Premios Oscar dan un giro histórico: se emitirán gratis por YouTube en todo el mundo desde 2029

Convenio entre los Oscar y YouTube será por cinco años y tiene como finalidad ampliar el alcance de los contenidos cinematográficos a nivel mundial.  

Los Premios Oscar se transmitían cada año por la cadena norteamericana ABC. Foto: Hipertextual.
La ceremonia de entrega de los Premios Oscar se retransmitirá de manera gratuita y a nivel mundial a través de YouTube a partir de 2029, según un acuerdo alcanzado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma digital. Este convenio, que tendrá una duración inicial de cinco años, busca ampliar el alcance de los contenidos cinematográficos a una audiencia global.

Con la 101.ª edición de los premios programada para 2029, la cadena ABC, que ha sido responsable de la transmisión televisiva de la gala desde 1976, emitirá por última vez la ceremonia en 2028. Este cambio marca un hito en la historia de los Oscar, al abrir las puertas a una nueva era de accesibilidad y difusión digital.

PUEDES VER: Perú queda fuera de los Óscar 2026: Argentina y Brasil continúan en carrera

Premios Oscar se emitirán gratis en YouTube

El acuerdo para que los Oscar se emitan gratis por YouTube no solo abarca la ceremonia principal, sino que también incluye la transmisión de eventos relacionados, como la alfombra roja, el Governors Ball y el anuncio de las nominaciones. Con esta estrategia, la Academia busca conectar con una audiencia potencial de alrededor de 2.000 millones de personas que tienen acceso a la famosa aplicación de videos.

El convenio entre la Academia y YouTube se formalizó con el objetivo de modernizar la forma en que se presentan los Premios Oscar. A partir de 2029, los espectadores podrán disfrutar de la gala y otros eventos vinculados a los Oscar de manera gratuita, lo que representa un cambio significativo en la estrategia de difusión de la Academia.

El acuerdo contempla la inclusión de subtítulos y pistas de audio en varios idiomas, lo que facilitará el acceso a audiencias internacionales. La Academia también se asociará con Google Arts & Culture para ofrecer acceso digital a exposiciones y programas seleccionados del Museo de la Academia, así como material digitalizado de su vasta colección de más de 52 millones de piezas relacionadas con el cine.

PUEDES VER: Oscar 2025: ‘Anora’ hace historia y estas son las cintas que brillaron en la ceremonia

¿Cómo reaccionaron la Academia y YouTube?

La presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, y el director ejecutivo, Bill Kramer, expresaron su entusiasmo por esta colaboración global con YouTube. Por su parte, Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, destacó la importancia de los premios como una institución cultural que reconoce la excelencia narrativa y artística en el cine.

