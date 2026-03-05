HOYSuscripcion LR Focus

Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal son los presentadores confirmados para los Oscar 2026

La 98.ª edición de los Óscar 2026 será este domingo 15 de marzo y ya se sabe la mayoría de presentadores confirmados para la gala.

Los oscar 2026 son la gala más importante del cine mundial. Foto: el mundo.
La Academia de Hollywood anunció este jueves 5 de marzo que Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal serán algunos de los artistas encargados de presentar la 98 edición de los Premios Óscar, programada para el 15 de marzo.

Este evento, considerado uno de los más importantes de la industria cinematográfica, también contará con la presencia de reconocidas figuras internacionales como Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

PUEDES VER: 'Amélie y los secretos de la lluvia' llega a los cines peruanos: cuándo se estrena el filme nominado al Oscar 2026 a mejor película animada

lr.pe

¿Quiénes más estarán como presentadores de los Oscar 2026?

La lista de presentadores para la 98 edición de los Óscar continúa creciendo con la inclusión de reconocidas figuras del cine, como el español Javier Bardem, Chris Evans, Chase Infiniti y Demi Moore.

Estos se suman a los ganadores de la pasada edición en las categorías de interpretación, quienes también participarán en la ceremonia. Entre ellos se encuentran Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, quienes ya han sido confirmados como presentadores. La gala, que será conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo, se llevará a cabo el tercer domingo de marzo.

El drama 'Sinners' se posiciona como la película más nominada en la historia de estos premios, acumulando un total de 16 candidaturas. Le sigue 'One Battle After Another', que compite en 13 categorías.

Esta edición se distingue por su notable representación internacional, destacando obras como la española 'Sirat', dirigida por Oliver Laxe, y la brasileña 'O agente secreto', que ha sido postulada en varias categorías, incluyendo mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.

