Cine y series

¿Dónde ver 'Maxton Hall' temporada 2 online gratis?

La segunda temporada de la serie 'Maxton Hall' ya comenzó con el estreno de sus tres primeros episodios. Ruby y James regresan con más drama, romance y secretos en una historia que promete conquistar a nuevos y viejos fans.

'Maxton Hall' 2 estrenará sus 3 últimos capítulos cada viernes desde la próxima semana. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'Maxton Hall' 2 estrenará sus 3 últimos capítulos cada viernes desde la próxima semana. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El fenómeno juvenil romántico vuelve a escena. La serie alemana 'Maxton Hall': The World Between Us —más conocida como 'Maxton Hall'— regresa con su segunda temporada y lo hace con una fórmula que mezcla éxito internacional y fidelidad literaria: basada en la saga de la autora Mona Kasten, la ficción se convirtió en la producción internacional más vista en la historia de Amazon Prime Video, ubicándose como número 1 en más de 120 países.

Para esta segunda entrega, el estreno fue el viernes 7 de noviembre de 2025, cuando los tres primeros episodios se activaron al mismo tiempo en más de 240 territorios, y los tres últimos capítulos se lanzarán semanalmente hasta el 28 de noviembre.

¿Dónde ver ’Maxton Hall’ temporada 2?

La respuesta es clara: la serie está disponible exclusivamente en la plataforma Amazon Prime Video. Según la página de noticias especializadas, para disfrutar de la temporada 2 de 'Maxton Hall' únicamente necesitas una suscripción activa al servicio de streaming.

  • Ingresa a Amazon Prime Video con tu cuenta de suscripción.
  • Busca 'Maxton Hall' temporada 2 en el buscador interno de la plataforma.
  • Selecciona el título y empieza a reproducir los episodios que ya están disponibles (Episodios 1, 2 y 3).
  • Con esta información sobre dónde ver 'Maxton Hall' temporada 2, no tendrás excusa para perderte el regreso de Ruby Bell y James Beaufort.

Subiendo en popularidad y expectativas, esta temporada promete intensificar el drama romántico entre los protagonistas, interpretados por Harriet Herbig‑Matten (Ruby) y Damian Hardung (James), quienes retoman sus papeles con nuevos desafíos a partir de la adaptación del libro Save You de Kasten.

La historia detrás de esta temporada

En esta continuación, Ruby Bell busca retomar el control de su vida tras una traición que la hunde emocionalmente. Mientras tanto, James Beaufort enfrenta una crisis familiar que no solo lo desgasta, sino que amenaza el vínculo entre ambos. Ruby desea volver a su “vida invisible” antes de llegar al elitista mundo de 'Maxton Hall', pero no logra desconectarse del pasado con James.

La producción vuelve a contar con el reparto original, además de incorporar nuevos retos en guion, ambientación y carácter dramático, apuntando a una maduración de los personajes respecto de la temporada anterior

