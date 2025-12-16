HOYSuscripcion LR Focus

Perú queda fuera de los Óscar 2026: Argentina y Brasil continúan en carrera

Mejor película internacional. 'Belén' y 'El agente secreto' quedaron entre las 15 finalistas de 86 películas presentadas. La precandidata peruana, 'Kinra', quedó fuera a pesar de los reconocimientos internacionales.

Escena de 'El agente secreto'.
Escena de 'El agente secreto'. | Difusión

El cine latinoamericano sigue en carrera a los Premios Óscar 2026. Brasil, con El agente secreto de Kleber Mendonça Filho y Argentina con la película dirigida por Dolores Fonzi, Belén.  Ambas pasaron la primera selección de la Academia.

Desde inicios de 2025, Brasil se posicionó en la temporada ganando dos premios en Cannes. Su precandidata a la categoría Mejor película internacional viene precedida por el éxito de Aún estoy aquí, ganadora del Óscar 2024, un fenómeno de taquilla y nominada a Mejor película. En El agente secreto presenta una historia ambientada en la dictadura militar. Con Wagner Moura como protagonista, para algunos, esta película funciona como un complemento de Aún estoy aquí y un retrato de la violencia.

PUEDES VER: 'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

lr.pe

Por su lado, Argentina celebró que su precandidata quedara dentro de las 15 películas que pasaron el primer corte de selección. El guion de Belén está basado en la historia real de una joven que, tras acudir al hospital, fue a prisión por aborto espontáneo en 2014.  El filme es protagonizado por Camila Pláate y Dolores Fonzi es la abogada. “El reconocimiento que recibimos en todas partes es impresionante. Ahora nos toca seguir sumando nuestro aporte a la pequeña campaña que estamos haciendo”, declaró la directora a La Nación.  Parte de la prensa argentina da por hecho la candidatura de este año.

Entre las 15 películas que quedaron en carrera por una nominación a Mejor película internacional, destaca también la candidata de Francia y posible nominada a Mejor película: Solo fue un accidente, dirigida por el iraní Jafar Panahi y ganadora de la Palma de Oro de Cannes. También quedó en la lista la candidata de España, Sirât. Este filme compite en las categorías de mejor música original, sonido, fotografía y mejor ‘casting’.

Continúa en carrera la película iraquí The President’s Cake. El peruano Juan Carlos Valencia es parte del equipo técnico.

En cuanto a las categorías, en general, Sinners, Wicked: For Good, Frankenstein, One Battle After Another, El agente secreto, Hamnet y Sentimental Value, siguen en carrera al Óscar a Mejor reparto y Mejor fotografía.

Perú: 15 años sin una nominación

     Tal como publicamos en una nota sobre el recorrido de la precandidata peruana, Kinra, Perú no tenía muchas probabilidades, principalmente porque llegaba tarde a la campaña. Aun así, la ópera prima de Marco Panatonic recibió elogios desde que ganó el Astor de Oro en el Festival de Mar del Plata 2023.

PUEDES VER: Eduardo Mendoza: "Una fortaleza de Perú es la diversidad cultural, pero los políticos ni eso ven"

lr.pe

     La precandidata de Perú se proyectó en Estados Unidos tan solo 12 días antes de que la Academia diera a conocer la shortlist (o lista corta), de las producciones que continúan en carrera. “Creo que aún tenemos una visión muy limitada en el sector público. Creemos que tenemos que pintar la apariencia de un país perfecto. Entonces, ¿cuántas películas alemanas no se habrían hecho sobre la Segunda Guerra Mundial?”, nos dijo en una entrevista desde Los Ángeles el productor Walter Manrique tras revelar que no había tenido apoyo de PROMPERÚ.

     La película en quechua llegó a proyectarse en Estados Unidos por una gestión del Consulado de Perú en Los Ángeles. En medio de los cambios por la ley de cine, además, no recibieron el presupuesto para la campaña internacional. “Están sumamente atrasados. Yo creo que también en estos casos el Ministerio de Cultura debería entender la naturaleza del evento”.

