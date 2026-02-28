'Portobello': la caída de la estrella de la televisión de los 80

Es 1983 y el presentador del programa más visto de Italia es fotografiado esposado antes de ser llevado a prisión. Desde la década del 70, Enzo Tortora, acompañado de un loro, podía tener 28 millones de espectadores un viernes. Portobello era un espacio que tenía juegos, magia, música y se transmitía por las noches; lo sintonizaban en casas, conventos y en las cárceles. Pero cuando el conductor disfrutaba del mayor pico de rating, fue acusado de tráfico de drogas y de ser parte de la organización Nueva Camorra.

La serie de HBO revive este caso, que es considerado uno de los mayores errores judiciales en ese país y que convirtió a una figura mediática en villano en cuestión de horas. “Yo soy inocente, ¿no se ve?”, les dice Tortora a los magistrados.

El presentador que no tenía aliados en el poder quedó solo durante el proceso. Además, era descrito como alguien que no tomaba partido, a pesar de ser un comunicador poderoso. “Los intelectuales reconocían su fama, pero tenían que mantenerlo a distancia”, comenta el director. “Fue una desafortunada serie de coincidencias la que llevó a la condena y arresto de Enzo Tortora. Además, se encontraba en una posición muy aislada. No pertenecía a ninguno de los dos principales partidos políticos de la época, y esto también le perjudicó enormemente”, responde por Zoom a La República el célebre director Marco Bellocchio cuando le preguntamos cuánto tuvo que ver la política en este caso.

Tortora acabó en prisión luego de ser acusado por Giovanni Pandico, apodado ‘El loco’. Se hacía llamar el asesor del líder de la mafia Raffaele Cutolo, ya que escribía las cartas por él. Era un lector voraz, pero estaba en prisión por asesinato y, desde ahí, sintonizaba Portobello, convencido de que el conductor había hecho una fortuna gracias a ellos. “Ni siquiera la RAI (Radiotelevisione Italiana) dijo una sola palabra”, comenta Tortora en prisión.

Pandico le envió varias cartas al canal desde prisión y cajas con tapetes para que los vendieran. Como no obtuvo respuesta del presentador, dirigió una carta amenazante a su residencia. El canal le pagó, pero años después, tras ser trasladado de prisión, creó la historia de Tortora como parte de la mafia y cada convicto “colaboró” con sus testimonios. Sin una prueba de lo que decían, el presentador fue sentenciado a 10 años. “Estoy en manos de homicidas”, señala en el segundo capítulo.

“Su aislamiento de las dos grandes iglesias italianas no lo favoreció, lo perjudicó”, agrega Marco Bellocchio. “Y luego, como dijo Fabrizio (Gifuni), su durísimo ataque a la masonería, que es una fuerza oscura, no sé si todavía lo es, pero en aquel entonces, si lo pensamos, el escándalo de la P2 (la logia La Propaganda Due) fue transversal. No había comunistas, no creo, pero sí demócratas, liberales, socialistas, y luego grandes empresarios, generales, jefes de policía, jefes de Estado. Estar fuera de estos poderes lo perjudicó. Bueno, creo que eso tuvo una influencia indirecta. Influyó en la historia indirectamente. Creo que también, y lo menciono por segunda vez hoy, en la historia, la casualidad tiene mucho que ver. Y también los magistrados y jueces”.

El director ya abordó temas sobre Italia con producciones como Exterior noche (2023) sobre la historia del político Aldo Moro, quien fue secuestrado y asesinado.

“Los años 70 son un período que siempre ha permanecido en mi memoria”

Bellocchio había quedado impactado con la imagen del presentador más visto de Italia esposado. En la serie se dice que el acuerdo, para evitar el escándalo, era que saliera por la puerta trasera de la comisaría y sin esposas. Sin embargo, al irse el capitán, los planes cambian y Tortora sale en medio de la prensa, incluso la de su canal. “¡Eres un ladrón!, “¡Eres un criminal! ¡Hipócrita!”, le grita su público. “Será mejor que los periodistas italianos le presten mucha atención a esta historia. Miren esta infamia”, responde alzando los brazos.

En la conferencia de prensa, el director habló de su interés por retratar una época en la historia de Italia. “Creo que hay momentos en la vida en que hay pasiones personales, descubrimientos personales. Los años 70 son un período que siempre ha permanecido en mi mente, en mi memoria, en mi imaginación. A veces, cuando algo sucede, tiendes a descuidarlo, a no prestarle demasiada atención, pero luego de alguna manera vuelve a ti, y esto es lo que pasó en este caso también: leí un libro que era una colección de las cartas que había escrito mientras estaba en prisión a su pareja. El libro me lo envió su pareja; lo leí y me impresionó particularmente el libro, pero luego lo dejé allí, pero volvió a mí de alguna manera, así que esta fue realmente una oportunidad que regresó y condujo a la escritura del guion, y es lo mismo con Moro: era el 40 aniversario de su muerte”.

El actor Fabrizio Gifuni está al lado del director y comenta: “El diálogo con Marco, que tuve la suerte de mantener de forma continua durante los últimos diez años, también se nutre de una pasión común, porque, aunque pertenezcamos a dos generaciones diferentes, la atención durante esas dos décadas, en Italia, digamos desde 1969, cuando comenzó la primera gran masacre de Piazza Fontana, la época del terrorismo y la estrategia de tensión, hasta 1989, hasta la caída del Muro de Berlín, son veinte años que, si no se estudian, y nunca se deja de comprenderlos y estudiarlos, se comprende muy poco de lo que ocurrió después. Todo parece una pesadilla en la que nos hemos visto precipitados progresivamente”.

Aunque Tortora pudo demostrar su inocencia, pasó meses en la cárcel y luego cumplió arresto domiciliario. Años después, fue absuelto y pudo regresar a la televisión en febrero de 1987. “Pero como ni Marco ni yo somos historiadores, sino que yo soy el actor y él es director, intentamos traducir todo esto en imágenes. Estas pasiones e intereses deben traducirse cinematográficamente y físicamente”, añade el actor que traduce las luces y sombras del personaje. El caso de Tortora, fallecido a los 59 años debido al cáncer de pulmón, impulsó reformas en el sistema judicial de Italia.

La serie fue presentada en el Festival de Cine de Venecia como la primera producción original italiana de HBO.