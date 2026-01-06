La temporada 2 de 'The Pitt', el drama médico más exitoso de HBO, regresará a la plataforma de streaming tras más de un año de su aclamado debut. La producción creada por R. Scott Gemmill continuará mostrando las extenuantes jornadas médicas que enfrentan los trabajadores de la salud en Estados Unidos, retratadas a través de los héroes de primera línea que laboran en un moderno hospital en Pittsburgh, Pensilvania.

La serie ha sido catalogada como un retrato fiel de las experiencias que viven diariamente los profesionales de la salud. Durante la primera temporada, la historia se desarrolló en turnos de 15 horas divididas en episodios de 60 minutos, donde conocimos a personajes como el Dr. Michael 'Robby' Rabinavitch, la Dra. Heather Collins, el Dr. Frank Langdon, Dana Evans y la Dr. Samira Mohan.

¿De qué tratará 'The Pitt' temporada 2?

Han pasado 10 meses desde el brutal día en la sala de urgencia del Pittsburgh Trauma Medical Hospital. Los encargados del área deberán trabajar durante el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, en medio de un ambiente caótico y marcado por múltiples emergencias.

El Dr. Michael 'Robby' Rabinavitch intentará tomarse un año sabático, pero rápidamente será absorbido nuevamente por el demandante ritmo del hospital.

¿Cuándo se estrenará 'The Pitt' temporada 2?

La exitosa serie dramática estará disponible a partir del 8 de enero de 2026 a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Elenco de 'The Pitt' temporada 2

Nuevos ingresos:

Lawrence Robinson

Sepideh Moafi

Charles Baker

Irene Choi

Laëtitia Hollard

Lucas Iverson

Zack Morris

Brittany Allen

Bonita Friedericy

Taylor Handley

Jeff Kober

Meta Golding

Luke Tennie

Christopher Thornton

Travis Van Winkle

Reparto que regresa:

Noah Wyle como Dr. Michael Robinavitch

Katherine LaNasa como Dana Evans

Taylor Dearden como la Dra Melissa King

Patrick Ball como el Dr. Frank Langdon

Isa Briones como la Dra. Trinity Santos

Fiona Dourif como la Dra. Cassie McKay

Supriya Ganesh como la Dra. Samira Mohan

Shabana Azeez como la Dra. Victoria Javadi

Gerran Howell como el Dr. Dennis Whitaker

Shawn Hatosy como el Dr. Jack Abbot

Ausencia notable:

Tracy Ifeachor no volverá en su papel de la Dra. Heather Collins.