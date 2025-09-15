‘Euphoria’ temporada 3: posible fecha de estreno de la serie con Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi

La aclamada serie de HBO, ‘Euphoria’, ha anunciado su fecha de estreno tentativa, generando gran expectativa entre sus seguidores. Con el regreso de Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi en sus roles protagónicos, la producción promete mantener la intensidad y profundidad que la caracterizan.

Casey Bloys, presidente y CEO de HBO & Max, anunció que el rodaje de la tercera temporada de Euphoria comenzó a principios de 2025. Esta información fue confirmada tras una presentación realizada en noviembre de 2024, donde se destacó que el proyecto continuaba en marcha a pesar de los rumores sobre su posible cancelación.

Durante la ceremonia de los Emmy 2025, Bloys también indicó que el estreno de la nueva temporada está previsto para la primavera de 2026, lo que permitirá a la serie participar en la próxima edición de estos prestigiosos premios televisivos.

Regreso del elenco principal de 'Euphoria'

Zendaya, quien interpreta a Rue, la protagonista de la serie, ha sido elogiada por su actuación, que le valió un Emmy. Junto a ella, Sydney Sweeney y Jacob Elordi regresan para continuar con sus papeles de Cassie y Nate, respectivamente. La química entre los actores ha sido un factor clave en el éxito de la serie, y su retorno genera altas expectativas sobre el desarrollo de sus personajes en esta nueva temporada.

Desde su debut, ‘Euphoria’ ha capturado la atención del público por su representación cruda y realista de la adolescencia moderna, abordando temas como la identidad, la adicción y las relaciones interpersonales. La serie, creada por Sam Levinson, ha sido aclamada por la crítica y ha cosechado numerosos premios, consolidándose como un referente en la televisión contemporánea.

Con un elenco estelar y una narrativa envolvente, la nueva temporada de ‘Euphoria’ se perfila como uno de los estrenos más esperados del año. Los fanáticos están ansiosos por conocer el destino de sus personajes favoritos y cómo se desarrollarán las tramas en esta nueva entrega.