Alianza Lima debuta ante Killas y Universitario contra Mannucci: fixture de la Liga Femenina 2026

Blanquiazules y cremas son las últimas finalistas de la Liga Femenina. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Universitario

Los 12 clubes que disputarán la Liga Femenina 2026 ya conocen su fixture para la presente temporada. Este viernes se llevó a cabo el sorteo del calendario del certamen, el cual determinó que Alianza Lima, vigente bicampeón, debutará como local contra FC Killas. Universitario, por su parte, hará lo propio frente a Carlos A. Mannucci, pero como visitante.

El clásico femenino entre blanquiazules y cremas, en tanto, se llevará a cabo como parte de la fecha 7. Además, los cruces Universitario vs Sporting Cristal y Alianza Lima vs Sporting Cristal serán los estelares de las jornadas 4 y 10, respectivamente.

Fixture de la Liga Femenina 2026

Este es el fixture oficial para la nueva temporada de la Liga Femenina. El Torneo Apertura empezará el próximo sábado 14 de marzo.

Fecha 1

Biavo FC vs CD Yanapuma

UNSAAC vs Defensores del Ilucán

Atlético Andahuaylas vs Flamengo FBC

Alianza Lima vs FC Killas

Sporting Cristal vs Melgar

Carlos A. Mannucci vs Universitario

Fecha 2

Defensores del Ilucán vs Alianza Lima

Melgar vs Biavo FC

Flamengo FBC vs Carlos A. Mannucci

Universitario vs Atlético Andahuaylas

FC Killas vs UNSAAC

CD Yanapuma vs Sporting Cristal.

Fecha 3

Biavo FC vs Universitario

Melgar vs CD Yanapuma

Atlético Andahuaylas vs UNSAAC

Alianza Lima vs Flamengo FBC

Sporting Cristal vs Defensores del Ilucán

Carlos A. Mannucci vs FC Killas

Fecha 4

Defensores del Ilucán vs Melgar

UNSAAC vs Carlos A. Mannucci

Flamengo FBC vs Biavo FC

Universitario vs Sporting Cristal

FC Killas vs Atlético Andahuaylas

CD Yanapuma vs Alianza Lima

Fecha 5

Biavo FC vs FC Killas

Carlos A. Mannucci vs Atlético Andahuaylas

Melgar vs Universitario

Alianza Lima vs UNSAAC

Sporting Cristal vs Flamengo FBC

CD Yanapuma vs Defensores del Ilucán

Fecha 6

Flamengo FBC vs Melgar

UNSAAC vs Biavo FC

Atlético Andahuaylas vs Sporting Cristal

Universitario vs Defensores del Ilucán

FC Killas vs CD Yanapuma

Carlos A. Mannucci vs Alianza Lima

Fecha 7

Biavo FC vs Atlético Andahuaylas

Melgar vs UNSAAC

Defensores del Ilucán vs Carlos A. Mannucci

Alianza Lima vs Universitario

Sporting Cristal vs FC Killas

CD Yanapuma vs Flamengo FBC

Fecha 8

Flamengo FBC vs Defensores del Ilucán

UNSAAC vs Alianza Lima

Atlético Andahuaylas vs Sporting Cristal

Universitario vs CD Yanapuma

FC Killas vs Melgar

Carlos A. Mannucci vs Biavo FC

Fecha 9

Defensores del Ilucán vs FC Killas

Melgar vs Atlético Andahuaylas

Flamengo FBC vs Universitario

Alianza Lima vs Biavo FC

Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci

CD Yanapuma vs UNSAAC

Fecha 10

Biavo FC vs Defensores del Ilucán

UNSAAC vs Flamengo FBC

Atlético Andahuaylas vs CD Yanapuma

Alianza Lima vs Sporting Cristal

FC Killas vs Universitario

Carlos A. Mannucci vs Melgar

Fecha 11

Defensores del Ilucán vs Atlético Andahuaylas

Melgar vs Alianza Lima

Flamengo FBC vs FC Killas

Universitario vs UNSAAC

Sporting Cristal vs Biavo FC

CD Yanapuma vs Carlos A. Mannucci.

Fixture del torneo 2026. Foto: Liga Femenina

¿Dónde ver la Liga Femenina 2026?

La transmisión de los partidos de la Liga Femenina 2026 estará a cargo de Bicolor+, la nueva multiplataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para la cobertura de este y otros torneos, como la Liga 2 (segunda división) y Liga 3 (tercera división).