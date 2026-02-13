HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

'Love me Love me' reparto: ¿quién es quién en la película italiana de Amazon Prime Video?

Mia Jenkins, Pepe Barroso y Luca Melucci lideran el reparto de ‘Love me Love me’, la cinta romántica basada en la exitosa saga de Wattpad que llegó a Amazon Prime el 13 de febrero de 2026.

'Love Me Love Me' promete cautivar audiencias desde su estreno. Foto: Captura Amazon Prime
'Love Me Love Me' promete cautivar audiencias desde su estreno. Foto: Captura Amazon Prime

El estreno de ‘Love me Love me’ en Amazon Prime el viernes 13 de febrero de 2026 marcó la llegada de una nueva apuesta juvenil al catálogo internacional de la plataforma. La película, inspirada en la primera novela de la saga homónima escrita por Stefania S., acumula más de 23 millones de lecturas en Wattpad, una cifra que explica la expectativa generada en torno a su adaptación cinematográfica.

Dirigida por Roger Kumble, reconocido por 'Cruel Intentions', la producción italoestadounidense combina romance, drama y tensión juvenil. La historia sigue a June, una joven que intenta reconstruir su vida en Milán tras la muerte de su hermano, pero termina envuelta en un triángulo amoroso que altera su estabilidad emocional.

PUEDES VER: 'Amélie' llega a los cines peruanos: cuándo se estrena el filme nominado al Oscar 2026 a mejor película animada

lr.pe

Reparto de 'Love Me Love Me' en Amazon Prime

El núcleo de la historia descansa en cuatro intérpretes que conducen el conflicto romántico y emocional de la trama:

Mia Jenkins como June

La actriz británica, recordada por sus papeles en 'The Lodge', 'Soy Luna', 'Hanna', 'Mood' y 'Domina', interpreta a June, una joven que se matricula en una escuela internacional de élite en Milán con la intención de empezar de nuevo. Su personaje enfrenta el duelo y la presión de elegir entre la estabilidad y una atracción intensa que desafía sus planes.

Mia Jenkins como June

Mia Jenkins como June

Pepe Barroso como James

Con experiencia en producciones como '45 Revoluciones', 'Alta mar', 'Patria', 'Gran Turismo' y 'Those About to Die', el actor español asume el rol de James. Carismático y conflictivo, oculta una faceta peligrosa vinculada a peleas clandestinas de MMA. Su cercanía con June detona una rivalidad que se transforma en deseo.

Pepe Barroso como James

Pepe Barroso como James

Luca Melucci como Will

El intérprete italiano, encarna a Will, el estudiante ejemplar que ofrece a June una relación aparentemente segura. Su perfil académico y su carácter sereno contrastan con la personalidad impulsiva de su mejor amigo.

Andrea Guo como Amelia

Con apariciones en 'Somos una ola', 'Hausen', 'El quinto día' y “Maxton Hall - Die Welt zwischen uns”, Andrea Guo interpreta a Amelia, la nueva amiga de June dentro del exclusivo colegio.

PUEDES VER: ¿Dónde ver 'Maxton Hall' temporada 2 online gratis?

lr.pe

Más personas de la película italiana

El reparto de ‘Love me Love me’ se amplía con un conjunto de actores que fortalecen el universo juvenil y académico en el que se desarrolla la historia:

  • Madior Fall como Jackson
  • Vanessa Donghi como Ari
  • Elizabeth Kinnear como April
  • Tommaso Caporali como Austin
  • Bruno Cabrerizo como el profesor Beckett
  • Edoardo De Marte como Jasper
  • Ángel de Miguel como Jordan
  • Jim Bannister como August
  • Alessio Di Chirico como Luigi
  • Marco Patrassi como Pietro
  • Riccardo Rischia como Bouncer

PUEDES VER: 'Spring Fever' reparto completo: ¿quién es quién en la nueva serie coreana de Amazon Prime Video?

lr.pe

¿Dónde y cómo ver 'Love Me Love Me?

‘Love me Love me’ está disponible exclusivamente en Amazon Prime desde el 13 de febrero de 2026. Para acceder a la película italiana es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Según la sinopsis oficial, la trama muestra cómo June encuentra consuelo saliendo con Will, pero su estabilidad se ve sacudida por la rivalidad con James, cuya vida paralela en peleas clandestinas desencadena un conflicto emocional que la obliga a decidir entre la seguridad y una pasión arriesgada.

Notas relacionadas
'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

LEER MÁS
'Spring Fever', capítulo 3: a qué hora se estrena y dónde ver el K-Drama en español latino

'Spring Fever', capítulo 3: a qué hora se estrena y dónde ver el K-Drama en español latino

LEER MÁS
'The Pitt', capítulo 2: a qué hora se estrena y dónde ver el drama médico en español latino

'The Pitt', capítulo 2: a qué hora se estrena y dónde ver el drama médico en español latino

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El caballero de los Siete Reinos' capítulo 5: cuándo se estrena y de qué tratará el nuevo episodio de la serie sobre los Cuentos de Dunk y Eggde en HBO Max

El caballero de los Siete Reinos' capítulo 5: cuándo se estrena y de qué tratará el nuevo episodio de la serie sobre los Cuentos de Dunk y Eggde en HBO Max

LEER MÁS
'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

LEER MÁS
Genndy Tartakovsky sobre la tercera temporada: "No hay nada en la televisión que pueda igualar el sentimiento de 'Primal'"

Genndy Tartakovsky sobre la tercera temporada: "No hay nada en la televisión que pueda igualar el sentimiento de 'Primal'"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Love me Love me' reparto: ¿quién es quién en la película italiana de Amazon Prime Video?

Presidente de 2 de Mayo sobre aniversario 125 de Alianza Lima tras eliminarlo de Copa Libertadores: "Van a pasarlo con sabor amargo"

Elena Rose llega a Perú en 2026 con imperdible concierto en solitario: fecha, precios y preventa de entradas de la cantante

Cine y series

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

Realismo sucio latinoamericano: “Ratas, ratones y rateros” de Sebastián Cordero

¿Cuáles son las mejores películas para ver en San Valentín en Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y otras plataformas de streaming?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí deberá responder ante la Fiscalía por contrataciones de jóvenes en Palacio el próximo 2 de marzo

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025