HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Cine y series

‘Euphoria’ temporada 3: posible fecha de estreno de la serie con Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi

‘Euphoria’ es la serie que ha conquistado al mundo gracias a las impactantes actuaciones de Zendaya y una historia que atrapa desde el primer capítulo.

Zendaya ha ganado mucha popularidad por su papel principal en 'Euphoria'. Foto: Sensacine.
Zendaya ha ganado mucha popularidad por su papel principal en 'Euphoria'. Foto: Sensacine.

La aclamada serie de HBO, ‘Euphoria’, ha anunciado su fecha de estreno tentativa, generando gran expectativa entre sus seguidores. Con el regreso de Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi en sus roles protagónicos, la producción promete mantener la intensidad y profundidad que la caracterizan.

Casey Bloys, presidente y CEO de HBO & Max, anunció que el rodaje de la tercera temporada de Euphoria comenzó a principios de 2025. Esta información fue confirmada tras una presentación realizada en noviembre de 2024, donde se destacó que el proyecto continuaba en marcha a pesar de los rumores sobre su posible cancelación.

Durante la ceremonia de los Emmy 2025, Bloys también indicó que el estreno de la nueva temporada está previsto para la primavera de 2026, lo que permitirá a la serie participar en la próxima edición de estos prestigiosos premios televisivos.

PUEDES VER: Jacob Elordi y su legado vasco: El actor de ‘Euphoria’ revela su historia familiar y su deseo de regresar a Ondarroa

lr.pe

Regreso del elenco principal de 'Euphoria'

Zendaya, quien interpreta a Rue, la protagonista de la serie, ha sido elogiada por su actuación, que le valió un Emmy. Junto a ella, Sydney Sweeney y Jacob Elordi regresan para continuar con sus papeles de Cassie y Nate, respectivamente. La química entre los actores ha sido un factor clave en el éxito de la serie, y su retorno genera altas expectativas sobre el desarrollo de sus personajes en esta nueva temporada.

Desde su debut, ‘Euphoria’ ha capturado la atención del público por su representación cruda y realista de la adolescencia moderna, abordando temas como la identidad, la adicción y las relaciones interpersonales. La serie, creada por Sam Levinson, ha sido aclamada por la crítica y ha cosechado numerosos premios, consolidándose como un referente en la televisión contemporánea.

Con un elenco estelar y una narrativa envolvente, la nueva temporada de ‘Euphoria’ se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. Los fanáticos están ansiosos por conocer el destino de sus personajes favoritos y cómo se desarrollarán las tramas en esta nueva entrega.

Notas relacionadas
Jacob Elordi y su legado vasco: El actor de ‘Euphoria’ revela su historia familiar y su deseo de regresar a Ondarroa

Jacob Elordi y su legado vasco: El actor de ‘Euphoria’ revela su historia familiar y su deseo de regresar a Ondarroa

LEER MÁS
Actriz trans de 'Euphoria' revela que en su nuevo pasaporte figura que es de sexo masculino debido a política de Donald Trump: "Eso no cambia quién soy"

Actriz trans de 'Euphoria' revela que en su nuevo pasaporte figura que es de sexo masculino debido a política de Donald Trump: "Eso no cambia quién soy"

LEER MÁS
Hunter Schafer, estrella de 'Euphoria', confirma haber mantenido romance con Rosalía

Hunter Schafer, estrella de 'Euphoria', confirma haber mantenido romance con Rosalía

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

'El club del crimen de los jueves' reparto: lista de actores y personajes de la película de Netflix

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A todos los chicos de los que me enamoré 2: las canciones que encantaron la película

A todos los chicos de los que me enamoré 2: las canciones que encantaron la película

LEER MÁS
Fran Drescher cumplió 65 años: ¿cómo llegó a ser la nana más famosa de la TV? Aquí su historia

Fran Drescher cumplió 65 años: ¿cómo llegó a ser la nana más famosa de la TV? Aquí su historia

LEER MÁS
Netflix: estrenos de series y películas programadas del 15 al domingo 21 de septiembre

Netflix: estrenos de series y películas programadas del 15 al domingo 21 de septiembre

LEER MÁS
'Confesiones': ¿cuál fue el trágico episodio final de la serie conducida por Camucha Negrete?

'Confesiones': ¿cuál fue el trágico episodio final de la serie conducida por Camucha Negrete?

LEER MÁS
¿Dónde está actualmente Kevin Olguín, el 'Baby Bandito' real, después del 'robo del siglo'?

¿Dónde está actualmente Kevin Olguín, el 'Baby Bandito' real, después del 'robo del siglo'?

LEER MÁS
Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 15 de septiembre: Bono de Guerra para docentes y pagos activos del Ministerio de Educación

Cine y series

Netflix: estrenos de series y películas programadas del 15 al domingo 21 de septiembre

Un cine contra la censura: “Manuscripts Don´t Burn”

¿Cuándo sale la temporada 3 de 'Alice in Borderland' en Netflix?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota