El primer episodio de la temporada 2 de 'The Pitt', el drama médico más exitoso de HBO, regresó a la plataforma tras más de un año de su aclamado debut. La producción creada por R. Scott Gemmill dejó a los televidentes con varias interrogantes, entre ellas la reacción de la Dra. Bara Al-Hashimi.

La nueva entrega se desarrolla durante un turno de 15 horas en el Pittsburgh Trauma Medical Center, el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, considerado uno de los días más caóticos para los hospitales del país.

¿A qué hora se estrena el capítulo 2 de 'The Pitt' - Temporada 2?

'The Pitt' se transmite en América Latina a través de HBO Max todos los jueves a las 9:00 p. m. Los episodios mantienen un formato de estreno nocturno, similar al horario prime time de la televisión tradicional.

Capítulo 2 de 'The Pitt' en Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 9:00 p.m. del jueves 15 de enero.

Capítulo 2 de 'The Pitt' en México, Nicaragua, Guatemla, Costa Rica y El Salvador: 8:00 p.m. del jueves 15 de enero.

Capítulo 2 de 'The Pitt' en Estados Unidos: 9:00 p.m. del jueves 15 de enero.

Capítulo 2 de 'The Pitt' en España: 3:00 a. m. del viernes 16 de enero.

Capítulo 2 de 'The Pitt' en Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m. del jueves 15 de enero.

Capítulo 2 de 'The Pitt' en en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11: 00 p.m. del jueves 15 de enero.

¿Dónde ver completo los episodios de 'The Pitt' - Temporada 2 en español latino?

Puedes ver 'The Pitt' en español latino a través de HBO Max. La serie está disponible en el catálogo global de la plataforma, por lo que los usuarios en Latinoamérica pueden seguir la historia en simultáneo con su emisión original, siempre que cuenten con una suscripción activa. La plataforma ofrece un período de prueba gratuito para nuevos usuarios.

¿Qué pasó en el episodio 1 de 'The Pitt' - Temporada 2?

El episodio inicial presenta un giro dramático cuando el personal del hospital encuentra a un bebé abandonado en un baño, lo que podría constituir un delito, ya que las leyes estadounidenses solo permiten dejar a bebés de hasta 28 días sin enfrentar cargos. El capítulo finaliza con la Dra. Al-Hashimi completamente paralizada al recibir los resultados del conteo sanguíneo completo del recién nacido.