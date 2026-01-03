'Spring Fever': reparto completo de la nueva serie coreana con Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

El inicio de 2026 trae consigo uno de los estrenos más esperados en el mundo del entretenimiento asiático: 'Spring Fever'. Este nuevo k‑drama de comedia romántica aterriza en Amazon Prime Video con la promesa de conquistar a la audiencia internacional, respaldado por un elenco que combina experiencia y frescura.

La producción, basada en la novela web homónima de Baek Min A, reúne a dos de los intérpretes más reconocidos de la industria: Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin. Su participación ha generado gran expectativa entre los seguidores del género, quienes esperan una historia cargada de emociones, humor y romance.

Ahn Bo Hyun de 'Spring Fever'

Nacido en Busan en 1988, Ahn Bo Hyun inició su carrera como modelo antes de dar el salto a la actuación. Su versatilidad lo ha convertido en uno de los rostros más solicitados de la televisión coreana, con interpretaciones que van desde personajes intensos hasta roles románticos.

Entre sus trabajos más reconocidos figuran 'Itaewon Class' (2020), donde dio vida a un antagonista memorable, y 'My Name' (2021), serie original de Netflix que consolidó su popularidad internacional. También brilló en 'Military Prosecutor Doberman' (2022) y 'See You in My 19th Life' (2023), títulos que le han permitido demostrar su rango actoral y consolidar su imagen como protagonista de peso en el panorama del k‑drama.

Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin protagonizan 'Spring Fever'. Foto: tvN

Lee Joo Bin de 'Spring Fever'

Lee Joo Bin, nacida en 1989, comenzó su carrera en la música para ser idol de k-pop, pero dejó esa carrera antes de debutar en el grupo Rainbow para enfocarse en la actuación. Su transición fue exitosa y le permitió destacar en producciones televisivas que la posicionaron como una intérprete versátil y con gran carisma frente a la cámara.

Ha participado en dramas como 'Find Me in Your Memory' (2020), 'She Would Never Know' (2021), 'Doctor Lawyer' (2022) y 'La reina de las lágrimas', donde dio vida a una villana secundaria, pero muy recordada. Con 'Spring Fever', Lee Joo Bin asume uno de sus papeles más importantes hasta la fecha, compartiendo protagonismo con Ahn Bo Hyun.

Reparto juvenil de 'Spring Fever'. Foto: tvN

¿Quiénes completan el reparto de 'Spring Fever'?

Además de sus protagonistas, 'Spring Fever' cuenta con un elenco que complementa la historia con una subtrama adolescente. Entre ellos destacan jóvenes talentos que dan vida a los personajes secundarios, como Lee Jae In como Choi Se Jin, Cha Seo Won como Choi Yi Joon y Jo Joon Young como Seon Han Gyeol.

La producción debutará el 5 de enero de 2026 y presentará dos episodios nuevos cada lunes y martes. En Corea del Sur, podrá verse por tvN y TVING, mientras que el público internacional tendrá acceso a través de Amazon Prime Video.