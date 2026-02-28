HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

'Portobello': la caída de la estrella de la televisión de los 80

El director italiano Marco Bellocchio dirige la serie sobre el caso del presentador Enzo Tortora condenado injustamente por tráfico de drogas. "No pertenecía a ninguno de los dos principales partidos políticos de la época y esto también le perjudicó enormemente", declaró a La República.

Escena de 'Portobello'.
Escena de 'Portobello'. | HBO Max.

Es 1983 y el presentador del programa más visto de Italia es fotografiado esposado antes de ser llevado a prisión. Desde la década del 70, Enzo Tortora, acompañado de un loro, podía tener 28 millones de espectadores un viernes. Portobello era un espacio que tenía juegos, magia, música y se transmitía por las noches; lo sintonizaban en casas, conventos y en las cárceles. Pero cuando el conductor disfrutaba del mayor pico de rating, fue acusado de tráfico de drogas y de ser parte de  la organización Nueva Camorra.

PUEDES VER: Óscar 2026: 'Hamnet', relato sobre aquello que no muere

lr.pe

La serie de HBO revive este caso, que es considerado uno de los mayores errores judiciales en ese país y que convirtió a una figura mediática en villano en cuestión de horas. “Yo soy inocente, ¿no se ve?”, les dice Tortora a los magistrados.

      El presentador que no tenía aliados en el poder quedó solo durante el proceso. Además, era descrito como alguien que no tomaba partido, a pesar de ser un comunicador poderoso. “Los intelectuales reconocían su fama, pero tenían que mantenerlo a distancia”, comenta el director.  “Fue una desafortunada serie de coincidencias la que llevó a la condena y arresto de Enzo Tortora. Además, se encontraba en una posición muy aislada. No pertenecía a ninguno de los dos principales partidos políticos de la época, y esto también le perjudicó enormemente”, responde por Zoom a La República el célebre director Marco Bellocchio cuando le preguntamos cuánto tuvo que ver la política en este caso.

      Tortora acabó en prisión luego de ser acusado por Giovanni Pandico, apodado ‘El loco’. Se hacía llamar el asesor del líder de la mafia Raffaele Cutolo, ya que escribía las cartas por él. Era un lector voraz, pero estaba en prisión por asesinato y, desde ahí, sintonizaba Portobello, convencido de que el conductor había hecho una fortuna gracias a ellos. “Ni siquiera la RAI (Radiotelevisione Italiana) dijo una sola palabra”, comenta Tortora en prisión. 

PUEDES VER: Óscar 2026: 'Marty Supremo', comedia dramática sobre el sueño americano

lr.pe

Pandico le envió varias cartas al canal desde prisión y cajas con tapetes para que los vendieran. Como no obtuvo respuesta del presentador, dirigió una carta amenazante a su residencia. El canal le pagó, pero años después, tras ser trasladado de prisión, creó la historia de Tortora como parte de la mafia y cada convicto “colaboró” con sus testimonios. Sin una prueba de lo que decían, el presentador fue sentenciado a 10 años. “Estoy en manos de homicidas”, señala en el segundo capítulo.

“Su aislamiento de las dos grandes iglesias italianas no lo favoreció, lo perjudicó”, agrega Marco Bellocchio. “Y luego, como dijo Fabrizio (Gifuni), su durísimo ataque a la masonería, que es una fuerza oscura, no sé si todavía lo es, pero en aquel entonces, si lo pensamos, el escándalo de la P2 (la logia La Propaganda Due) fue transversal. No había comunistas, no creo, pero sí demócratas, liberales, socialistas, y luego grandes empresarios, generales, jefes de policía, jefes de Estado. Estar fuera de estos poderes lo perjudicó. Bueno, creo que eso tuvo una influencia indirecta. Influyó en la historia indirectamente. Creo que también, y lo menciono por segunda vez hoy, en la historia, la casualidad tiene mucho que ver. Y también los magistrados y jueces”.

El director ya abordó temas sobre Italia con producciones como Exterior noche (2023) sobre la historia del político Aldo Moro, quien fue secuestrado y asesinado.

“Los años 70 son un período que siempre ha permanecido en mi memoria”

Bellocchio había quedado impactado con la imagen del presentador más visto de Italia esposado. En la serie se dice que el acuerdo, para evitar el escándalo, era que saliera por la puerta trasera de la comisaría y sin esposas. Sin embargo, al irse el capitán, los planes cambian y Tortora sale en medio de la prensa, incluso la de su canal. “¡Eres un ladrón!, “¡Eres un criminal! ¡Hipócrita!”, le grita su público. “Será mejor que los periodistas italianos le presten mucha atención a esta historia. Miren esta infamia”, responde alzando los brazos.

En la conferencia de prensa, el director habló de su interés por retratar una época en la historia de Italia. “Creo que hay momentos en la vida en que hay pasiones personales, descubrimientos personales. Los años 70 son un período que siempre ha permanecido en mi mente, en mi memoria, en mi imaginación. A veces, cuando algo sucede, tiendes a descuidarlo, a no prestarle demasiada atención, pero luego de alguna manera vuelve a ti, y esto es lo que pasó en este caso también: leí un libro que era una colección de las cartas que había escrito mientras estaba en prisión a su pareja. El libro me lo envió su pareja; lo leí y me impresionó particularmente el libro, pero luego lo dejé allí, pero volvió a mí de alguna manera, así que esta fue realmente una oportunidad que regresó y condujo a la escritura del guion, y es lo mismo con Moro: era el 40 aniversario de su muerte”.

PUEDES VER: 'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

lr.pe

El actor Fabrizio Gifuni está al lado del director y comenta: “El diálogo con Marco, que tuve la suerte de mantener de forma continua durante los últimos diez años, también se nutre de una pasión común, porque, aunque pertenezcamos a dos generaciones diferentes, la atención durante esas dos décadas, en Italia, digamos desde 1969, cuando comenzó la primera gran masacre de Piazza Fontana, la época del terrorismo y la estrategia de tensión, hasta 1989, hasta la caída del Muro de Berlín, son veinte años que, si no se estudian, y nunca se deja de comprenderlos y estudiarlos, se comprende muy poco de lo que ocurrió después. Todo parece una pesadilla en la que nos hemos visto precipitados progresivamente”.

Aunque Tortora pudo demostrar su inocencia, pasó meses en la cárcel y luego cumplió arresto domiciliario. Años después,  fue absuelto y pudo regresar a la televisión en febrero de 1987. “Pero como ni Marco ni yo somos historiadores, sino que yo soy el actor y él es director, intentamos traducir todo esto en imágenes. Estas pasiones e intereses deben traducirse cinematográficamente y físicamente”, añade el actor que traduce las luces y sombras del personaje. El caso de Tortora, fallecido a los 59 años debido al cáncer de pulmón, impulsó reformas en el sistema judicial de Italia.

La serie fue presentada en el Festival de Cine de Venecia como la primera producción original italiana de HBO.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Cayetana vuelve a 'Al fondo hay sitio' tras más de 10 años!: la 'Chamaquita' pondrá en peligro relación entre Joel y Macarena

¡Cayetana vuelve a 'Al fondo hay sitio' tras más de 10 años!: la 'Chamaquita' pondrá en peligro relación entre Joel y Macarena

LEER MÁS
'Bridgerton', temporada 3: ¿qué pasó con Ruby Stokes y por qué Hannah Dodd la reemplazó como Francesca?

'Bridgerton', temporada 3: ¿qué pasó con Ruby Stokes y por qué Hannah Dodd la reemplazó como Francesca?

LEER MÁS
'La sociedad de la nieve': ¿qué significa la nota que dejó Numa Turcatti antes de morir?

'La sociedad de la nieve': ¿qué significa la nota que dejó Numa Turcatti antes de morir?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jean Ferrari confirmó que Mano Menezes verá partido de Universitario desde el estadio: "Quiere observar rendimientos en vivo y en directo"

EN VIVO, EE. UU. e Israel atacan Irán: Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Cine y series

'Acusada' final explicado: qué pasó al terminar la película india de Netflix y quién es el culpable

Estrenos Netflix marzo 2026: cuándo se estrena 'One pice 2', 'Peaky blinders', 'La primera vez 4', el documental de BTS y más series y películas

¡Cayetana vuelve a 'Al fondo hay sitio' tras más de 10 años!: la 'Chamaquita' pondrá en peligro relación entre Joel y Macarena

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Asesinato del alcalde Iroshi: quiénes son y qué se sabe de los implicados claves

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: continúa conteo de votos con ventaja para Delia Espinoza

Gobierno de Balcázar insiste con declaratoria de emergencia, pese a no dar resultados en gestiones pasadas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025