patrassi como Pietro
- Riccardo Rischia como Bouncer
¿Dónde y cómo ver 'Love Me Love Me?
‘Love me Love me’ está disponible exclusivamente en Amazon Prime desde el 13 de febrero de 2026. Para acceder a la película italiana es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.
Según la sinopsis oficial, la trama muestra cómo June encuentra consuelo saliendo con Will, pero su estabilidad se ve sacudida por la rivalidad con James, cuya vida paralela en peleas clandestinas desencadena un conflicto emocional que la obliga a decidir entre la seguridad y una pasión arriesgada.