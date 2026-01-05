HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

'Una batalla tras otra': la película que ganó los Critics Choice Awards y se perfila como favorita al Óscar 2026

La cita dirigida por Paul Thomas Anderson es una adaptación ambientada en la era de las redadas de ICE. Fue la ganadora de los Critics’ Choice Awards 2026.

Teyana Taylor, Chase Infiniti, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro.
Teyana Taylor, Chase Infiniti, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro. | Afp

La película Una batalla tras otra (o One Battle After Another) fue la ganadora de la última edición de los Critics Choice Awards y, con ello, toma ventaja en la temporada de premios que acabará el 15 de marzo en el Dolby Theatre con los Óscar 2026.

        La película, dirigida por Paul Thomas Anderson, es una adaptación de la novela de Thomas Pynchon, Vineland. En el cine, vemos a un grupo que se rebela contra las políticas migratorias en medio de las redadas de ICE. La cinta sería nominada por la Academia en la categoría de mejor película. Su triunfo en la ceremonia de la crítica cinematográfica (The American Critics Choice Association) la convierte en favorita.

PUEDES VER: 'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

lr.pe

        En la gala de 2025, Anora ganó y luego cerró la temporada con la estatuilla dorada a mejor película.  “Pasarán los próximos tres meses juntos, así que quien gane esta noche, acostúmbrense a verlo ganar, y quien no gane, Quentin Tarantino subirá aquí y les dirá qué hicieron mal”, dijo Chelsea Handler en su monólogo de apertura.

        La comediante hizo un homenaje a Rob Reiner y a su esposa Michele. “Cualquiera que haya pasado tiempo con Rob Reiner sabe que, desde el momento en que lo conoció, lo sintió como un viejo amigo. Cuando conversaba con él, estaba presente, concentrado y era divertido”. También recordó su labor como activista político. “Todos estamos de acuerdo en que definitivamente necesitamos más de eso, así que usemos esta noche como un recordatorio de esa decencia y de todo lo que Rob y Michele representaron y por lo que lucharon con tanto ahínco”, señaló sobre el actor defensor de ideas progresistas.

PUEDES VER: Ethan Hawke en el Festival Palm Springs: "El poder corrompe"

lr.pe

Si bien, Leonardo DiCaprio subió al escenario como parte del elenco de Una batalla tras otra, en la antesala, la comediante hizo una broma acerca de su ausencia en el Festival Palm Springs. El actor estaba vacacionando y el sábado, luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, no pudo regresar para la gala. Chelsea Handler recordó el vínculo del actor con un multimillonario acusado de explotación laboral. “Leo casi no sobrevive esta noche porque quedó atrapado en un barco en San Bartolomé. Fue como el Titanic, pero peor porque Jeff Bezos estaba allí”.

Las mejores actuaciones

Después de los Critics Choice Awards, los protagonistas que llevan un paso adelante en la temporada de premios son: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Jessie Buckley (Hamnet), Amy Madigan (Weapons) y Jacob Elordi ( Frankenstein). Aunque el reconocimiento de la crítica no siempre coincide con el Óscar a mejor actriz o a mejor actor, es casi un hecho que serán nominados en sus respectivas categorías.

Cabe recordar que en 2016, los críticos premiaron a La La Land y la Academia a Moonlight después del llamado “error histórico”. Este año,  Sinners  y Hamnet, al igual que Una batalla tras otra, han recibido las mejores críticas. De otro lado, lo que parece claro es que Brasil volverá con más de una nominación a los Óscar. La película El agente secreto, ganadora del Festival de Cannes, logró el  premio a mejor película extranjera en los Critics Choice Awards.

