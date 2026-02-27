Alianza Lima debuta ante Killas y Universitario contra Mannucci: fixture de la Liga Femenina 2026
Este viernes se sorteó el fixture para la nueva temporada del fútbol femenino. Las bicampeonas empezarán jugando en condición de local.
- DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"
- Pablo Guede explica el poco protagonismo de Kevin Quevedo en Alianza Lima y descarta indisciplina: "Nunca llegó tarde"
Los 12 clubes que disputarán la Liga Femenina 2026 ya conocen su fixture para la presente temporada. Este viernes se llevó a cabo el sorteo del calendario del certamen, el cual determinó que Alianza Lima, vigente bicampeón, debutará como local contra FC Killas. Universitario, por su parte, hará lo propio frente a Carlos A. Mannucci, pero como visitante.
El clásico femenino entre blanquiazules y cremas, en tanto, se llevará a cabo como parte de la fecha 7. Además, los cruces Universitario vs Sporting Cristal y Alianza Lima vs Sporting Cristal serán los estelares de las jornadas 4 y 10, respectivamente.
PUEDES VER: DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: 'Se desordena un poco'
Fixture de la Liga Femenina 2026
Este es el fixture oficial para la nueva temporada de la Liga Femenina. El Torneo Apertura empezará el próximo sábado 14 de marzo.
Fecha 1
- Biavo FC vs CD Yanapuma
- UNSAAC vs Defensores del Ilucán
- Atlético Andahuaylas vs Flamengo FBC
- Alianza Lima vs FC Killas
- Sporting Cristal vs Melgar
- Carlos A. Mannucci vs Universitario
Fecha 2
- Defensores del Ilucán vs Alianza Lima
- Melgar vs Biavo FC
- Flamengo FBC vs Carlos A. Mannucci
- Universitario vs Atlético Andahuaylas
- FC Killas vs UNSAAC
- CD Yanapuma vs Sporting Cristal.
Fecha 3
- Biavo FC vs Universitario
- Melgar vs CD Yanapuma
- Atlético Andahuaylas vs UNSAAC
- Alianza Lima vs Flamengo FBC
- Sporting Cristal vs Defensores del Ilucán
- Carlos A. Mannucci vs FC Killas
Fecha 4
- Defensores del Ilucán vs Melgar
- UNSAAC vs Carlos A. Mannucci
- Flamengo FBC vs Biavo FC
- Universitario vs Sporting Cristal
- FC Killas vs Atlético Andahuaylas
- CD Yanapuma vs Alianza Lima
Fecha 5
- Biavo FC vs FC Killas
- Carlos A. Mannucci vs Atlético Andahuaylas
- Melgar vs Universitario
- Alianza Lima vs UNSAAC
- Sporting Cristal vs Flamengo FBC
- CD Yanapuma vs Defensores del Ilucán
Fecha 6
- Flamengo FBC vs Melgar
- UNSAAC vs Biavo FC
- Atlético Andahuaylas vs Sporting Cristal
- Universitario vs Defensores del Ilucán
- FC Killas vs CD Yanapuma
- Carlos A. Mannucci vs Alianza Lima
Fecha 7
- Biavo FC vs Atlético Andahuaylas
- Melgar vs UNSAAC
- Defensores del Ilucán vs Carlos A. Mannucci
- Alianza Lima vs Universitario
- Sporting Cristal vs FC Killas
- CD Yanapuma vs Flamengo FBC
Fecha 8
- Flamengo FBC vs Defensores del Ilucán
- UNSAAC vs Alianza Lima
- Atlético Andahuaylas vs Sporting Cristal
- Universitario vs CD Yanapuma
- FC Killas vs Melgar
- Carlos A. Mannucci vs Biavo FC
Fecha 9
- Defensores del Ilucán vs FC Killas
- Melgar vs Atlético Andahuaylas
- Flamengo FBC vs Universitario
- Alianza Lima vs Biavo FC
- Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci
- CD Yanapuma vs UNSAAC
Fecha 10
- Biavo FC vs Defensores del Ilucán
- UNSAAC vs Flamengo FBC
- Atlético Andahuaylas vs CD Yanapuma
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- FC Killas vs Universitario
- Carlos A. Mannucci vs Melgar
Fecha 11
- Defensores del Ilucán vs Atlético Andahuaylas
- Melgar vs Alianza Lima
- Flamengo FBC vs FC Killas
- Universitario vs UNSAAC
- Sporting Cristal vs Biavo FC
- CD Yanapuma vs Carlos A. Mannucci.
Fixture del torneo 2026. Foto: Liga Femenina
PUEDES VER: Málaga explicó por qué Se-Yun Park no juega seguido en Géminis: 'No está apta para el nivel que estamos enfrentando'
¿Dónde ver la Liga Femenina 2026?
La transmisión de los partidos de la Liga Femenina 2026 estará a cargo de Bicolor+, la nueva multiplataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para la cobertura de este y otros torneos, como la Liga 2 (segunda división) y Liga 3 (tercera división).