La serie llega a HBO en abril del 2026 Foto: Composición LR | Difusión 'Euphoria'

HBO lanzó el miércoles 14 de enero el primer tráiler oficial de la tercera temporada de 'Euphoria', la serie creada por Sam Levinson que regresa tras cuatro años de pausa. Esta nueva entrega incorpora a la cantante Rosalía y a la legendaria actriz Sharon Stone como parte del elenco invitado. El estreno está programado para el domingo 12 de abril.

¿De qué tratará la tercera temporada de Euphoria'?

El avance revela importantes cambios en la vida de Rue (Zendaya), quien ahora tiene un empleo estable, mientras lleva en secreto una doble vida como dealer. Sin embargo, su aparente estabilidad se quiebra cuando reaparece Laurie, la traficante a la que aún le debe dinero.

¿Qué pasó con los otros personajes de 'Euphoria'?

Jules (Hunter Schafer): estudia arte y enfrenta el miedo a asumir responsabilidades mientras aspira a convertirse en pintora.

Maddy (Alexa Demie): se muda a Hollywood y trabaja en una agencia de talentos, donde observa de cerca cómo muchas jóvenes recurren al sugar dating para sobrevivir.

Lexi (Maude Apatow): se desempeña como asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone.

¿Cuándo se estrena tercera temporada de 'Euphoria'?

La temporada 3 llegará el 12 de abril a la plataforma de HBO Max. Los capítulos se estrenarán a las 7:00 p.m. (hora de Perú).

¿Dónde ver tercera temporada de 'Euphoria'?

La serie estará disponible exclusivamente en HBO y HBO Max.

Reparto de la tercera temporada de 'Euphoria'