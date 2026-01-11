HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Cine y series

'The Pitt' capítulo 2 en español latino: a qué hora y dónde ver el nuevo episodio del drama médico

La serie protagonizada y producida por Noah Wyle regresó con una segunda temporada en HBO. El primer capítulo transcurre durante un turno de 15 horas en el Pittsburgh Trauma Medical Center. 

'The Pitt' regresó a las pantallas con una segunda temporada Foto: Composición LR
'The Pitt' regresó a las pantallas con una segunda temporada Foto: Composición LR | Instagram HBO Latinoamérica

El primer episodio de la temporada 2 de 'The Pitt', el drama médico más exitoso de HBO, regresó a la plataforma tras más de un año de su aclamado debut. La producción creada por R. Scott Gemmill dejó a los televidentes con varias interrogantes, entre ellas la reacción de la Dra. Bara Al-Hashimi.

La nueva entrega se desarrolla durante un turno de 15 horas en el Pittsburgh Trauma Medical Center, el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, considerado uno de los días más caóticos para los hospitales del país.

PUEDES VER: The Pitt': fecha de estreno, elenco y más detalles sobre la segunda temporada del drama médico más exitoso de HBO

lr.pe

¿A qué hora se estrena el capítulo 2 de 'The Pitt' - Temporada 2?

'The Pitt' se transmite en América Latina a través de HBO Max todos los jueves a las 9:00 p. m. Los episodios mantienen un formato de estreno nocturno, similar al horario prime time de la televisión tradicional.

  • Capítulo 2 de 'The Pitt' en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m. del jueves 15 de enero.
  • Capítulo 2 de 'The Pitt' en México, Nicaragua, Guatemla, Costa Rica y El Salvador: 8:00 p.m. del jueves 15 de enero.
  • Capítulo 2 de 'The Pitt' en Estados Unidos: 9:00 p.m. del jueves 15 de enero.
  • Capítulo 2 de 'The Pitt' en España: 3:00 a. m. del viernes 16 de enero.
  • Capítulo 2 de 'The Pitt' en Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m. del jueves 15 de enero.
  • Capítulo 2 de 'The Pitt' en en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11: 00 p.m. del jueves 15 de enero.

PUEDES VER: Desde ‘El Hermano de Santa’ hasta ‘El Grinch’: todas las películas navideñas para ver por HBO Max

¿Dónde ver completo los episodios de 'The Pitt' - Temporada 2 en español latino?

Puedes ver 'The Pitt' en español latino a través de HBO Max. La serie está disponible en el catálogo global de la plataforma, por lo que los usuarios en Latinoamérica pueden seguir la historia en simultáneo con su emisión original, siempre que cuenten con una suscripción activa. La plataforma ofrece un período de prueba gratuito para nuevos usuarios.

¿Qué pasó en el episodio 1 de 'The Pitt' - Temporada 2?

El episodio inicial presenta un giro dramático cuando el personal del hospital encuentra a un bebé abandonado en un baño, lo que podría constituir un delito, ya que las leyes estadounidenses solo permiten dejar a bebés de hasta 28 días sin enfrentar cargos. El capítulo finaliza con la Dra. Al-Hashimi completamente paralizada al recibir los resultados del conteo sanguíneo completo del recién nacido.

Notas relacionadas
Cómo ver El Conjuro en orden cronológico y en qué plataformas están disponibles

Cómo ver El Conjuro en orden cronológico y en qué plataformas están disponibles

LEER MÁS
'The Pitt': fecha de estreno, elenco y más detalles sobre la segunda temporada del drama médico más exitoso de HBO

'The Pitt': fecha de estreno, elenco y más detalles sobre la segunda temporada del drama médico más exitoso de HBO

LEER MÁS
Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Golden Globes 2026 EN VIVO: dónde ver la ceremonia de premiación por televisión y streaming

Golden Globes 2026 EN VIVO: dónde ver la ceremonia de premiación por televisión y streaming

LEER MÁS
Globos de Oro 2026: las películas favoritas y cine internacional

Globos de Oro 2026: las películas favoritas y cine internacional

LEER MÁS
'Él y Ella' de Netflix: de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie

'Él y Ella' de Netflix: de qué trata, reparto, cuántos capítulos tiene, final explicado y todo sobre 'His & Hers', la nueva serie

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Cine y series

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Golden Globes 2026 EN VIVO: a qué hora inicia y dónde ver la ceremonia de premiación por televisión y streaming

Orgullo peruano: Francisco Lombardi será homenajeado en el Festival de Cine de Málaga por su impacto en el cine iberoamericano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025