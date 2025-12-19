Las películas destacadas del cine peruano 2025

En 2025, como cada año, el cine peruano destaca al margen de la taquilla. Las películas mencionadas han sido estrenadas en la cartelera después de su paso por festivales internacionales. Para la cineasta peruana y fundadora de NUNA (la Asociación de directoras de cine de Perú que entrega un premio en el Festival de Cine de Lima), Ana Caridad Sánchez, las mejores del año han sido Karuara, la gente del río y Zafari.

De hecho, la película dirigida por la canadiense Stephanie Boyd y el cusqueño Miguel Aráoz visibiliza la batalla de Mariluz Canaquiri y la Federación de Mujeres Indígenas, que logró la sentencia histórica que declara al río Marañón como sujeto de derecho. En tanto, la cinta protagonizada por Daniela Ramírez y coescrita y coproducida por la venezolana Mariana Rondón y la peruana Marité Ugás ganó el premio a mejor interpretación en el Festival de Cine de Santiago (SANFIC 21).

Escena con Daniela Ramírez, Varek La Rosa y Francisco Denis.

“Como ficción, Zafari me ha fascinado. La película me parece que es la madurez de Mariana y de Marité como cineastas, además porque retrata de una manera tan delicada y tan poética un tema tan horroroso como es la situación que se vive en muchos países y el hambre, y cómo a veces nosotros, los seres humanos, podemos llegar a ser tan miserables. Es decir, me parece que es una poesía desgarradora”, nos dice la directora de Deliciosa fruta seca.

Para el director Eduardo Mendoza, las mejores han sido Raíz y Vino la noche. “Raíz es una buena película y ganó en Berlín, pero aquí duró muy poco o nada en las salas de cine. No nos dieron la oportunidad de verla”, comenta sobre la película de Franco García Becerra. “Y Vino la noche ha sido uno de los mejores documentales que he visto. Tampoco le dieron buenos horarios”, agrega. En redes sociales, escribió acerca de las películas que abordan temas similares. “Creo que a Chavín de Huántar le faltó contextualizar mejor la situación. Faltó profundizar”.

'Raíz': la película en quechua sobre la niñez, el fútbol y una comunidad amenazada por la minería

En cuanto a las funciones, (similar suerte tuvo Cuadrilátero de Daniel Rodríguez Risco) Sánchez opina: “Yo estoy en Trujillo, entonces no todas las películas llegan, no hay posibilidades de verlas. Las veo cuando voy a Lima. Es un problema porque tiene que ver exactamente con cómo nos podemos mirar, incluso desde el propio país”.

Mujeres haciendo cine

Una de las películas que debería estar en la cartelera en 2026 (al igual que Runa simi), es La memoria de las mariposas de Tatiana Fuentes. La peruana ganó dos premios en Berlín por este documental que aborda los crímenes en la Amazonía a fines del siglo XIX. “No pude verla en el festival, pero esperemos que este año se estrene”, comenta Ana Caridad Sánchez.

Para la cineasta, la actual ley de cine, impulsada desde el Congreso, es una “ley anticine” y puede ser un retroceso también en temas de género. “Yo creo que todo cambia desde Donald Trump, ¿no? Al final, lo que marca Estados Unidos mueve un poco los sistemas en todos los países. Entonces, desaparecen los apoyos para los temas de género. Al menos hasta ahora parece que los temas relativos a la paridad y al revalorar el tema de género va a continuar, pero no solamente es una medida en la que se hable de esto como un número, sino que se debe distribuir este derecho que tenemos las mujeres a poder narrar. Gran parte de estos cambios los hemos hecho desde NUNA para poder tener una representación más fuerte dentro del cine peruano, pero continúan existiendo brechas estructurales”.