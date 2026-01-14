HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
López Aliaga amenaza periodistas y Mesías Guevara y Rafael Belaunde en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Euphoria: fecha de estreno, reparto, de que tratará la tercera temporada de la serie estrella de HBO

La presencia de la cantante Rosalía fue una de las mayores sorpresas, al confirmarse su incorporación a la tercera temporada de la reconocida producción de HBO.

La serie llega a HBO en abril del 2026 Foto: Composición LR
La serie llega a HBO en abril del 2026 Foto: Composición LR | Difusión 'Euphoria'

HBO lanzó el miércoles 14 de enero el primer tráiler oficial de la tercera temporada de 'Euphoria', la serie creada por Sam Levinson que regresa tras cuatro años de pausa. Esta nueva entrega incorpora a la cantante Rosalía y a la legendaria actriz Sharon Stone como parte del elenco invitado. El estreno está programado para el domingo 12 de abril.

PUEDES VER: The Pitt': fecha de estreno, elenco y más detalles sobre la segunda temporada del drama médico más exitoso de HBO

lr.pe

¿De qué tratará la tercera temporada de Euphoria'?

El avance revela importantes cambios en la vida de Rue (Zendaya), quien ahora tiene un empleo estable, mientras lleva en secreto una doble vida como dealer. Sin embargo, su aparente estabilidad se quiebra cuando reaparece Laurie, la traficante a la que aún le debe dinero.

¿Qué pasó con los otros personajes de 'Euphoria'?

  • Jules (Hunter Schafer): estudia arte y enfrenta el miedo a asumir responsabilidades mientras aspira a convertirse en pintora.
  • Maddy (Alexa Demie): se muda a Hollywood y trabaja en una agencia de talentos, donde observa de cerca cómo muchas jóvenes recurren al sugar dating para sobrevivir.
  • Lexi (Maude Apatow): se desempeña como asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone.

PUEDES VER: Desde ‘El Hermano de Santa’ hasta ‘El Grinch’: todas las películas navideñas para ver por HBO Max

lr.pe

¿Cuándo se estrena tercera temporada de 'Euphoria'?

La temporada 3 llegará el 12 de abril a la plataforma de HBO Max. Los capítulos se estrenarán a las 7:00 p.m. (hora de Perú).

¿Dónde ver tercera temporada de 'Euphoria'?

La serie estará disponible exclusivamente en HBO y HBO Max.

Reparto de la tercera temporada de 'Euphoria'

  • Zendaya vuelve como Rue Bennett
  • Hunter Schafer vuelve como Jules Vaugh
  • Eric Dane vuelve como Cal Jacobs
  • Jacob Elordi vuelve como Nate Jacobs
  • Sydney Sweeney vuelve como Cassie Howard
  • Alexa Demie vuelve domo Maddy Perez
  • Maude Apatow vuelve como Lexi Howard
  • Martha Kelly vuelve como laurie
  • Chloe Cherry vuelve como Faye
  • Colman Domingo vuelve como Ali
