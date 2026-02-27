HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima debuta ante Killas y Universitario contra Mannucci: fixture de la Liga Femenina 2026

Este viernes se sorteó el fixture para la nueva temporada del fútbol femenino. Las bicampeonas empezarán jugando en condición de local.

Blanquiazules y cremas son las últimas finalistas de la Liga Femenina. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Universitario
Blanquiazules y cremas son las últimas finalistas de la Liga Femenina. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Universitario

Los 12 clubes que disputarán la Liga Femenina 2026 ya conocen su fixture para la presente temporada. Este viernes se llevó a cabo el sorteo del calendario del certamen, el cual determinó que Alianza Lima, vigente bicampeón, debutará como local contra FC Killas. Universitario, por su parte, hará lo propio frente a Carlos A. Mannucci, pero como visitante.

El clásico femenino entre blanquiazules y cremas, en tanto, se llevará a cabo como parte de la fecha 7. Además, los cruces Universitario vs Sporting Cristal y Alianza Lima vs Sporting Cristal serán los estelares de las jornadas 4 y 10, respectivamente.

PUEDES VER: DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: 'Se desordena un poco'

lr.pe

Fixture de la Liga Femenina 2026

Este es el fixture oficial para la nueva temporada de la Liga Femenina. El Torneo Apertura empezará el próximo sábado 14 de marzo.

Fecha 1

  • Biavo FC vs CD Yanapuma
  • UNSAAC vs Defensores del Ilucán
  • Atlético Andahuaylas vs Flamengo FBC
  • Alianza Lima vs FC Killas
  • Sporting Cristal vs Melgar
  • Carlos A. Mannucci vs Universitario

Fecha 2

  • Defensores del Ilucán vs Alianza Lima
  • Melgar vs Biavo FC
  • Flamengo FBC vs Carlos A. Mannucci
  • Universitario vs Atlético Andahuaylas
  • FC Killas vs UNSAAC
  • CD Yanapuma vs Sporting Cristal.

Fecha 3

  • Biavo FC vs Universitario 
  • Melgar vs CD Yanapuma
  • Atlético Andahuaylas vs UNSAAC
  • Alianza Lima vs Flamengo FBC
  • Sporting Cristal vs Defensores del Ilucán
  • Carlos A. Mannucci vs FC Killas

Fecha 4

  • Defensores del Ilucán vs Melgar
  • UNSAAC vs Carlos A. Mannucci
  • Flamengo FBC vs Biavo FC
  • Universitario vs Sporting Cristal
  • FC Killas vs Atlético Andahuaylas
  • CD Yanapuma vs Alianza Lima

Fecha 5

  • Biavo FC vs FC Killas
  • Carlos A. Mannucci vs Atlético Andahuaylas
  • Melgar vs Universitario
  • Alianza Lima vs UNSAAC
  • Sporting Cristal vs Flamengo FBC
  • CD Yanapuma vs Defensores del Ilucán

Fecha 6

  • Flamengo FBC vs Melgar
  • UNSAAC vs Biavo FC
  • Atlético Andahuaylas vs Sporting Cristal
  • Universitario vs Defensores del Ilucán
  • FC Killas vs CD Yanapuma
  • Carlos A. Mannucci  vs Alianza Lima

Fecha 7

  • Biavo FC vs Atlético Andahuaylas
  • Melgar vs UNSAAC
  • Defensores del Ilucán vs Carlos A. Mannucci
  • Alianza Lima vs Universitario
  • Sporting Cristal vs FC Killas
  • CD Yanapuma vs Flamengo FBC

Fecha 8

  • Flamengo FBC vs Defensores del Ilucán
  • UNSAAC vs Alianza Lima
  • Atlético Andahuaylas vs Sporting Cristal
  • Universitario vs CD Yanapuma
  • FC Killas vs Melgar
  • Carlos A. Mannucci vs Biavo FC

Fecha 9

  • Defensores del Ilucán vs FC Killas
  • Melgar vs Atlético Andahuaylas
  • Flamengo FBC vs Universitario
  • Alianza Lima vs Biavo FC
  • Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci
  • CD Yanapuma vs UNSAAC

Fecha 10

  • Biavo FC vs Defensores del Ilucán
  • UNSAAC vs Flamengo FBC
  • Atlético Andahuaylas vs CD Yanapuma
  • Alianza Lima vs Sporting Cristal
  • FC Killas vs Universitario
  • Carlos A. Mannucci vs Melgar

Fecha 11

  • Defensores del Ilucán vs Atlético Andahuaylas
  • Melgar vs Alianza Lima
  • Flamengo FBC vs FC Killas
  • Universitario vs UNSAAC
  • Sporting Cristal vs Biavo FC
  • CD Yanapuma vs Carlos A. Mannucci.
Fixture del torneo 2026. Foto: Liga Femenina

Fixture del torneo 2026. Foto: Liga Femenina

PUEDES VER: Málaga explicó por qué Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: 'No está apta para el nivel que estamos enfrentando'

lr.pe

¿Dónde ver la Liga Femenina 2026?

La transmisión de los partidos de la Liga Femenina 2026 estará a cargo de Bicolor+, la nueva multiplataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para la cobertura de este y otros torneos, como la Liga 2 (segunda división) y Liga 3 (tercera división).

Notas relacionadas
Extécnico de Mannucci femenino reveló controvertida postura del club con sus jugadoras: "No les van a dar ni un 'mango'"

Extécnico de Mannucci femenino reveló controvertida postura del club con sus jugadoras: "No les van a dar ni un 'mango'"

LEER MÁS
Universitario quiere dominar también la Liga Femenina y se refuerza con fichajes provenientes de España y Francia

Universitario quiere dominar también la Liga Femenina y se refuerza con fichajes provenientes de España y Francia

LEER MÁS
Mercado de fichajes de la Liga Femenina de Perú: así se refuerzan los clubes para la próxima temporada

Mercado de fichajes de la Liga Femenina de Perú: así se refuerzan los clubes para la próxima temporada

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

Natalia Málaga explicó por qué surcoreana Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: "No está apta para el nivel que estamos enfrentando"

LEER MÁS
Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

Nolberto Solano criticó a defensores que permitieron el hat-trick de Hernán Barcos: "Esos defensas parecían los que juegan en mi pichanga"

LEER MÁS
DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Plaza Bellavista

Wanda del Valle es condenada a 6 años de prisión por ofrecer dinero para asesinar al coronel Víctor Revoredo

La economía, la migración y el caso Epstein: los factores clave detrás de la desaprobación del 60% de estadounidenses hacia Trump

Deportes

Sporting Cristal y el millonario monto que aseguró tras clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Hernán Barcos minimiza cruce entre FC Cajamarca vs Universitario por la Liga 1: “Un partido más como cualquier otro”

Tabla de posiciones Liga 1 2026: partidos de hoy por la fecha 5 del Torneo Apertura

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Jerí aprobó normas contra crimen organizado, pero no dio recursos para crear fiscalías especializadas

Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las elecciones 2026, informa Cancillería

Fiscal Jorge Chávez Cotrina advierte que el Ministerio Público se podría quedar sin presupuesto para sueldos de fiscales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025