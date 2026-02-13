'Love me Love me' reparto: ¿quién es quién en la película italiana de Amazon Prime Video?

El estreno de ‘Love me Love me’ en Amazon Prime el viernes 13 de febrero de 2026 marcó la llegada de una nueva apuesta juvenil al catálogo internacional de la plataforma. La película, inspirada en la primera novela de la saga homónima escrita por Stefania S., acumula más de 23 millones de lecturas en Wattpad, una cifra que explica la expectativa generada en torno a su adaptación cinematográfica.

Dirigida por Roger Kumble, reconocido por 'Cruel Intentions', la producción italoestadounidense combina romance, drama y tensión juvenil. La historia sigue a June, una joven que intenta reconstruir su vida en Milán tras la muerte de su hermano, pero termina envuelta en un triángulo amoroso que altera su estabilidad emocional.

Reparto de 'Love Me Love Me' en Amazon Prime

El núcleo de la historia descansa en cuatro intérpretes que conducen el conflicto romántico y emocional de la trama:

Mia Jenkins como June

La actriz británica, recordada por sus papeles en 'The Lodge', 'Soy Luna', 'Hanna', 'Mood' y 'Domina', interpreta a June, una joven que se matricula en una escuela internacional de élite en Milán con la intención de empezar de nuevo. Su personaje enfrenta el duelo y la presión de elegir entre la estabilidad y una atracción intensa que desafía sus planes.

Pepe Barroso como James

Con experiencia en producciones como '45 Revoluciones', 'Alta mar', 'Patria', 'Gran Turismo' y 'Those About to Die', el actor español asume el rol de James. Carismático y conflictivo, oculta una faceta peligrosa vinculada a peleas clandestinas de MMA. Su cercanía con June detona una rivalidad que se transforma en deseo.

Luca Melucci como Will

El intérprete italiano, encarna a Will, el estudiante ejemplar que ofrece a June una relación aparentemente segura. Su perfil académico y su carácter sereno contrastan con la personalidad impulsiva de su mejor amigo.

Andrea Guo como Amelia

Con apariciones en 'Somos una ola', 'Hausen', 'El quinto día' y “Maxton Hall - Die Welt zwischen uns”, Andrea Guo interpreta a Amelia, la nueva amiga de June dentro del exclusivo colegio.

Más personas de la película italiana

El reparto de ‘Love me Love me’ se amplía con un conjunto de actores que fortalecen el universo juvenil y académico en el que se desarrolla la historia:

Madior Fall como Jackson

Vanessa Donghi como Ari

Elizabeth Kinnear como April

Tommaso Caporali como Austin

Bruno Cabrerizo como el profesor Beckett

Edoardo De Marte como Jasper

Ángel de Miguel como Jordan

Jim Bannister como August

Alessio Di Chirico como Luigi

Marco Patrassi como Pietro

Riccardo Rischia como Bouncer

¿Dónde y cómo ver 'Love Me Love Me?

‘Love me Love me’ está disponible exclusivamente en Amazon Prime desde el 13 de febrero de 2026. Para acceder a la película italiana es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

Según la sinopsis oficial, la trama muestra cómo June encuentra consuelo saliendo con Will, pero su estabilidad se ve sacudida por la rivalidad con James, cuya vida paralela en peleas clandestinas desencadena un conflicto emocional que la obliga a decidir entre la seguridad y una pasión arriesgada.